仿妝天后沛莉首次直播開粽 要你輕鬆選好「粽」
文/曾郁文
針對即將來臨的端午節，想知道哪款粽子非買不可嗎？這次udn買東西特地邀請到超人氣的Youtuber-沛莉，於5月21日中午12點整在udn買東西、噓星聞與沛莉的粉絲專頁三團同步聯合直播，為你開箱熱銷名粽，現場直播陪你一起提前慶端午喔！想要一睹為快、輕鬆買好「粽」的你，千萬不要錯過這場精彩的美味開箱。
仿妝天后 不僅會模仿還教你怎麼省錢買好貨
有「仿妝天后」之稱的沛莉，自2005年被發掘進入台灣演藝圈，拍過許多廣告、MV女主角等，從2011年開始在網路上分享彩妝心得，走紅後也出版許多著作，包含「開架也能畫出超驚豔正妞妝！」彩妝書，2013年開始自製彩妝教學影片，仿妝許多名人，包含謝金燕、太陽的後裔中的宋慧喬、迪麗熱巴、波多野結衣與美國小天后泰勒絲，由於仿妝效果極佳，因此被眾多網友譽為「仿妝天后」與「百變天后」。她的彩妝影片不僅教大家許多化妝技巧，也常教大家如何才能聰明選購彩妝，造福廣大女性，讓購買美妝不再總是花錢走冤枉路，而能輕鬆辦到第一次選購就上手。這次沛莉更要跨足美食界，在即將到來的端午節前，如果還沒想好到底要買哪款粽子，就來看沛莉的開箱直播吧！
粽子口味及製程有許多種，無論是米粒彈牙分明的「北部粽」，「南部粽」入口即化的口感，以及「外省粽」多層次的內餡。每種都擁有大批愛好者，此次udn買東西與沛莉也特別精選了各式風味的熱銷款粽子，讓每一種口感的粽子，都可以藉由直播開箱更了解其中的美味，選購更是毫不費力，udn買東西推出「粽夏飄香慶端午」活動專區，不僅買到划算更買到優質的特色粽子。事不宜遲，預告一下參與現場直播的幾款美味單品吧！
竹南懷舊肉粽 美味筍香搭配嚼勁米粒讓人回味再三
竹南懷舊肉粽曾榮獲蘋果日報評比2016年超商組、網購組及百貨組三冠王殊榮。此次推兩種口味組合，「鮮嫩竹筍粽」嚐來有清甜的筍香，讓印象中油膩的粽子清爽許多。而「經典傳香粽」則是有粒粒分明的米粒，非常彈牙的口感。
「鮮嫩竹筍粽」堅持採用當日清晨現採新鮮麻竹筍，在筍尖剛露時立即挖出，分秒必爭才能保持其鮮嫩及甘甜度，再由台中大坑現採直送，3小時內完成食材處理，名符其實「鮮嫩竹筍粽」。搭配冬菇及傳統手藝滷製的黑豬燒肉，完美呈現「筍香盡現米粒中」之美味，5月21日中午12點的直播，也可以讓你仔細瞧瞧這多汁香甜的筍片藏在肉粽呈現出的真材實料。
而「經典傳香粽」則以滷汁燉煮出美味的栗子，在口中甜鹹相交，加上黑豬梅花胛心肉、冬菇與精選蛋黃等內餡，豐富餡料多香氣十足！搭配竹南懷舊傳統炒米技術，加入特調醬汁大火翻炒數分鐘後起鍋，香氣四溢帶給你全新的味蕾震撼。
府城伴手禮-台南品香肉粽吃得出綿密的糯米口感
經典的南部口味肉粽，綿密的糯米口感混合著濃郁的蛋黃美味，加上粽葉的香氣撲鼻而來，完美融合各種風味卻又吃得出層次分明。
品香肉粽是一間老字號的粽子店，擷取各家特色，進而研發出獨具風味的。使用精選長糯米、爆香蝦米與紅蔥。搭配上經過細火慢煮的滷肉、香菇、鹹蛋黃及肉燥等餡料。細心拌炒蒸煮而成的台南傳統肉粽。每一口咬下都散發著糯米香與肉燥香，香Q而不膩的口感滿足了老饕們挑剔的嘴，每到端午前夕總是供不應求，想看看經典南部粽究竟藏著什麼餡料，看沛莉與udn買東西聯手打造5月21日中午12點的現場直播就能一睹為快囉。
內灣人氣王大嬸婆 野薑花粽超清爽輕盈美味不油膩
野薑花粽讓刻板印象中粽子的油膩負擔感大幅降低，一口咬下就有超乎想像的清爽感。麻油雞腿粽內含一整隻麻油雞腿，剝開粽葉就有麻油香氣陣陣撲鼻，獲得嗅覺、視覺及味覺的多重饗宴。
