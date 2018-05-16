經典鞋款新風貌 FILA找設計師加持添話題
這一季FILA把1995年就誕生經典Mindblower鞋款翻新 ，邀請全球47位創作者共同為進化版的Mindbreaker 2.0注入新靈魂，推出47雙限量聯名款，體現Mindblower「異想天開」的概念。而台灣則限量引進黑白與藍白兩個版本的Mindblower復刻款，限量販售。
Mindblower最初以厚實鞋底與超大塗鴉風格變形的品牌Logo聞名，為九〇年代的經典鞋款之一，更是現今「老爺鞋」的先驅。此次FILA為了要復興Mindblower鞋的精神，於紐約、東京、首爾展開大型Mindblower POP-UP快閃店之外，還找了包括了10 Corso Como、KINFOLK、Moncler等47位時裝品牌、藝術家、設計師一齊發揮創意翻玩。大玩顏色、圖形和異材質元素，將90年代塗鴉藝術、滑板文化與現代藝術結合。並另外推出復刻款，保留20年前的復古鞋型，使用皮革與紡織布製成鞋身，搭配飽和色彩燙印Mindblower經典塗鴉FILA Logo，限量400雙。
Nike Pegasus系列自問世以來，歷經了35年的科技革新，適時加入頂尖運動員的使用經驗，使這款鞋的功能不斷改良，達到跑者對於慢跑運動的需求。今年全新Pegasus 35跑鞋，也是依循這樣上述的概念，保留經典的設計風格，僅在功能性上做出了調整，兼具革新與傳承的意念。像是延續了網眼材料拼接的鞋面，以及中底的Zoom Air氣墊和Cushlon泡棉組合。但有著全新鞋口和輪廓設計，使跑鞋便於穿脫，並減少鞋舌扣眼，緩解前足壓迫感，讓前掌更為靈活。另外，Nike還根據女性跑者的需求，讓Air Zoom Pegasus 35女鞋款所使用的中底更為柔軟，為女性帶來更好的穿著體驗。
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