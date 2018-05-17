緊抓年輕世代 歐陽娜娜再詮釋Converse經典鞋

2018-05-17 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



為了和年輕族群有共鳴，運動休閒品牌可說各出奇招，Converse簽下歐陽娜娜擔任亞太區代言人。而Puma則邀請了「虎爺」吳念軒、張庭瑚和姚亦晴共同詮釋校園叛逆青春。

不只在先前於instagram分享了穿搭off-white與Converse聯名的鞋款，在全新的Chuck 70系列推出之際，品牌也同樣邀請歐陽娜娜來詮釋，並宣佈她成為新任亞太區代言人。Converse認為歐陽娜娜能保持初心，在不斷提升自己的同時也影響了更多的年輕群體，這符合品牌所要傳達的大膽無畏精神。而新款的Chuck 70鞋款，重新考量過各種細節，提供更好的緩震效果，並加上防滑鞋舌以及不對稱腳趾緩衝設計，讓人感到熟悉的同時又帶著一股新鮮感，跨越時代限制，依舊是不少年輕族群的穿搭首選。