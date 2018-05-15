BV創意總監聯名UNIQLO度假系列 萬元褲款變身親民價
日本國民品牌UNIQLO將在5月18日，全球同步推出與BV設計師tomas maier聯名度假系列，推出多款的男、女單品，最低只要花390元就能入手頂尖設計師服裝。
日本國民品牌UNIQLO今年最具話題的合作，便是與設計師tomas maier的聯名，品牌也在台正式曝光了完整的男、女服飾。希望將受到海灘休閒所啟發的度假時尚風格，帶給所有人。而這系列就是為了放鬆身心、擺脫日常生活喧囂的休閒時光所設計。女裝包括了T恤、襯衫、連身洋裝和外套、配件共36件單品；男裝略少，僅有15項單品，褲裝佔了大部份的類別。但不論男、女裝，最低價格不到400元，就能買到T恤或是配件，最貴的單品也是4,000元有找，維持了過去的親民定價策略。
這系列完整呈現了設計師所擅長的度假風格，同時融入了UNIQLO的招牌機能性面料，女裝部分就有Bratop細肩帶背心、AIRism絨面家居短褲；男裝則有AIRism襯衫式POLO衫，時髦設計也兼顧了舒適性。女裝的泳裝就佔了整個系列的三分之一，也是在過去聯名系列中少見的類別，如果喜歡繽紛色彩的人，就一定要入手。另外，女裝的披巾和男裝的輕便海灘泳褲也都是必搶的單品，因為類似的設計於tomas maier的同名品牌中，定價是聯名系列的10到70倍之間，可說是買到賺到的概念。5月18日起將在明曜百貨、西門店、統一時代百貨等6個實體店面販售。
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