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緊抓年輕世代 歐陽娜娜再詮釋Converse經典鞋

2018-05-17 10:56聯合報 記者曾智緯╱即時報導

為了和年輕族群有共鳴，運動休閒品牌可說各出奇招，Converse簽下歐陽娜娜擔任亞太區代言人。而Puma則邀請了「虎爺」吳念軒、張庭瑚和姚亦晴共同詮釋校園叛逆青春。

不只在先前於instagram分享了穿搭off-white與Converse聯名的鞋款，在全新的Chuck 70系列推出之際，品牌也同樣邀請歐陽娜娜來詮釋，並宣佈她成為新任亞太區代言人。Converse認為歐陽娜娜能保持初心，在不斷提升自己的同時也影響了更多的年輕群體，這符合品牌所要傳達的大膽無畏精神。而新款的Chuck 70鞋款，重新考量過各種細節，提供更好的緩震效果，並加上防滑鞋舌以及不對稱腳趾緩衝設計，讓人感到熟悉的同時又帶著一股新鮮感，跨越時代限制，依舊是不少年輕族群的穿搭首選。

為了迎接夏季到來，Puma則以次世代年輕族群為主流，結合時下正夯的校園叛逆風潮，推出Summer Attack初夏系列。並找了吳念軒、張庭瑚和姚亦晴一起來詮釋，拍攝地點從學生常去的遊樂場、抓娃娃機小舖、再到西門町塗鴉街，表達17歲課後生活，呈現青春就要炫、就要叛逆的主張。初夏系列單品以叛逆校園設計主軸，給予學生們下課後及放假時更多元的個性穿搭選擇。像張庭瑚便以經典Logo T恤為整體穿搭重點，搭配純白TSUGI Cage 鞋，彰顯青春的不羈態度；吳念軒則穿上短袖T恤，下身則搭配同款PUMA Logo 短褲，傳遞自然不造作的氛圍。

Converse Chuck 70芥黃高筒鞋，約2,680元。圖／Convers...
Converse Chuck 70芥黃高筒鞋，約2,680元。圖／Converse提供
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張庭瑚受Puma邀請演繹Summer Attack初夏系列服飾與鞋款。圖／Pum...
張庭瑚受Puma邀請演繹Summer Attack初夏系列服飾與鞋款。圖／Puma提供
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「虎爺」吳念軒受Puma邀請演繹Summer Attack初夏系列服飾與鞋款。圖...
「虎爺」吳念軒受Puma邀請演繹Summer Attack初夏系列服飾與鞋款。圖／Puma提供
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歐陽娜娜不僅重新詮釋了Converse的經典的Chuck 70系列鞋，更成為品牌...
歐陽娜娜不僅重新詮釋了Converse的經典的Chuck 70系列鞋，更成為品牌的新任代言人。圖／Converse提供
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PUMA Tsugi Cage休閒鞋，約3,680元。圖／Puma提供
PUMA Tsugi Cage休閒鞋，約3,680元。圖／Puma提供
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