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udn買東西x LINE購物 5月17日單日推出超值回饋

2018-05-17 17:03聯合新聞網 udn買東西

文/曾郁文

udn買東西購物平台，與Line購物攜手合作，回饋活動即將於5月17日(四)好評再現！5月17日(四)一日限定，從00:00~23:59透過 Line購物介面進入 udn買東西平台消費，享超值4大回饋秘笈，還有眾多精選熱銷商品優惠下殺，讓你買得盡興又划算！

udn買東西與LINE購物合作於5月17日推出3%LINE Points回饋，買...
udn買東西與LINE購物合作於5月17日推出3%LINE Points回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。
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回饋秘笈1 LINE購物結帳 享3%回饋

於5月17日當天，透過「Line購物」至udn買東西完成購物可享3%回饋，讓你買愈多賺愈多LINE Points。

回饋秘笈2 udn買東西再送你3%購物金回饋

udn買東西推出購物金3%回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。
udn買東西推出購物金3%回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。
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即日起至5月31日止，至udn買東西購物可享3%購物金回饋。全站商品消費返利，讓你買得超划算盡興。

回饋秘笈3 udn買東西消費滿額可享10%回饋

udn買東西推出全站活動回饋，即日起至5月20日止，單筆購物車截帳發票實付金額滿3,000元(含)以上就回饋300購物金，每個帳號最高限定回饋5次。單筆消費金額達5,000元(含)以上，完成登記後就送你500元禮券，限量100組，每個帳號最高可登記5次。消費滿10,000元，登記完成就再送1,000元禮券，限量50組，數量有限要搶可要快喔。

回饋秘笈4 天天銀行日 天天送你刷卡金

udn買東西推出17大銀行天天刷卡享回饋，想要獲得好康就上udn買東西。圖由ud...
udn買東西推出17大銀行天天刷卡享回饋，想要獲得好康就上udn買東西。圖由udn買東西提供。
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即日起至5月31日止更推出17大銀行刷卡享回饋，星展銀行每週二消費滿1,000送100元禮券，滙豐銀行每週三刷卡滿1,000再送100刷卡金，凱基銀行每週四消費滿1,000送100刷卡金，聯邦銀行每週五消費滿1,000再送100刷卡金，另外滙豐銀行與星展銀行更推出即日起至5月31日只消費滿15,000元再送你1,500刷卡金。讓你天天刷卡都有驚喜回饋，為自己省荷包又能效率購物喔！

眾多一日限定 爆殺回饋商品

【資生堂安耐曬 】金鑽高效防曬露SPF50+‧PA++++ 60ml，5月17日...
【資生堂安耐曬 】金鑽高效防曬露SPF50+‧PA++++ 60ml，5月17日限定價799元。圖由廠商提供。
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夏天到了，清爽的防曬及流汗必備的優質衛生紙皆有5月17日當天限時的下殺優惠，經典防曬必備品-資生堂安耐曬，可說是夏天戲水的良伴，特別針對海邊及泳池等水上活動使用的防曬品，具有高防曬係數，耐水、耐汗及皮脂，賦予肌膚高效防曬效果。SHISEIDO 資生堂安耐曬 金鑽高效防曬露 60ml質地清爽不黏膩，限時下殺僅需799元。

【唯潔雅】優質抽取式衛生紙150抽x72包/箱，5月17日限定價699元。圖由廠...
【唯潔雅】優質抽取式衛生紙150抽x72包/箱，5月17日限定價699元。圖由廠商提供。
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而夏季高溫總是走沒幾步就猛冒汗，空氣汙染也使得過敏人口迅速增加，這個時候準備好衛生紙，就成了保持乾爽與享要保持乾燥時不可或缺的商品，唯潔雅優質抽取式衛生紙一整箱150抽x72包，不添加螢光劑，使用更安心，限量到貨僅需699元，如此超值划算的價格，再給你一日限定好康回饋，限時限量可要好好把握。

