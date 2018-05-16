親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

領完年終後跳槽 教授竟得賠學校26萬元違約金！

卡片專題／唱歌跳舞海報KUSO樣樣來 選舉趣聞有哪些

經典鞋款新風貌 FILA找設計師加持添話題

2018-05-16 16:33聯合報 記者曾智緯╱即時報導

這一季FILA把1995年就誕生經典Mindblower鞋款翻新 ，邀請全球47位創作者共同為進化版的Mindbreaker 2.0注入新靈魂，推出47雙限量聯名款，體現Mindblower「異想天開」的概念。而台灣則限量引進黑白與藍白兩個版本的Mindblower復刻款，限量販售。

Mindblower最初以厚實鞋底與超大塗鴉風格變形的品牌Logo聞名，為九〇年代的經典鞋款之一，更是現今「老爺鞋」的先驅。此次FILA為了要復興Mindblower鞋的精神，於紐約、東京、首爾展開大型Mindblower POP-UP快閃店之外，還找了包括了10 Corso Como、KINFOLK、Moncler等47位時裝品牌、藝術家、設計師一齊發揮創意翻玩。大玩顏色、圖形和異材質元素，將90年代塗鴉藝術、滑板文化與現代藝術結合。並另外推出復刻款，保留20年前的復古鞋型，使用皮革與紡織布製成鞋身，搭配飽和色彩燙印Mindblower經典塗鴉FILA Logo，限量400雙。

Nike Pegasus系列自問世以來，歷經了35年的科技革新，適時加入頂尖運動員的使用經驗，使這款鞋的功能不斷改良，達到跑者對於慢跑運動的需求。今年全新Pegasus 35跑鞋，也是依循這樣上述的概念，保留經典的設計風格，僅在功能性上做出了調整，兼具革新與傳承的意念。像是延續了網眼材料拼接的鞋面，以及中底的Zoom Air氣墊和Cushlon泡棉組合。但有著全新鞋口和輪廓設計，使跑鞋便於穿脫，並減少鞋舌扣眼，緩解前足壓迫感，讓前掌更為靈活。另外，Nike還根據女性跑者的需求，讓Air Zoom Pegasus 35女鞋款所使用的中底更為柔軟，為女性帶來更好的穿著體驗。

FILA Mindblower復刻鞋，限量400雙，約3,180元。圖／FILA...
FILA Mindblower復刻鞋，限量400雙，約3,180元。圖／FILA提供
分享
Nike Air Zoom Pegasus 35女子玫瑰粉配色鞋款，約3,500...
Nike Air Zoom Pegasus 35女子玫瑰粉配色鞋款，約3,500元。圖／Nike提供
分享
全新的FILA Mindblower鞋款採取黑白與藍白的雙色搭配，跳印一抹鮮紅。...
全新的FILA Mindblower鞋款採取黑白與藍白的雙色搭配，跳印一抹鮮紅。圖／FILA提供
分享

