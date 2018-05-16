經典鞋款新風貌 FILA找設計師加持添話題

2018-05-16 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



這一季FILA把1995年就誕生經典Mindblower鞋款翻新 ，邀請全球47位創作者共同為進化版的Mindbreaker 2.0注入新靈魂，推出47雙限量聯名款，體現Mindblower「異想天開」的概念。而台灣則限量引進黑白與藍白兩個版本的Mindblower復刻款，限量販售。

Mindblower最初以厚實鞋底與超大塗鴉風格變形的品牌Logo聞名，為九〇年代的經典鞋款之一，更是現今「老爺鞋」的先驅。此次FILA為了要復興Mindblower鞋的精神，於紐約、東京、首爾展開大型Mindblower POP-UP快閃店之外，還找了包括了10 Corso Como、KINFOLK、Moncler等47位時裝品牌、藝術家、設計師一齊發揮創意翻玩。大玩顏色、圖形和異材質元素，將90年代塗鴉藝術、滑板文化與現代藝術結合。並另外推出復刻款，保留20年前的復古鞋型，使用皮革與紡織布製成鞋身，搭配飽和色彩燙印Mindblower經典塗鴉FILA Logo，限量400雙。