【Apple】MacBook Pro 13.3吋 256GB，5月17日限定價4...
【Apple】MacBook Pro 13.3吋 256GB，5月17日限定價45,299元。圖由廠商提供。
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喜歡買3C商品的話也別錯過這次好康，蘋果迷千萬不要錯過搶購MacBook的最佳時機， Apple MacBook Pro 13.3 吋搭載Retina顯示器，容量256GB的筆記型電腦，將筆記型電腦的效能與攜帶的便利性提升至全新境界，除擁有更為輕薄的機身設計、絕美的太空灰外殼之外，長達10小時的電池續航力更成為商務人士的最佳夥伴！其頂尖的繪圖處理功能、卓越的處理效能、智慧敏捷的儲存裝置等，讓消費者能以前所未有的速度實現無盡創意，帶來全新的操作體驗！

搶不到499沒關係 擁有這些網速一樣快

Netgear 夜鷹 X6S Nighthawk R8000P AC4000 三...
Netgear 夜鷹 X6S Nighthawk R8000P AC4000 三頻 WIFI智能無線寬頻分享器，原價8,990元，5月17日限定價7,990元。圖由廠商提供。
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如果搶不到499吃到飽的方案，那就來節省時間提高網速吧。好的網速設備，讓您使用更得心應手，想要網路順暢，推薦您Netgear智能無線寬頻分享器。傳統的無線路由器，每次只能對一個無線設備傳輸數據，當多個設備同時連線，路由器無法負荷，進而影響WiFi傳輸速度。而Netgear智能無線寬頻分享器可以解決上述的窘境，能同時對多個無線設備高速傳輸，是手機、平板、筆記型電腦跟桌上型電腦都必備的路由器。

再過不到兩個月又是暑假，也同時是旅遊旺季，完美的回憶值得您悉心珍藏，就用相機紀錄捕捉每一刻的精彩，根據udn買東西統計表示，微單眼相機銷售前三名是Sony、Canon與Panasonic。而Canon品牌的微單眼相機占整體相機銷售業績3成以上，堪稱是站上微單眼相機銷售超值選擇。

Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組，5月17日限定價9,990元...
Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組，5月17日限定價9,990元。圖由廠商提供。
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推薦給第一次買數位相機但又同時想要再加買鏡頭者，Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組推出超優惠的價格，只要9,900元，省下更多預算可以選購其它鏡頭，只要是EOS M系列的鏡頭都可輕鬆替換，畫素高達1,800萬，Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組可以翻轉螢幕的頂級隨身機搭配超廣角及高倍數光學變焦鏡頭，只需隨心所欲地按下快門，就能輕鬆取得高品質的清晰影像，快速為你打造令人驚豔的拍照效果，讓每次出遊都不會漏拍，瞬間紀錄永恆完美的每一刻。

udn買東西與LINE購物合作於5月17日推出3%LINE Points回饋，買...
udn買東西與LINE購物合作於5月17日推出3%LINE Points回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。
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udn買東西7周年生日慶 天天搶優惠

udn買東西推出7周年生日慶，每天17點推出限時限量優惠商品下殺，滿額再送你購物...
udn買東西推出7周年生日慶，每天17點推出限時限量優惠商品下殺，滿額再送你購物金與禮券，讓你買到賺到喔，數量有限，想要獲得好康就上udn買東西。圖由udn買東西提供。
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而5月份同時更是udn買東西7周年生日慶，天天搶優惠，豪禮送不停。每天17點都推出特選優惠商品限時下殺，單筆消費滿3,000送300購物金，單筆購物滿5,000就送500禮券，單筆消費滿10,000送1,000禮券，讓你買越多賺越多，讓你回饋享不完。

超值採購清單

Line購物

SHISEIDO 資生堂安耐曬 金鑽高效防曬露 60ml

唯潔雅優質抽取式衛生紙

Apple MacBook Pro 13.3

Netgear智能無線寬頻分享器

Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組

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