相關新聞

台灣人愛喝一杯！罐裝啤酒四天王帶頭衝 業績破24億

2018-05-16 16:10

全球首間！ 一蘭拉麵昭和風別館 6月1日正式開幕

2018-05-16 16:39

降價很有感 PAUL & JOE湧入爆買人潮

2018-05-16 14:14

宋慧喬美到自體發光 在上海釋出首支雪花秀影片

2018-05-16 12:59

王品推謝師宴優惠 西堤牛排518元起滿10人送肋眼

2018-05-16 12:53

夏天就是要穿印花！曾之喬化身浪漫甜心

2018-05-16 12:44

國泰航空 推「香港海洋公園同遊套票」優惠

2018-05-16 11:50

與魯賓斯坦亦師亦友 傳奇鋼琴家印吉易奇今晚獨奏

2018-05-16 11:43

ALBION結束代理 SOGO忠孝館櫃改由熱賣唇彩進駐

2018-05-16 11:10

飯店惱人房客TOP 5出爐！這個行為也太有趣

2018-05-16 10:25

頂級日本也可以這樣玩！3年才一次，團費近17萬

2018-05-16 09:56

歐洲第一名瓷展 「世紀之嬌」全球唯一

2018-05-15 23:52

Panasonic春季新品 日製OLED電視更逼真

2018-05-15 20:50

東森購物、草莓網打造跨境美妝電商 5月底前3折起

2018-05-15 20:47

台灣貝果前進香港 快閃銅鑼灣限量開賣1萬顆

2018-05-15 19:23

BV創意總監聯名UNIQLO度假系列 萬元褲款變身親民價

2018-05-15 19:14

必收款！一件珠寶收藏LV兩種經典

2018-05-15 19:13

坎城紅毯凱特引領潮流 耳環不嫌重 不對稱藏心機

2018-05-15 18:43

PAUL & JOE美妝快閃回台 竟然跟台灣狂粉有關！

2018-05-15 18:05

W飯店攜手世界盃沖煮大賽冠軍 王策首賣手沖咖啡

2018-05-15 18:01

張兆志合體許允樂 為HAMILTON當「曬妻控」

2018-05-15 17:52

夏天逛無印良品 買這些就對了！指定門市送限定Bag

2018-05-15 17:48

聲寶集團贊助女子高球賽 到場觀賽抽4K電視

2018-05-15 17:35

蕭敬騰背粉紅色LONGCHAMP好靚 這包款男女星通吃

2018-05-15 17:34

珍藏90歲的萬人迷 米奇好友聯名還能抽獎

2018-05-15 17:15

林牧潔搶戴宇舶新表 直說「老公會羨慕我！」

2018-05-15 17:10

世界盃沖煮大賽冠軍「王策」 8月於微風商圈開咖啡店

2018-05-15 17:05

日定食SACHI FUKU YA抵台 明內湖開幕

2018-05-15 16:52

坎城紅毯的白與黑 性感與氣勢如此純粹

2018-05-15 16:37

機器人拖地不怕不乾淨 UV抗菌還加薰香

2018-05-15 14:37

乾濕兩用！掃地機器人價格變親民 萬元有找

2018-05-15 14:37

仿妝天后沛莉首次直播開粽 要你輕鬆選好「粽」

2018-05-15 14:29

全球最威十歲小男孩 牽手女模拍香奈兒廣告

2018-05-15 13:12

新竹喜來登五星饗宴吃到飽 3人同行1人免費

2018-05-15 12:14

台灣吻吻貓初訪東京 拜訪日本未來貓－哆啦Ａ夢

2018-05-15 11:01

ASAP省錢購物網關站 客服將服務至6月15日

2018-05-15 00:55

造型讓專業的來！ Dyson吹風機再進化

2018-05-15 00:08

Bella Hadid代言超稱職 珠寶配單車褲也「型」

2018-05-14 22:12

媲美夏日競賽 5月購車優惠出籠

2018-05-14 22:08
看更多

熱門文章

搭華航出國旅客須提早1小時到桃園機場

2018-05-15 20:54

出發前先想想！你是在旅行 還是在浪費生命

2018-05-16 10:52

「洗澡卡」居然最後一名！女生打槍男生時愛發的十種卡

2018-05-16 09:12

全台逾18歲成人 每4人就有1人高血壓

2018-05-16 00:51

小心沒搭到飛機！華航6月15起改起飛前1小時關櫃

2018-05-16 12:30

人工反式脂肪傷身 7月起禁用

2018-05-16 00:25

日客最愛10大閨密旅遊地 台灣這兩個城市上榜

2018-05-16 14:14

麥當勞外送員最後一天上班 手繪神圖「老皮吃薯條」

2018-05-16 11:58

持續晴朗炎熱！ 吳德榮：高溫上看35度

2018-05-16 06:10

今日星座運勢／天秤 注意身心健康 避免過於冒險

2018-05-16 00:00

影／這家公司月薪最高77K 徵機台操作員數百人

2018-05-16 12:54

坎城紅毯凱特引領潮流 耳環不嫌重 不對稱藏心機

2018-05-15 18:43

綠色和平調查 逾七成民眾願意接受電價調漲

2018-05-16 10:52

你到底在等什麼？「五秒法則」讓你脫離後悔人生

2018-05-16 10:07

大樂透第107043期頭獎摃龜

2018-05-15 22:36

生活見聞／菜園來了新同學

2018-05-16 06:00

身障手冊重辦被批擾民 社家署：還有兩年時間

2018-05-16 11:30

跟進WHO 我國7月起禁用人工反式脂肪

2018-05-15 17:48

蕭敬騰背粉紅色LONGCHAMP好靚 這包款男女星通吃

2018-05-15 17:34

頂級日本也可以這樣玩！3年才一次，團費近17萬

2018-05-16 09:56

世界最恐怖鬼屋＋4座雲霄飛車 日本富士急樂園7月起免門票

2018-05-15 23:55

晴朗炎熱到周六 周日鋒面雲系接近

2018-05-16 08:40

BV創意總監聯名UNIQLO度假系列 萬元褲款變身親民價

2018-05-15 19:14

大叔的中年小事／布拉姆斯喜歡發條橘子嗎？

2018-05-16 06:00

影／孩子注意力不足該看精神科？ 醫：評鑑要嚴謹

2018-05-16 13:46

PAUL & JOE美妝快閃回台 竟然跟台灣狂粉有關！

2018-05-15 18:05

天氣炎熱 周四到周六高溫上看35度以上

2018-05-16 05:03

日定食SACHI FUKU YA抵台 明內湖開幕

2018-05-15 16:52

3大原因揭密！為何閨密是地表最強的情敵？

2018-05-16 14:16

國內最大分級醫療 長庚合作278間診所落實雙向轉診

2018-05-16 15:18

難得開心出來玩 結果遇到這十件事超討厭！

2018-05-16 12:24

飯店惱人房客TOP 5出爐！這個行為也太有趣

2018-05-16 10:25

母山羌掉萬里深水塘哀鳴 動保員涉水救援

2018-05-16 09:50

Panasonic春季新品 日製OLED電視更逼真

2018-05-15 20:50

旅遊醫學眉角多 門診諮詢保平安

2018-05-16 00:51

航空公司賣機票還幫規畫行程 台北飛紐西蘭2萬有找

2018-05-15 17:36

永久身障換證 衛福部：不強制重新鑑定

2018-05-16 13:26

「錢」途茫茫看不清？發掘你的財富特質

2018-05-16 08:59

甜蜜滋味停不了！蜜餞果乾常見迷思大解析

2018-05-16 08:49

台灣貝果前進香港 快閃銅鑼灣限量開賣1萬顆

2018-05-15 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top