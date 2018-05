莫允雯戴7克拉美鑽 讚大小剛好

2018-05-16 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



莫允雯出席海瑞溫斯頓婚嫁珠寶活動,配戴總價5,200萬婚嫁美鑽珠寶。記者蘇建忠/攝影 分享 facebook

「不管女生到什麼年紀,看到鑽石戒指就是會有一種怦然心動的感覺。」人氣女星莫允雯出席海瑞溫斯頓(Harry Winston)婚嫁珠寶系列活動,配戴7.89克拉 The One系列枕型切工鑽戒,她笑說:「我覺得這個大小剛剛好,根本完全為我量身訂做!」

海瑞溫斯頓婚嫁珠寶各系列不同設計風格的絢麗美鑽,為新人重新詮釋經典的H.W,除了品牌縮寫,也賦予5個不同的全新意涵,分別代表:Husband(夫) & Wife(妻)、Heart & Wish、 Hug & Whisper、Health & Wealth、Home & World,透過《The Name of Love愛的名字,只此唯一》系列卡片水彩輕柔的筆觸具體呈現,為新人送上嶄新的祝福。

美國長大的莫允雯表示對海瑞溫斯頓這個品牌最深刻的印象,便是伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)曾經擁有過的一枚梨形切割美鑽,也因此她特別鍾愛花式車工的鑽石,認為:「可以展現每個人不同的特質。」而海瑞溫斯頓這系列的手繪畫作中,她認為「Home & World」客廳沙發上簇擁的兩人和一隻貓,最能勾勒出她心目中的幸福輪廓,除了因為她自己有養貓,更因為她認為幸福其實很平凡:「有一句話說Home is where the heart is,我覺得這句話很能代表人世間幸福的一切。」雖然兩人幸福的形式不拘,但愛漂亮她堅持:「鑽戒很重要!」