仿妝天后沛莉首次直播開粽 要你輕鬆選好「粽」

2018-05-15 14:29 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

針對即將來臨的端午節，想知道哪款粽子非買不可嗎？這次 udn買東西 特地邀請到超人氣的Youtuber-沛莉，於5月21日中午12點整在 udn買東西 、噓星聞與沛莉的粉絲專頁三團同步聯合 直播 ，為你開箱熱銷名粽， 現場直播 陪你一起提前慶端午喔！想要一睹為快、輕鬆買好「粽」的你，千萬不要錯過這場精彩的美味開箱。

知名網紅沛莉這次不教你化妝，要教你怎樣精打細算買好粽，只要5月21日中午12點準時收看直播就能輕鬆買好粽。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

仿妝天后 不僅會模仿還教你怎麼省錢買好貨

有「仿妝天后」之稱的沛莉，自2005年被發掘進入台灣演藝圈，拍過許多廣告、MV女主角等，從2011年開始在網路上分享彩妝心得，走紅後也出版許多著作，包含「開架也能畫出超驚豔正妞妝！」彩妝書，2013年開始自製彩妝教學影片，仿妝許多名人，包含謝金燕、太陽的後裔中的宋慧喬、迪麗熱巴、波多野結衣與美國小天后泰勒絲，由於仿妝效果極佳，因此被眾多網友譽為「仿妝天后」與「百變天后」。她的彩妝影片不僅教大家許多化妝技巧，也常教大家如何才能聰明選購彩妝，造福廣大女性，讓購買美妝不再總是花錢走冤枉路，而能輕鬆辦到第一次選購就上手。這次沛莉更要跨足美食界，在即將到來的端午節前，如果還沒想好到底要買哪款粽子，就來看 沛莉 的開箱直播吧！

粽子口味及製程有許多種，無論是米粒彈牙分明的「北部粽」，「南部粽」入口即化的口感，以及「外省粽」多層次的內餡。每種都擁有大批愛好者，此次 udn買東西 與沛莉也特別精選了各式風味的熱銷款粽子，讓每一種口感的粽子，都可以藉由 直播 開箱更了解其中的美味，選購更是毫不費力， udn買東西 推出「 粽夏飄香慶端午 」活動專區，不僅買到划算更買到優質的特色粽子。事不宜遲，預告一下參與 現場直播 的幾款美味單品吧！

竹南懷舊肉粽 美味筍香搭配嚼勁米粒讓人回味再三

原價849元的【竹南懷舊肉粽】鮮嫩竹筍粽5粒+經典傳香粽5粒即日起只要799元。圖為鮮嫩竹筍粽。換算價格，平均一粒只要79.9元。圖由廠商提供。 分享 facebook

竹南懷舊肉粽 曾榮獲蘋果日報評比2016年超商組、網購組及百貨組三冠王殊榮。此次推兩種口味組合，「鮮嫩竹筍粽」嚐來有清甜的筍香，讓印象中油膩的粽子清爽許多。而「經典傳香粽」則是有粒粒分明的米粒，非常彈牙的口感。

「 鮮嫩竹筍粽 」堅持採用當日清晨現採新鮮麻竹筍，在筍尖剛露時立即挖出，分秒必爭才能保持其鮮嫩及甘甜度，再由台中大坑現採直送，3小時內完成食材處理，名符其實「鮮嫩竹筍粽」。搭配冬菇及傳統手藝滷製的黑豬燒肉，完美呈現「筍香盡現米粒中」之美味，5月21日中午12點的 直播 ，也可以讓你仔細瞧瞧這多汁香甜的筍片藏在肉粽呈現出的真材實料。

原價849元的【竹南懷舊肉粽】鮮嫩竹筍粽5粒+經典傳香粽5粒即日起只要799元。圖為經典傳香粽。換算價格，平均一粒只要79.9元。圖由廠商提供。 分享 facebook

而「 經典傳香粽 」則以滷汁燉煮出美味的栗子，在口中甜鹹相交，加上黑豬梅花胛心肉、冬菇與精選蛋黃等內餡，豐富餡料多香氣十足！搭配竹南懷舊傳統炒米技術，加入特調醬汁大火翻炒數分鐘後起鍋，香氣四溢帶給你全新的味蕾震撼。