大嬸婆人氣包粽三件組精選野薑花粽、傳家寶粽與麻油雞腿粽子，三種人氣口味，一次下單都能滿足。擁有60年傳統的大嬸婆野薑花粽，遵循客家傳統風味，使用新竹當地尖石鄉出產的山地香菇及野薑花製作而成。講究健康美味，堅持不加防腐劑、人工色素、香精或漂白，噴香的米飯拌炒蝦仁、高山香菇、蘿蔔乾與精選的低脂豬肉，更吃得到獨特的花香口感及頂級台灣食材，讓你每一口都滿足。
傳家風味粽-北部粽，豐富食材入餡，從選用優良上等肉品到獨家配方醃漬入味、紅潤晶瑩剔透的鹹蛋黃加上高山香菇，香甜飽滿栗子及鮮美甘甜的蝦米，道地的客家蘿蔔乾，從挑選、處理或烹調，皆嚴格把關、口味道地且料好實在，平民價格超值享受豈容錯過。
而三種口味中的麻油雞腿粽子，只要一剝開粽葉，映入眼簾的就是一支完整的大雞腿矗立其中，至於到底大雞腿的尺寸有多驚人，就等各位觀眾仔細收看udn買東西的現場直播囉！搭配特選北港頂級胡麻油拌炒薑片及糯米，獨家配方醃漬入味燉煮4小時以上的帶骨雞腿，嚴選食材，口味道地值得細細品味，吃完後還有麻油香氣餘韻在口中縈繞，讓人愛不釋口。
立家日銷5萬顆粽子 傳承自南門市場師傅的好手藝
小小一顆大有來頭，傳承自南門市場「逸湘齋」老師傅的道地好手藝，雖然逸湘齋賣的是外省菜，但老闆朱石成卻是道地的台灣人，民國75年退伍後從南投來到台北打拚，一個客家學徒憑著堅持學習燒道地外省佳餚。不同於很多傳統老店，逸湘齋8年前就建置官網開始做起電商生意，原本實體店面主要客群是台北市在地客人，有了電商加持後，生意則擴展到中南部甚至離島地區，朱石成說，老店有一定的品牌及商品的成熟度，很多客人都是曾經吃過，選擇透過網路再次訂購，因此品牌信任度高，比較容易被消費者接受。
而傳承自逸湘齋師傅的技術，日銷5萬顆的美味粽子，其美味秘訣就是堅持選用現宰溫體黑毛豬五花，還有新鮮鴨黃與獨門醬料調製，此次更推出5種風味的組合-南門市場立家湖州五福粽，包含「臘味鮮肉粽」、「潮州鮮肉粽」、「潮州豆沙粽」、「火腿鮮肉粽」與「蛋黃鮮肉粽」這樣的用心，達到每日銷售5萬顆的傲人佳績，美味的五種內餡，豐富多層次的口感，保證讓你一吃就難以忘懷，而在欣賞udn買東西直播時也別忘了仔細瞧瞧滿滿內餡的用心。
紅豆食府為您呈現道地上海風味 甜而不膩吮指回味
鹹口味的鮮肉粽以及甜口味的豆沙粽，可以一次買到兩種正宗上海風味，梅花肉讓人吃起來格外清爽，粽葉香氣更明顯。想品味道地正宗上海風味，紅豆食府的雙享禮盒就是不容錯過的好選擇。紅豆食府自1999年成立以來，堅持以細選食材、精緻口感來呈現道地異味的上海佳餚。此次針對端午佳節特別推出綜合雙享粽禮盒，古早味鮮肉粽是主廚嚴選少油少脂的梅花肉，加入主廚秘製滷汁長時間文火慢燉，成就了軟嫩入味的梅花肉，油蔥酥爆香過的香Q糯米飯，香蒸後更顯彈牙可口。湖州豆沙粽則是由主廚嚴選上等糯米包裹特製豆沙餡，香甜卻不膩口的內餡，吃在嘴中蔓延著滿滿的幸福滋味。雙享粽的禮盒，一次給你甜鹹兩種雙享受。
udn買東西自即日起至6月3日止推出「粽夏飄香慶端午」活動專區，凡購買「粽夏飄香慶端午」 活動頁之商品，指定品單筆購物車累計實付金額滿1000元(含)以上，免抽獎就送你茶裏王茶飲1瓶，每日限量100份，贈完為止，美味茶飲讓你搭配粽子更不膩口。
而本月更是udn買東西7周年生日慶，為了回饋廣大支持者，更推出消費滿3,000再送300元，滿5,000再送500，消費滿10,000元送1,000，再給你購物金3%回饋。
想要精打細算買到經典名粽，只要記得於5月21日中午12點收看沛莉與udn買東西粉專聯手打造的的直播，就可以輕鬆買到超值划算的美味，讓沛莉教你如何聰明選購美味，udn買東西能讓你一次買齊送貨到府，輕鬆享用美味名粽就在彈指之間。
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