BV創意總監聯名UNIQLO度假系列 萬元褲款變身親民價

2018-05-15 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



日本國民品牌UNIQLO將在5月18日，全球同步推出與BV設計師tomas maier聯名度假系列，推出多款的男、女單品，最低只要花390元就能入手頂尖設計師服裝。

日本國民品牌UNIQLO今年最具話題的合作，便是與設計師tomas maier的聯名，品牌也在台正式曝光了完整的男、女服飾。希望將受到海灘休閒所啟發的度假時尚風格，帶給所有人。而這系列就是為了放鬆身心、擺脫日常生活喧囂的休閒時光所設計。女裝包括了T恤、襯衫、連身洋裝和外套、配件共36件單品；男裝略少，僅有15項單品，褲裝佔了大部份的類別。但不論男、女裝，最低價格不到400元，就能買到T恤或是配件，最貴的單品也是4,000元有找，維持了過去的親民定價策略。