府城伴手禮-台南品香肉粽吃得出綿密的糯米口感

原價520元的【台南品香肉粽】台南傳統肉粽x5入(單顆重達約240g)，即日起只要465元。換算價格，平均一粒只要84元。圖由廠商提供。 分享 facebook

經典的南部口味肉粽，綿密的糯米口感混合著濃郁的蛋黃美味，加上粽葉的香氣撲鼻而來，完美融合各種風味卻又吃得出層次分明。

品香肉粽 是一間老字號的粽子店，擷取各家特色，進而研發出獨具風味的。使用精選長糯米、爆香蝦米與紅蔥。搭配上經過細火慢煮的滷肉、香菇、鹹蛋黃及肉燥等餡料。細心拌炒蒸煮而成的台南傳統肉粽。每一口咬下都散發著糯米香與肉燥香，香Q而不膩的口感滿足了老饕們挑剔的嘴，每到端午前夕總是供不應求，想看看經典南部粽究竟藏著什麼餡料，看沛莉與udn買東西聯手打造5月21日中午12點的 現場直播 就能一睹為快囉。

內灣人氣王大嬸婆 野薑花粽超清爽輕盈美味不油膩

原價1,520元的【大嬸婆】人氣包粽三件組(野薑花粽10入+傳家寶粽6入+麻油雞腿粽5入)，即日起只要1,329元。換算價格，平均一粒只要63元。圖為清爽風味的野薑花粽。圖由廠商提供。 分享 facebook

野薑花粽讓刻板印象中粽子的油膩負擔感大幅降低，一口咬下就有超乎想像的清爽感。麻油雞腿粽內含一整隻麻油雞腿，剝開粽葉就有麻油香氣陣陣撲鼻，獲得嗅覺、視覺及味覺的多重饗宴。

大嬸婆人氣包粽三件組 精選野薑花粽、傳家寶粽與麻油雞腿粽子，三種人氣口味，一次下單都能滿足。擁有60年傳統的大嬸婆野薑花粽，遵循客家傳統風味，使用新竹當地尖石鄉出產的山地香菇及野薑花製作而成。講究健康美味，堅持不加防腐劑、人工色素、香精或漂白，噴香的米飯拌炒蝦仁、高山香菇、蘿蔔乾與精選的低脂豬肉，更吃得到獨特的花香口感及頂級台灣食材，讓你每一口都滿足。

傳家風味粽-北部粽 ，豐富食材入餡，從選用優良上等肉品到獨家配方醃漬入味、紅潤晶瑩剔透的鹹蛋黃加上高山香菇，香甜飽滿栗子及鮮美甘甜的蝦米，道地的客家蘿蔔乾，從挑選、處理或烹調，皆嚴格把關、口味道地且料好實在，平民價格超值享受豈容錯過。

原價1,520元的【大嬸婆】人氣包粽三件組(野薑花粽10入+傳家寶粽6入+麻油雞腿粽5入)，即日起只要1,329元。換算價格，平均一粒只要63元。圖為清爽風味的麻油雞粽。圖由廠商提供。 分享 facebook

而三種口味中的 麻油雞腿粽子 ，只要一剝開粽葉，映入眼簾的就是一支完整的大雞腿矗立其中，至於到底大雞腿的尺寸有多驚人，就等各位觀眾仔細收看udn買東西的 現場直播 囉！搭配特選北港頂級胡麻油拌炒薑片及糯米，獨家配方醃漬入味燉煮4小時以上的帶骨雞腿，嚴選食材，口味道地值得細細品味，吃完後還有麻油香氣餘韻在口中縈繞，讓人愛不釋口。

