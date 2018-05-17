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有客籍血統亞洲名模 為國家地理頻道錄製客家節目

2018-05-17 07:54聯合報 記者范榮達╱即時報導

亞洲名模Natalie Pickles有客家一半血統，她自爆先前連客家花布都會誤為日本花布。她與人類學家Julian Davison出任務，為國際頻道拍攝「客家文藝復興」系列節目，Natalie 感同身受，要讓世界更加認識客家文化

Natalie的父親是英國人，母親是台灣客家人，Julian是英國人，生長在新加坡、馬來西亞，國家地理頻道團隊與兩人合作，拍攝「客家文藝復興」系列節目，希望以國際視野深入探索台灣客家文化，團隊今天到苗栗縣公館鄉Natalie阿姨劉春娥家中，介紹客家傳統美食客家小炒。

劉春娥是廚藝高手，她說，客家小炒一定要用五花肉，魷魚要泡水4個小時，爆好肉絲、魷魚絲，再加葱段一起炒，回鍋的風味更好，客家人好客，通常也會等爆好的肉絲、魷魚絲放涼，到冰箱冷凍，客人來了，解凍加葱段炒，美味快速到位上桌。

Julian現學現賣，直呼太好吃，他還取名是「客家盎格魯撒克遜小炒」，他說，新加坡接觸到客家人及客家文化，都不能深入，來台實際體驗，發現客家之美，食物稍鹹但不辣，非常能下飯，代表早年客家人耕田、種茶的歷史背背景。

他還新奇客家粄好吃，印象深刻住到農莊，養雞、鴨等家禽，屋後還有大片竹林，讓人有如置身功夫電影的場景，彷彿武林高手就在林稍飛來盪去，尤其竹筍還可以料理出美食，感覺非常奇妙。

Natalie則表示，媽媽是客家人，過去看到客家花布，還以為是日本式，錄節目來到客家村，才發現到處都是客家花布，她喜歡客家花布色彩，她要多買回去，向外國朋友宣傳，也希望透過節目，讓世界更認識客家文化，不要讓客家文化消失！

Natalie（中）、Julian（右）在劉春娥（左）指導下，炒出客家小炒，Ju...
Natalie（中）、Julian（右）在劉春娥（左）指導下，炒出客家小炒，Julian陶醉在美味中，自誇是「客家盎格魯撒克遜小炒」。記者范榮達／攝影
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Natalie（中）、Julian（右）在劉春娥（左）指導下，炒出客家小炒，Julian陶醉在美味中，自誇是「客家盎格魯撒克遜小炒」。記者范榮達／攝影
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Natalie（中）、Julian（右）炒出客家小炒，Julian自誇是「客家盎格魯撒克遜小炒」。記者范榮達／攝影
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Natalie（中）、Julian（右）在劉春娥（左）指導下，炒出客家小炒，Julian陶醉在美味中，自誇是「客家盎格魯撒克遜小炒」。記者范榮達／攝影
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客家文化客家花布新加坡

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