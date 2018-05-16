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飯店惱人房客TOP 5出爐！這個行為也太有趣

2018-05-16 10:25聯合報 記者羅建怡╱即時報導

入住飯店，你最怕遇到哪種房客？第一名是「放任小孩吵鬧的父母」。根據Expedia針對全球23個城市近2萬名旅客進行的「2018年全球旅客飯店住宿行為調查」，結果顯示，全球旅客一年平均入住飯店14天，有超過９成的旅客會以價格、地點作為訂房優先考量因素，並且以大型連鎖飯店為首選。台灣旅客則認為「飯店提供免費Wi-Fi比價格更重要」。

此外，調查顯示，有７成台灣旅客進房間最先在意的是菸味和臭味，也有高達近9成全球旅客會因房間髒亂而要求更換房間。

這項調查中，以德國旅客入住飯店平均天數最多為20天，台灣旅客則僅11天。針對入住飯店類型發現，近7成全球旅客仍以入住大型連鎖飯店為主；有1/3的台灣旅客傾向入住青年旅館（Hostels），比例是全球第二高，僅次於巴西。

進而探討全球旅客挑選飯店的考量因素，顯示有超過9成的旅客會以價格、地點做為優先考量。而機票、飯店為旅行最大佔比開銷，大多數旅客仍期望以高CP值的飯店為首選，因此飯店的設備也會是旅客評斷重點之一。根據調查指出，全球有超過9成的旅客認為免費Wi-Fi是最重要的設備之一，其次則是房間冰箱(78%)、免費盥洗用品(78%)，附加的飯店設施及物品，都是能夠吸引旅客入住飯店的重要因素。

調查顯示，入住飯店房間後，有超過６成全球旅客認為發現床上有床蝨最令人感到困擾；而有近７成台灣旅客則是最在意房間內菸味與臭味，為全球比例居冠。再來則是不滿意安排的房間(59%)、隔壁房客過於吵鬧或是鄰近吵鬧的公共區域(51%)、房間太熱或太冷(24%)。

最有趣的調查揭曉─全球旅客最怕在飯店裡遇到的房客類型前5名，依序是「放任小孩吵鬧的父母」(45%)，「在走廊吵鬧的房客」(41%)及「隔壁房或在附近吵鬧的房客」(41%)，「對飯店人員不停抱怨的房客」(29%)，第5名則是「在飯店裡開派對的房客」(27%)。

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Expedia公布全球台灣旅客最怕在飯店裡遇到的房客類型。圖／Expedia提供
Expedia公布全球台灣旅客最怕在飯店裡遇到的房客類型。圖／Expedia提供
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