國泰航空 推「香港海洋公園同遊套票」優惠

2018-05-16 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



刺激旅客夏遊香港，國泰航空及國泰港龍航空自即日起至2018年9月30日止，與香港海洋公園共同合作推出「香港海洋公園同遊套票」優惠，每人只要新台幣4,788元起（未稅） 。

在炎夏之際，無論獨自輕旅或與家人好友漫遊香港海洋公園，不僅帶您回憶美好快樂的時光，更可體驗清涼而精彩的香港假期。

「香港海洋公園同遊套票」優惠包括國泰航空 / 國泰港龍航空台灣來回香港機票及香港海洋公園門票。旅客可選擇由台北、台中或高雄出發，讓您輕鬆探索香港，同時暢玩香港海洋公園，挑戰超感官震撼的VR越礦飛車，飽覽壯闊海景的登山纜車，近距離約會調皮可愛的海豚、企鵝和大熊貓，感受獨一無二極具視聽震撼水上煙火特效大匯演的雙龍奇緣。

國泰航空表示，凡購買「香港海洋公園同遊套票」的旅客，需於2018年5月11日至2018年9月30日期間，同時出示國泰航空／國泰港龍航空「香港海洋公園同遊套票」電子機票影本及有效附照片身分證明，於入園當日向海洋公園入口售票處兌換門票。

「香港海洋公園同遊套票」可透過國泰航空、國泰港龍航空官網及國泰航空客戶聯絡中心