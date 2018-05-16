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黃光男為畫冊作序 莊惠婷精靈之藝個展至24日

2018-05-16 19:48聯合報 記者張錦弘╱即時報導

有一種魔法，能帶你看到美好與善良，猶如純真精靈揮動了魔杖，瞬間點亮世界、灑下幸福的光彩。5月12日（周六）〜24日（周四）在國父紀念館三樓德明藝廊舉行的「精靈之藝-莊惠婷油畫個展」，見證著人生如畫，只要有愛，一切美好都可能發生，值得細細品味，也適合闔家溫馨共賞。

1992出生於台北、台北海洋技術學院時尚造型設計管理系肄業的莊惠婷，是一位多才多藝的畫家與舞者，自小即展現獨特非凡的藝術稟賦。把繪畫作為生命重心的她，隨章德民、李太元等知名畫家學習，並分別於 2012、2015年舉辦兩次油畫個展，作品獲得許多藝術專家先進與收藏者的讚賞與好評。

莊惠婷今年第三度舉辦個展，數十幅油畫新作呈現這位閃亮精靈的美麗心境界，分享充滿真善美，散發正向能量的熱情與感動。尤其在博物館界地位崇高的國策顧問及知名水墨畫家黃光男教授，對莊惠婷的勤奮努力勉勵有加，不僅為畫冊作序推薦，更親提「至真為美」墨寶一幅，為畫展憑添榮耀光彩。

莊惠婷的創作，內涵純真豐趣，色彩優美，動人心魄，那是一種無須解說、靜觀即可自得的愉悅，反映著充滿健康、自信與恩慈的生命之美，不帶矯揉做作與世故。更難能可貴的是，她自在無偽、洋溢喜樂的天使心境，始終保持不變。許多愛畫人士一眼就被惠婷坦誠真摯的作品吸引，一顆心隨之溫暖安定。

莊惠婷畫〈花漾好時光〉，流暢瀟灑，精彩描繪一段青春旅途，帶著我們驚艷於繁花美果、陶醉於滿眼繽紛的浪漫光景；〈翩翩起舞〉活靈活現著畫家的心境，那是一位陽光舞者，樂於把自由不羈的活力與歡欣分享給全世界；在〈阿拉伯〉孔雀般絢麗耀眼的金色宮殿前，我們睜大眼睛流連神往，彷彿阿拉丁高喊了芝麻開門；在深林疊翠的〈金色山莊〉裡，我們被豐饒安定的幸福環抱著，幾乎忘卻了紅塵俗世的擾嚷；而一幅構圖簡潔、筆觸洗練有勁的〈清流〉，更將淙淙奔流的山泉，化為源源不絕的清新樂章，淨化了我們的心靈。

莊惠婷作品「花漾好時光」。圖／莊惠婷提供
莊惠婷作品「花漾好時光」。圖／莊惠婷提供
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莊惠婷油畫個展海報。圖／莊惠婷提供
莊惠婷油畫個展海報。圖／莊惠婷提供
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