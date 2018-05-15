ASAP省錢購物網關站 客服將服務至6月15日

2018-05-15 00:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



2013年底開站的ASAP省錢購物網昨天驚傳關站，繼粉絲團關閉之後，官網也在稍早發布公告，確認於今天（5月15日）凌晨零點起停止銷售，除了部分缺貨商品將取消訂單之外，其餘訂單仍會依約定出貨，客服也將持續服務至6月15日。

ASAP省錢購物網是新加坡uitox集團台灣區的電子商務平台，主打優惠價格、全台24小時快速到貨，早期名為「閃電購物」，後來更名為省錢購物網。記者稍早還可登入省錢購物網官網，原先正在主打至5月底的母親節優惠，但今天凌晨零點之後，官網已直接顯示停止銷售的公告，根據公告內容顯示，歇業是因為集團業務及內部效能調整，最後還留下一句「感謝長久以來的愛用與支持。當我們調整好了之後，或許再相見」。

ASAP省錢購物網的公告如下：

由於集團業務及內部效能調整，ASAP購物網將於 2018/05/15 (星期二) 00:00，停止銷售。

●客服團隊將繼續服務至 2018/06/15（星期五）下午6點鐘止。

●若有任何訂單問題請透過https://member-tw1.uitox.com/AW000001/morder/orderList查詢

●停止銷售前之訂單ASAP仍會依約定出貨(除部分商品缺貨將取消訂單)。

●供應商的後續服務會公告在供應商後台，我們將確保其權益無損。

●本網頁公告至2018/06/15（星期五）為止。