udn買東西x LINE購物 5月17日單日推出超值回饋
文/曾郁文
udn買東西購物平台，與Line購物攜手合作，回饋活動即將於5月17日(四)好評再現！5月17日(四)一日限定，從00:00~23:59透過 Line購物介面進入 udn買東西平台消費，享超值4大回饋秘笈，還有眾多精選熱銷商品優惠下殺，讓你買得盡興又划算！
回饋秘笈1 LINE購物結帳 享3%回饋
於5月17日當天，透過「Line購物」至udn買東西完成購物可享3%回饋，讓你買愈多賺愈多LINE Points。
回饋秘笈2 udn買東西再送你3%購物金回饋
即日起至5月31日止，至udn買東西購物可享3%購物金回饋。全站商品消費返利，讓你買得超划算盡興。
回饋秘笈3 udn買東西消費滿額可享10%回饋
udn買東西推出全站活動回饋，即日起至5月20日止，單筆購物車截帳發票實付金額滿3,000元(含)以上就回饋300購物金，每個帳號最高限定回饋5次。單筆消費金額達5,000元(含)以上，完成登記後就送你500元禮券，限量100組，每個帳號最高可登記5次。消費滿10,000元，登記完成就再送1,000元禮券，限量50組，數量有限要搶可要快喔。
回饋秘笈4 天天銀行日 天天送你刷卡金
即日起至5月31日止更推出17大銀行刷卡享回饋，星展銀行每週二消費滿1,000送100元禮券，滙豐銀行每週三刷卡滿1,000再送100刷卡金，凱基銀行每週四消費滿1,000送100刷卡金，聯邦銀行每週五消費滿1,000再送100刷卡金，另外滙豐銀行與星展銀行更推出即日起至5月31日只消費滿15,000元再送你1,500刷卡金。讓你天天刷卡都有驚喜回饋，為自己省荷包又能效率購物喔！
眾多一日限定 爆殺回饋商品
夏天到了，清爽的防曬及流汗必備的優質衛生紙皆有5月17日當天限時的下殺優惠，經典防曬必備品-資生堂安耐曬，可說是夏天戲水的良伴，特別針對海邊及泳池等水上活動使用的防曬品，具有高防曬係數，耐水、耐汗及皮脂，賦予肌膚高效防曬效果。SHISEIDO 資生堂安耐曬 金鑽高效防曬露 60ml質地清爽不黏膩，限時下殺僅需799元。
而夏季高溫總是走沒幾步就猛冒汗，空氣汙染也使得過敏人口迅速增加，這個時候準備好衛生紙，就成了保持乾爽與享要保持乾燥時不可或缺的商品，唯潔雅優質抽取式衛生紙一整箱150抽x72包，不添加螢光劑，使用更安心，限量到貨僅需699元，如此超值划算的價格，再給你一日限定好康回饋，限時限量可要好好把握。
喜歡買3C商品的話也別錯過這次好康，蘋果迷千萬不要錯過搶購MacBook的最佳時機， Apple MacBook Pro 13.3 吋搭載Retina顯示器，容量256GB的筆記型電腦，將筆記型電腦的效能與攜帶的便利性提升至全新境界，除擁有更為輕薄的機身設計、絕美的太空灰外殼之外，長達10小時的電池續航力更成為商務人士的最佳夥伴！其頂尖的繪圖處理功能、卓越的處理效能、智慧敏捷的儲存裝置等，讓消費者能以前所未有的速度實現無盡創意，帶來全新的操作體驗！
搶不到499沒關係 擁有這些網速一樣快
如果搶不到499吃到飽的方案，那就來節省時間提高網速吧。好的網速設備，讓您使用更得心應手，想要網路順暢，推薦您Netgear智能無線寬頻分享器。傳統的無線路由器，每次只能對一個無線設備傳輸數據，當多個設備同時連線，路由器無法負荷，進而影響WiFi傳輸速度。而Netgear智能無線寬頻分享器可以解決上述的窘境，能同時對多個無線設備高速傳輸，是手機、平板、筆記型電腦跟桌上型電腦都必備的路由器。
再過不到兩個月又是暑假，也同時是旅遊旺季，完美的回憶值得您悉心珍藏，就用相機紀錄捕捉每一刻的精彩，根據udn買東西統計表示，微單眼相機銷售前三名是Sony、Canon與Panasonic。而Canon品牌的微單眼相機占整體相機銷售業績3成以上，堪稱是站上微單眼相機銷售超值選擇。
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udn買東西7周年生日慶 天天搶優惠
而5月份同時更是udn買東西7周年生日慶，天天搶優惠，豪禮送不停。每天17點都推出特選優惠商品限時下殺，單筆消費滿3,000送300購物金，單筆購物滿5,000就送500禮券，單筆消費滿10,000送1,000禮券，讓你買越多賺越多，讓你回饋享不完。
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