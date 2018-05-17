udn買東西x LINE購物 5月17日單日推出超值回饋

2018-05-17 17:03 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

udn買東西 購物平台，與 Line購物 攜手合作，回饋活動即將於5月17日(四)好評再現！5月17日(四)一日限定，從00:00~23:59透過 Line購物 介面進入 udn買東西 平台消費，享超值4大回饋秘笈，還有眾多精選熱銷商品優惠下殺，讓你買得盡興又划算！

udn買東西與LINE購物合作於5月17日推出3%LINE Points回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

回饋秘笈1 LINE購物結帳 享3%回饋

於5月17日當天，透過「 Line購物 」至 udn買東西 完成購物可享3%回饋，讓你買愈多賺愈多LINE Points。

回饋秘笈2 udn買東西再送你3%購物金回饋

udn買東西推出購物金3%回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

即日起至5月31日止，至 udn買東西 購物可享 3%購物金回饋 。全站商品消費返利，讓你買得超划算盡興。

回饋秘笈3 udn買東西消費滿額可享10%回饋

udn買東西 推出全站活動回饋，即日起至5月20日止，單筆購物車截帳發票實付金額滿3,000元(含)以上就回饋300購物金，每個帳號最高限定回饋5次。單筆消費金額達5,000元(含)以上，完成登記後就送你500元禮券，限量100組，每個帳號最高可登記5次。消費滿10,000元，登記完成就再送1,000元禮券，限量50組，數量有限要搶可要快喔。

回饋秘笈4 天天銀行日 天天送你刷卡金

udn買東西推出17大銀行天天刷卡享回饋，想要獲得好康就上udn買東西。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

即日起至5月31日止更推出 17大銀行刷卡享回饋 ，星展銀行每週二消費滿1,000送100元禮券，滙豐銀行每週三刷卡滿1,000再送100刷卡金，凱基銀行每週四消費滿1,000送100刷卡金，聯邦銀行每週五消費滿1,000再送100刷卡金，另外滙豐銀行與星展銀行更推出即日起至5月31日只消費滿15,000元再送你1,500刷卡金。讓你天天刷卡都有驚喜回饋，為自己省荷包又能效率購物喔！

眾多一日限定 爆殺回饋商品

【資生堂安耐曬 】金鑽高效防曬露SPF50+‧PA++++ 60ml，5月17日限定價799元。圖由廠商提供。 分享 facebook

夏天到了，清爽的防曬及流汗必備的優質衛生紙皆有5月17日當天限時的下殺優惠，經典防曬必備品-資生堂安耐曬，可說是夏天戲水的良伴，特別針對海邊及泳池等水上活動使用的防曬品，具有高防曬係數，耐水、耐汗及皮脂，賦予肌膚高效防曬效果。 SHISEIDO 資生堂安耐曬 金鑽高效防曬露 60ml 質地清爽不黏膩，限時下殺僅需799元。

【唯潔雅】優質抽取式衛生紙150抽x72包/箱，5月17日限定價699元。圖由廠商提供。 分享 facebook

而夏季高溫總是走沒幾步就猛冒汗，空氣汙染也使得過敏人口迅速增加，這個時候準備好衛生紙，就成了保持乾爽與享要保持乾燥時不可或缺的商品， 唯潔雅優質抽取式衛生紙 一整箱150抽x72包，不添加螢光劑，使用更安心，限量到貨僅需699元，如此超值划算的價格，再給你一日限定好康回饋，限時限量可要好好把握。

【Apple】MacBook Pro 13.3吋 256GB，5月17日限定價45,299元。圖由廠商提供。 分享 facebook

喜歡買3C商品的話也別錯過這次好康，蘋果迷千萬不要錯過搶購 MacBook 的最佳時機， Apple MacBook Pro 13.3 吋搭載Retina顯示器，容量256GB的筆記型電腦，將筆記型電腦的效能與攜帶的便利性提升至全新境界，除擁有更為輕薄的機身設計、絕美的太空灰外殼之外，長達10小時的電池續航力更成為商務人士的最佳夥伴！其頂尖的繪圖處理功能、卓越的處理效能、智慧敏捷的儲存裝置等，讓消費者能以前所未有的速度實現無盡創意，帶來全新的操作體驗！

搶不到499沒關係 擁有這些網速一樣快

Netgear 夜鷹 X6S Nighthawk R8000P AC4000 三頻 WIFI智能無線寬頻分享器，原價8,990元，5月17日限定價7,990元。圖由廠商提供。 分享 facebook

如果搶不到499吃到飽的方案，那就來節省時間提高網速吧。好的網速設備，讓您使用更得心應手，想要網路順暢，推薦您 Netgear智能無線寬頻分享器 。傳統的無線路由器，每次只能對一個無線設備傳輸數據，當多個設備同時連線，路由器無法負荷，進而影響WiFi傳輸速度。而 Netgear智能無線寬頻分享器 可以解決上述的窘境，能同時對多個無線設備高速傳輸，是手機、平板、筆記型電腦跟桌上型電腦都必備的路由器。

再過不到兩個月又是暑假，也同時是旅遊旺季，完美的回憶值得您悉心珍藏，就用相機紀錄捕捉每一刻的精彩，根據 udn買東西 統計表示，微單眼相機銷售前三名是Sony、Canon與Panasonic。而Canon品牌的微單眼相機占整體相機銷售業績3成以上，堪稱是站上微單眼相機銷售超值選擇。

Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組，5月17日限定價9,990元。圖由廠商提供。 分享 facebook

推薦給第一次買數位相機但又同時想要再加買鏡頭者， Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組 推出超優惠的價格，只要9,900元，省下更多預算可以選購其它鏡頭，只要是EOS M系列的鏡頭都可輕鬆替換，畫素高達1,800萬， Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組 可以翻轉螢幕的頂級隨身機搭配超廣角及高倍數光學變焦鏡頭，只需隨心所欲地按下快門，就能輕鬆取得高品質的清晰影像，快速為你打造令人驚豔的拍照效果，讓每次出遊都不會漏拍，瞬間紀錄永恆完美的每一刻。

udn買東西與LINE購物合作於5月17日推出3%LINE Points回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

udn買東西7周年生日慶 天天搶優惠

udn買東西推出7周年生日慶，每天17點推出限時限量優惠商品下殺，滿額再送你購物金與禮券，讓你買到賺到喔，數量有限，想要獲得好康就上udn買東西。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

而5月份同時更是 udn買東西7周年生日慶 ，天天搶優惠，豪禮送不停。每天17點都推出特選優惠商品限時下殺，單筆消費滿3,000送300購物金，單筆購物滿5,000就送500禮券，單筆消費滿10,000送1,000禮券，讓你買越多賺越多，讓你回饋享不完。

超值採購清單

Line購物

SHISEIDO 資生堂安耐曬 金鑽高效防曬露 60ml

唯潔雅優質抽取式衛生紙

Apple MacBook Pro 13.3

Netgear智能無線寬頻分享器

Canon EOS M10+15-45mm 單鏡組

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