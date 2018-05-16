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莫允雯戴7克拉美鑽 讚大小剛好

2018-05-16 18:07聯合報 記者孫曼╱即時報導

莫允雯出席海瑞溫斯頓婚嫁珠寶活動，配戴總價5,200萬婚嫁美鑽珠寶。記者蘇建忠／...
莫允雯出席海瑞溫斯頓婚嫁珠寶活動，配戴總價5,200萬婚嫁美鑽珠寶。記者蘇建忠／攝影
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「不管女生到什麼年紀，看到鑽石戒指就是會有一種怦然心動的感覺。」人氣女星莫允雯出席海瑞溫斯頓（Harry Winston）婚嫁珠寶系列活動，配戴7.89克拉 The One系列枕型切工鑽戒，她笑說：「我覺得這個大小剛剛好，根本完全為我量身訂做！」

海瑞溫斯頓婚嫁珠寶各系列不同設計風格的絢麗美鑽，為新人重新詮釋經典的H.W，除了品牌縮寫，也賦予5個不同的全新意涵，分別代表：Husband（夫） & Wife（妻）、Heart & Wish、 Hug & Whisper、Health & Wealth、Home & World，透過《The Name of Love愛的名字，只此唯一》系列卡片水彩輕柔的筆觸具體呈現，為新人送上嶄新的祝福。

美國長大的莫允雯表示對海瑞溫斯頓這個品牌最深刻的印象，便是伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）曾經擁有過的一枚梨形切割美鑽，也因此她特別鍾愛花式車工的鑽石，認為：「可以展現每個人不同的特質。」而海瑞溫斯頓這系列的手繪畫作中，她認為「Home & World」客廳沙發上簇擁的兩人和一隻貓，最能勾勒出她心目中的幸福輪廓，除了因為她自己有養貓，更因為她認為幸福其實很平凡：「有一句話說Home is where the heart is，我覺得這句話很能代表人世間幸福的一切。」雖然兩人幸福的形式不拘，但愛漂亮她堅持：「鑽戒很重要！」

即日起至6月3日，凡蒞臨海瑞溫斯頓101專門店與晶華酒店專門店，都可透過親手書寫浪漫溫柔的的Love Letter向另一半傳遞摯愛的祝福。不論是經典的H.W Logo婚戒、獨一無二的璀璨The One系列、到頂級奢華的Brilliant Love系列，凡於晶華酒店海瑞溫斯頓專門店消費100萬以上之婚嫁珠寶，還能享有一晚浪漫求婚套房，慶誌獨一無二的浪漫時刻。

H.W. LOGO 系列鑽石婚戒，主石共有0.5、0.7與1.0克拉三種量可選，...
H.W. LOGO 系列鑽石婚戒，主石共有0.5、0.7與1.0克拉三種量可選，其中1克拉鑽戒的戒台字母更採用極細微密釘鑲嵌，襯托出主石的璀璨光芒。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓鑲鑽線戒有不同大小與車工的鑽石可供選擇。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓鑲鑽線戒有不同大小與車工的鑽石可供選擇。圖／海瑞溫斯頓提供
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經典溫斯頓Classic Winston系列祖母綠型切工鑽石戒指。圖／海瑞溫斯頓...
經典溫斯頓Classic Winston系列祖母綠型切工鑽石戒指。圖／海瑞溫斯頓提供
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模特兒演繹海瑞溫斯頓Harry Winston婚禮珠寶系列。記者蘇健忠／攝影
模特兒演繹海瑞溫斯頓Harry Winston婚禮珠寶系列。記者蘇健忠／攝影
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莫允雯出席海瑞溫斯頓婚嫁珠寶活動，配戴總價5,200萬婚嫁美鑽珠寶。記者蘇建忠／...
莫允雯出席海瑞溫斯頓婚嫁珠寶活動，配戴總價5,200萬婚嫁美鑽珠寶。記者蘇建忠／攝影
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海瑞溫斯頓The One系列枕型切工鑽石戒指，主鑽有圓形、橢圓形、枕型車工可選，...
海瑞溫斯頓The One系列枕型切工鑽石戒指，主鑽有圓形、橢圓形、枕型車工可選，重量50分起，以極細微密釘鑲嵌鑽石「包圍整個愛」。圖／海瑞溫斯頓提供
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莫允雯出席海瑞溫斯頓婚嫁珠寶活動，配戴總價5,200萬婚嫁美鑽珠寶。記者蘇建忠／...
莫允雯出席海瑞溫斯頓婚嫁珠寶活動，配戴總價5,200萬婚嫁美鑽珠寶。記者蘇建忠／攝影
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模特兒演繹海瑞溫斯頓Harry Winston婚禮珠寶系列。記者蘇健忠／攝影
模特兒演繹海瑞溫斯頓Harry Winston婚禮珠寶系列。記者蘇健忠／攝影
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