史上第一瓶！Jo Malone玫瑰與白麝香菁萃必收

2018-05-17 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Jo Malone又有新貨到！6月在台灣限量、限點開賣的Jo Malone玫瑰與白麝香菁萃，不是香水也不是香精，打破傳統香氛的前、中、基調規則，更首創將整朵玫瑰從含苞到綻放的香氛旅程，完整封存於菁萃中，僅有在台北微風廣場、台中新光三越限量開賣。

Jo Malone全新頂級菁萃ABSOLU系列，賦予香氛市場劃時代的全新定義，捨棄前調、保留中調和基調，在相同的香氛中調下，卻能夠透過層次變化感受細膩微妙的香調變換，然後再由固定的白麝香、琥珀、烏木等基調，襯托出整體香氛輪廓，並達到Jo Malone全系列中最持久的香味。未來每年6月，Jo Malone將推出不同中調的花香，完整保留從含苞、初綻到盛開的美好氣息。

有別一般玫瑰香氛只能針對玫瑰單一狀態去提煉香氛，Jo Malone透過全新萃取科技，淬煉出玫瑰水、玫瑰精油、玫瑰菁萃等3種不同層氣的香味，完整呈獻一整朵玫瑰的珍貴氣息，從黎明破曉含苞待放的那一刻、初次綻放的玫瑰花瓣還有些濕軟的狀態、清新朝露剛落在花瓣上的清新芬芳到完美綻放的盛開香氛，在Jo Malone玫瑰與白麝香菁萃中全部完美捕捉。