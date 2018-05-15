東森購物、草莓網打造跨境美妝電商 5月底前3折起

2018-05-15 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



東森購物今年啟動全球新連鎖事業佈局，包括美妝保養品、保健品、食品等，1月取得香港美妝電商「草莓網Strawberrynet」76%股權，讓草莓網成為提供豐富品項與優惠價格、同時拓展海外市場的管道之一。東森購物執行策略長王令麟形容雙方合作就像是「進軍海外打世界盃」，除了東森購物旗下的自營商品之外，未來也要讓更多優質的MIT商品進駐草莓網。

今天（5/15）東森購物與草莓網舉辦聯盟啟動酒會，名模安妮打扮成史上最愛用草莓保養的國際巨星瑪麗蓮夢露性感走秀，頻頻對台下放送飛吻；吳珊儒則擔任草莓網活動品牌大使，她說在美國讀書時最愛手滑亂買，但是偏偏她住在比較沒東西可買的西雅圖，沒太多錢可用的學生時期又愛找優惠，草莓網就是她的最愛，「可以輕鬆追蹤貨物進度，包裝又超細心，是陪伴我從女孩成長到女人的好夥伴」。

已有20年歷史的草莓網總公司位於香港，以直營銷售、批發代銷及合作電商平台銷售等3種商業模式為主，由16個國家的155個獨立供應商提供全球美妝品，行銷超過230個國家，年營業額約11億元港幣（約台幣44億元），網站可支援38種語言、56種主要貨幣，目前旗下共有830個品牌、33,000種產品、超過330萬名會員，facebook粉絲團也有超過760萬名粉絲。

目前雙方的合作模式是草莓網依舊維持獨立電商平台經營，商品集中在香港倉庫統一管理，東森購物則協助宣傳導流與行銷，在ETMall東森購物網站上可直接看到台灣上市慶的活動與連結。東森購物全球電商中心執行長王志仁表示，草莓網是國際美妝全球直送，不僅台灣有上市的品牌幾乎都有，還能買到退出市場或台灣買不到的商品，下單則會導回至草莓網。原先並沒有台灣商品的草莓網，現在已開始上架上山採藥、Forte等台灣美妝品牌。

東森購物網與草莓網即日起至5月31日舉辦上市慶活動，全面下殺3折起、不限金額免運費，倩碧水磁場保濕霜特價650元、Kiehl’s 契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜特價966元、克蘭詩紅魔超S勻體精華特價1,099元。