親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

好消息！跳傘墜地上兵復原良好 昏迷指數回到8分暫無須開刀

開戰！柯文哲批賴清德務實台獨工作者 「不負責任」

佐登妮絲攜手日本植萃大廠 提出「厚臉皮」抗老新觀點

2018-05-17 12:22經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

慶祝30周年，佐登妮絲同步提出「改善表皮層薄化」的全新抗老新觀點，並攜手日本天然植萃研發大廠Technoble、近畿大學，共同發表最新抗老產品-BA-5肌密抗皺原液。

日本Technoble社長澤木茂豐指出，表皮層薄化指的是，隨著年齡增長，新陳代謝紊亂，表皮逐漸變薄的現象。而當表皮層薄化，則會誘發老化敏感肌、肌膚屏障功能衰退，乾燥粗糙，並產生乾燥性細紋。

此外，佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦表示，空汙問題近年日漸嚴重，加速肌膚老化速度，據2016年亞洲保養品使用者統計報告，在亞洲地區抗老保養品使用者已經提高到28%~37%，足見抗老是不少女性著重的肌膚保養課題。

陳佳琦進一步指出，「BA-5 肌密抗皺原液」的創新作用機轉，訴求能在肌膚「表層」產生改善表皮層薄化所帶來的老化問題，顛覆現今皮膚科學抗老技術的認知。

佐登妮絲集團研發中心副所長呂梨萍表示，目前市面上多數抗老產品，多鑽研在如何導入深層以及作用在真皮層，但事實上，皮膚最外層的表皮隨著年齡的增長會不斷衰老，引發表皮層薄化、屏障功能衰退、細紋增生等多種肌膚老化問題。

呂梨萍進一步指出，這次佐登妮絲提出表皮層薄化的新發現，想要溝通強調的是「肌膚厚度」回復到年輕狀態，便能有效達到抗老，也可以說想變年輕就得要「厚臉皮」。

佐登妮絲30周年慶拓展多元化服務與日本大廠共同研發，發表最新全球獨家抗老技術，並...
佐登妮絲30周年慶拓展多元化服務與日本大廠共同研發，發表最新全球獨家抗老技術，並推出最新抗老產品-BA-5肌密抗皺原液，定價6000元。 佐登妮絲/提供
分享

