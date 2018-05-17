佐登妮絲攜手日本植萃大廠 提出「厚臉皮」抗老新觀點

2018-05-17 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



慶祝30周年，佐登妮絲同步提出「改善表皮層薄化」的全新抗老新觀點，並攜手日本天然植萃研發大廠Technoble、近畿大學，共同發表最新抗老產品-BA-5肌密抗皺原液。

日本Technoble社長澤木茂豐指出，表皮層薄化指的是，隨著年齡增長，新陳代謝紊亂，表皮逐漸變薄的現象。而當表皮層薄化，則會誘發老化敏感肌、肌膚屏障功能衰退，乾燥粗糙，並產生乾燥性細紋。

此外，佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦表示，空汙問題近年日漸嚴重，加速肌膚老化速度，據2016年亞洲保養品使用者統計報告，在亞洲地區抗老保養品使用者已經提高到28%~37%，足見抗老是不少女性著重的肌膚保養課題。

陳佳琦進一步指出，「BA-5 肌密抗皺原液」的創新作用機轉，訴求能在肌膚「表層」產生改善表皮層薄化所帶來的老化問題，顛覆現今皮膚科學抗老技術的認知。

佐登妮絲集團研發中心副所長呂梨萍表示，目前市面上多數抗老產品，多鑽研在如何導入深層以及作用在真皮層，但事實上，皮膚最外層的表皮隨著年齡的增長會不斷衰老，引發表皮層薄化、屏障功能衰退、細紋增生等多種肌膚老化問題。