立家日銷5萬顆粽子 傳承自南門市場師傅的好手藝

原價900元的【南門市場立家】湖州五福粽 10粒 (200g/粒)，即日起只要880元。換算價格，平均一粒只要88元。圖由廠商提供。 分享 facebook

小小一顆大有來頭，傳承自南門市場「逸湘齋」老師傅的道地好手藝，雖然逸湘齋賣的是外省菜，但老闆朱石成卻是道地的台灣人，民國75年退伍後從南投來到台北打拚，一個客家學徒憑著堅持學習燒道地外省佳餚。不同於很多傳統老店，逸湘齋8年前就建置官網開始做起電商生意，原本實體店面主要客群是台北市在地客人，有了電商加持後，生意則擴展到中南部甚至離島地區，朱石成說，老店有一定的品牌及商品的成熟度，很多客人都是曾經吃過，選擇透過網路再次訂購，因此品牌信任度高，比較容易被消費者接受。

而傳承自逸湘齋師傅的技術，日銷5萬顆的美味粽子，其美味秘訣就是堅持選用現宰溫體黑毛豬五花，還有新鮮鴨黃與獨門醬料調製，此次更推出5種風味的組合-南門市場立家湖州五福粽，包含「 臘味鮮肉粽 」、「 潮州鮮肉粽 」、「 潮州豆沙粽 」、「 火腿鮮肉粽 」與「 蛋黃鮮肉粽 」這樣的用心，達到每日銷售5萬顆的傲人佳績，美味的五種內餡，豐富多層次的口感，保證讓你一吃就難以忘懷，而在欣賞 udn買東西直播 時也別忘了仔細瞧瞧滿滿內餡的用心。

紅豆食府為您呈現道地上海風味 甜而不膩吮指回味

原價737元的【紅豆食府】綜合雙享粽禮盒(古早味鮮肉粽x3+湖州豆沙粽x2)，即日起只要688元。圖為豆沙粽切面。換算價格，平均一粒只要138元。圖由廠商提供。 分享 facebook

鹹口味的鮮肉粽以及甜口味的豆沙粽，可以一次買到兩種正宗上海風味，梅花肉讓人吃起來格外清爽，粽葉香氣更明顯。想品味道地正宗上海風味，紅豆食府的雙享禮盒就是不容錯過的好選擇。紅豆食府自1999年成立以來，堅持以細選食材、精緻口感來呈現道地異味的上海佳餚。此次針對端午佳節特別推出綜合 雙享粽禮盒 ，古早味鮮肉粽是主廚嚴選少油少脂的梅花肉，加入主廚秘製滷汁長時間文火慢燉，成就了軟嫩入味的梅花肉，油蔥酥爆香過的香Q糯米飯，香蒸後更顯彈牙可口。湖州豆沙粽則是由主廚嚴選上等糯米包裹特製豆沙餡，香甜卻不膩口的內餡，吃在嘴中蔓延著滿滿的幸福滋味。雙享粽的 禮盒 ，一次給你甜鹹兩種雙享受。

原價737元的【紅豆食府】綜合雙享粽禮盒(古早味鮮肉粽x3+湖州豆沙粽x2)，即日起只要688元。圖為鮮肉粽。圖由廠商提供。 分享 facebook

udn買東西 自即日起至6月3日止推出「 粽夏飄香慶端午 」活動專區，凡購買「 粽夏飄香慶端午 」 活動頁之商品，指定品單筆購物車累計實付金額滿1000元(含)以上，免抽獎就送你茶裏王茶飲1瓶，每日限量100份，贈完為止，美味茶飲讓你搭配粽子更不膩口。

只要記得5月21日中午12點收看沛莉與udn買東西粉專聯手打造的的直播，就可以輕鬆買到超值划算的美味。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

而本月更是 udn買東西 7周年 生日慶 ，為了回饋廣大支持者，更推出消費滿3,000再送300元，滿5,000再送500，消費滿10,000元送1,000，再給你購物金3%回饋。

想要精打細算買到經典名粽，只要記得於5月21日中午12點收看 沛莉 與 udn買東西粉專 聯手打造的的直播，就可以輕鬆買到超值划算的美味，讓沛莉教你如何聰明選購美味， udn買東西 能讓你一次買齊送貨到府，輕鬆享用美味名粽就在彈指之間。

超值採購清單

竹南懷舊肉粽

品香肉粽

大嬸婆人氣包粽三件組

南門市場立家

紅豆食府-雙享粽禮盒

粽夏飄香慶端午

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