抗老老化佐登妮絲

相關新聞

緊抓年輕世代 歐陽娜娜再詮釋Converse經典鞋

2018-05-17 10:56

不只露點部落客 有馬溫泉「旅行青蛙」也愛去

2018-05-17 10:45

三度聯名 星巴克獨賣Paul & Joe限量品

2018-05-16 23:35

配角變主角！ 高價智能表時代到來

2018-05-16 21:23

Sony真無線運動藍牙降噪防水耳機 5月底開賣

2018-05-16 19:50

唯美慵懶午後時光！ 台北3間必吃英倫下午茶

2018-05-16 18:58

黃子韜登陸坎城紅毯 千萬行頭自己買單

2018-05-16 18:52

日本「透明飲料」無極限！這次拿鐵、啤酒全都變無色

2018-05-16 18:49

萊爾富App周年優惠29折起 再享LINE點數回饋

2018-05-16 18:19

莫允雯戴7克拉美鑽 讚大小剛好

2018-05-16 18:07

名廚江振誠開講 台灣首場深度餐飲論壇早鳥票開賣

2018-05-16 17:47

線上客製化訂表 全新品牌BAUME來頭大

2018-05-16 17:41

Jessica姐妹和楊冪撞珠寶 戴伯爵連仙氣也入世

2018-05-16 17:40

用吃來嚮往這個城市 南北兩大百貨辦台南主題展

2018-05-16 17:31

卡拉迪樂芬妮超敬業 與獅共舞展現女王霸氣

2018-05-16 17:21

勁寶媽Ella變身帥氣小女孩 洋溢夏日度假風

2018-05-16 17:19

吃堡抽虛寶！肯德基與手遊合作 號召全民嗑漢堡

2018-05-16 17:16

化妝水非保養必備 醫：肌膚敏感風險增

2018-05-16 17:09

善待母雞賣好蛋！家樂福開亞洲先例 首推友善雞蛋專區

2018-05-16 16:53

主婦快看！燦坤指定節能空調獨家送多功能蒸氣清潔機

2018-05-16 16:51

全球首間！ 一蘭拉麵昭和風別館 6月1日正式開幕

2018-05-16 16:39

經典鞋款新風貌 FILA找設計師加持添話題

2018-05-16 16:33

台灣人愛喝一杯！罐裝啤酒四天王帶頭衝 業績破24億

2018-05-16 16:10

降價很有感 PAUL & JOE湧入爆買人潮

2018-05-16 14:14

宋慧喬美到自體發光 在上海釋出首支雪花秀影片

2018-05-16 12:59

王品推謝師宴優惠 西堤牛排518元起滿10人送肋眼

2018-05-16 12:53

夏天就是要穿印花！曾之喬化身浪漫甜心

2018-05-16 12:44

國泰航空 推「香港海洋公園同遊套票」優惠

2018-05-16 11:50

與魯賓斯坦亦師亦友 傳奇鋼琴家印吉易奇今晚獨奏

2018-05-16 11:43

ALBION結束代理 SOGO忠孝館櫃改由熱賣唇彩進駐

2018-05-16 11:10

飯店惱人房客TOP 5出爐！這個行為也太有趣

2018-05-16 10:25

頂級日本也可以這樣玩！3年才一次，團費近17萬

2018-05-16 09:56

歐洲第一名瓷展 「世紀之嬌」全球唯一

2018-05-15 23:52

Panasonic春季新品 日製OLED電視更逼真

2018-05-15 20:50

東森購物、草莓網打造跨境美妝電商 5月底前3折起

2018-05-15 20:47

台灣貝果前進香港 快閃銅鑼灣限量開賣1萬顆

2018-05-15 19:23

BV創意總監聯名UNIQLO度假系列 萬元褲款變身親民價

2018-05-15 19:14

必收款！一件珠寶收藏LV兩種經典

2018-05-15 19:13

坎城紅毯凱特引領潮流 耳環不嫌重 不對稱藏心機

2018-05-15 18:43
看更多

熱門文章

化妝水非保養必備 醫：肌膚敏感風險增

2018-05-16 17:09

台灣哪裡低薪？ 台北住戶：我家保全都四萬起跳

2018-05-17 10:45

日畫家神還原「半透濕衣女子」 網友眼花以為照片

2018-05-16 22:09

日客最愛10大閨密旅遊地 台灣這兩個城市上榜

2018-05-16 14:14

高溫上看36度！ 吳德榮：鋒面下周三到機率高

2018-05-17 06:16

影／這家公司月薪最高77K 徵機台操作員數百人

2018-05-16 12:54

台鐵首次大規模自招近千人 月薪最高36K

2018-05-16 19:31

國內最大分級醫療 長庚合作278間診所落實雙向轉診

2018-05-16 15:18

全球首間！ 一蘭拉麵昭和風別館 6月1日正式開幕

2018-05-16 16:39

天熱跳電？大安區400多戶停電

2018-05-16 16:56

網路直播主3個月狂減20幾公斤 肚皮乳房全下垂

2018-05-16 21:06

貴參參！故宮南院1支冰棒 可以買1個便當了

2018-05-17 10:58

3大原因揭密！為何閨密是地表最強的情敵？

2018-05-16 14:16

薰衣草森林重返尖石 拿昔日園區照免費入園

2018-05-16 16:53

今日星座運勢／射手 壓力緩解 將能量用於主動學習

2018-05-17 00:00

影／孩子注意力不足該看精神科？ 醫：評鑑要嚴謹

2018-05-16 13:46

難得開心出來玩 結果遇到這十件事超討厭！

2018-05-16 12:24

勁寶媽Ella變身帥氣小女孩 洋溢夏日度假風

2018-05-16 17:19

黃子韜登陸坎城紅毯 千萬行頭自己買單

2018-05-16 18:52

配角變主角！ 高價智能表時代到來

2018-05-16 21:23

卡拉迪樂芬妮超敬業 與獅共舞展現女王霸氣

2018-05-16 17:21

「夏天真的到了」 彭啟明：炎熱高溫至下周二

2018-05-17 08:32

Sony真無線運動藍牙降噪防水耳機 5月底開賣

2018-05-16 19:50

瑜珈墊標榜無毒 消保處抽查近半數超標恐有害

2018-05-16 13:07

家庭／家人關係：思念如長河

2018-05-17 06:00

永久身障換證 衛福部：不強制重新鑑定

2018-05-16 13:26

整周都悶熱！今西半部上看35度 東南部恐有焚風

2018-05-17 05:00

松山機場附近上午跳電 周遭千戶停電

2018-05-17 10:33

親子手牽手／因微笑與擁抱堅強

2018-05-17 06:00

嚴重空汙致癌？南部人罹尿路上皮癌多3倍

2018-05-16 16:26

唯美慵懶午後時光！ 台北3間必吃英倫下午茶

2018-05-16 18:58

Jessica姐妹和楊冪撞珠寶 戴伯爵連仙氣也入世

2018-05-16 17:40

日本「透明飲料」無極限！這次拿鐵、啤酒全都變無色

2018-05-16 18:49

台灣人愛喝一杯！罐裝啤酒四天王帶頭衝 業績破24億

2018-05-16 16:10

海芋結束繡球花接力 陽明山竹子湖19日起再度交管

2018-05-16 13:17

開獎看這裡 大福彩、雙贏彩、今彩539中獎號碼

2018-05-16 21:19

世代共好徵文優勝作品／媽媽在等你，你知道嗎？

2018-05-17 06:00

今彩539第107117期 頭獎5注中獎

2018-05-16 22:31

不只露點部落客 有馬溫泉「旅行青蛙」也愛去

2018-05-17 10:45

好熱！台北35.6度 該站入夏最高溫紀錄

2018-05-16 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top