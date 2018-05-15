造型讓專業的來！ Dyson吹風機再進化

2018-05-15 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱台北報導



Dyson Supersonic吹風機專業版即日起發售，僅限商用，建議售價14,600元。 圖／恆隆行提供 分享 facebook

掀起吹風機設計革命的Dyson Supersonic，再推出專為專業髮型師打造的Dyson Supersonic吹風機專業版，透過這兩年來世界各地髮型師的使用心得反饋，在原有的吹風機設計上，再調整加上更適合專業使用者需求的功能，全新銀黑色的外型，亦更符合專業形象。

新推出的Dyson Supersonic吹風機專業版，同樣具有安裝於握把之中的V9數位馬達與專利Air Amplifier氣流倍增技術，產生高壓高速的噴射氣流，搭配能夠每秒20次測量出風口溫度、保持氣流溫度永遠不高於150℃的智能溫控系統，快速乾髮的同時還能減少熱度對皮質層的損傷。

升級設計的造型沙龍吹嘴外型更扁長、邊緣加上鋸齒散熱設計，可更精準造型又不容易過熱。而考量髮型師在造型過程中，會使用很多造型品，Dyson工程師重新設計了進風口的過濾網，改良後的磁性過濾罩可拆卸、可清洗，還另附上過濾網清潔刷更方便清潔，LED指示燈還會在需要清潔時閃爍白燈提示。另外，吹風機電線長度也從2.7公尺延長至3.3公尺，方便在忙碌作業的沙龍中減輕髮型師手臂負擔。更貼心的是，馬達內改使用軸流式葉輪，並將馬達葉片從通常採用的11片增加到13片，簡化空氣路徑，減少紊流和渦流，並使馬達運裝的頻率超出人類聽覺範圍，運轉音量降低，讓髮型師能在造型同時與客戶輕鬆溝通。