香奈兒COCO CRUSH經典菱格紋 昆凌混搭搶先戴

2018-05-14 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



日前昆凌與周杰倫前往巴黎欣賞香奈兒（CHANEL）2018秋冬高級時裝大秀，被捕捉到以全新的COCO CRUSH高級珠寶搭配春夏粉紅色流蘇洋裝，展現甜美又具個性的個人風格。2018年全新的COCO CRUSH高級珠寶，延續該系列經典的「Matelassé」菱格紋圖騰，除了昆凌所配戴的多層次鑽戒和白K金鑲鑽項鍊以外，還有全新窄版的18K米色金（Beige Gold）手鐲與4款不同材質的項鍊，讓混搭珠寶的選擇更為豐富、風格更為個人化。

昆凌出席香奈兒2018秋冬高級時裝秀，搶先配戴COCO CRUSH全新高級珠寶。圖／香奈兒提供 分享 facebook

米色、鑽石、獅子…香奈兒珠寶魂

誕生於2015年的香奈兒高級珠寶COCO CRUSH系列，以精緻細膩的金雕手法，將經典的菱格紋圖案交織為手環和戒指，雋永的風格和自由的混搭配戴方式，立刻開啟了時尚界的話題，也成為許多人展現個性不可或缺的重要單品。2016年 COCO CRUSH系列更進一步推出新作，揉合香奈兒女士所鍾愛的米色、鑽石、與獅子圖騰，創作出以不同K金或搭配鑽石鑲嵌的各式戒指手鐲。去年更首度推出耳環和窄版的手鐲，延續層次堆疊展現個人風格的配戴概念。

菱格紋絕對是最具代表性的香奈兒經典符號之一： 高級珠寶、服裝、2.55包、鞋履、彩妝品…等皆可見其蹤影，然而這經典的迷人線條，其實來自馬術。早期香奈兒女士住在巴爾森賽馬場的時光，激發了她對於馬術的熱愛。而正是在這裡，她觀察到騎士坐騎時為了減少摩擦阻力且更為舒適，騎師的夾克及馬鞍廣泛地運用菱格紋 。

鍊墜、戒指、手環…摩登大膽迷人

1920年，她大膽將獨樹一格的菱格紋圖案運用在服裝設計上，從此，不僅裝飾服裝的襯裡、衣領及袖口，更進而演進成為設計的主要元素。甚至在1955年之前，香奈兒女士就已經以裝飾有菱格紋車格的佳績布料打造她自己的揹帶包，也就是後來經典的2.55包的前身。今日巴黎康朋街的香奈兒女士私人寓所中，依舊可以看到1930年代珍藏至今的麂皮米色沙發上擺放著她所訂製的菱格紋靠枕 – 事實上，沙發及康朋街總店的地毯所選用低調奢華的米色，也是今日珠寶所使用的獨家18K米色金的靈感來源；讓珍貴的18K金材質，詮釋香奈兒女士最鍾愛的顏色。