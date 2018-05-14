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豪雅表精準啟動 黃遠不須贏在起跑點

2018-05-14 21:26聯合報 記者曾智緯╱即時報導

身穿Armani Exchange西裝外套、襯衫的黃遠，搭配了泰格豪雅Carre...
身穿Armani Exchange西裝外套、襯衫的黃遠，搭配了泰格豪雅Carrera Heuer-01計時碼表。記者陳立凱／攝影
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頂著金鐘獎的加持、台北電影節男配角獎的光環，黃遠不需靠爸就能有演藝的好成績，未來發展頗讓人期待。然而不到30歲的他，私下就如同一般年輕人，對各種事物總想嘗試，因此在電影、電視劇後，挑戰了舞台劇的演出，也意外的讓他學到另一種表演方式。

而身為名人之後，並沒有給他太大的壓力，黃遠坦言雖然不少人一開始是從爸爸才認識他，不過對於演戲、工作「我爸都是一句『加油啊！』而已」。不會替他下指導棋，父親對黃遠而言並非阻力而是在背後支持的人，但他也真的清楚自己在做什麼。黃遠說「從小就清楚彼此對很多事情的喜好不同，但我們都會去分享，就像有時同一部電影，我看了會哭，而他看了會生氣」，兩個人會對自己的作品去討論，是否有其他的方式呈現，就像朋友般的相處著，這一種默契。

拍照從一早進行到下午，換了時髦正裝、滑板少年、陽光運動等造型，每一個表現的方式，都能感受到黃遠對自己在畫面上的要求。同時保有相當的活力，還要身兼DJ掌控現場的音樂節奏，有著桀驁不馴的氣質，卻偶而又帶點稚氣，不按牌理出牌，但只要當攝影機對準，黃遠立即就能進入狀況。重新詮釋已故戲劇大師李國修的經典劇碼，黃遠的臉上看不出絲毫的退卻之意，反倒是信心十足；而真的演出後，也獲得媒體高度評價，這或許也能解釋，為何他能如此從容。黃遠解釋「當初我一拿到劇本時，很快就看完了，後來才發現慕天導演把節奏改編的很精準，所以我很快就吸收 」。

接演的每一個角色，黃遠都會用力去揣摩內心的情緒和該有的表情，不過他對自己的另一個要求是，如何快速的從演戲中的氛圍切換。他透露「因為工作的型態很不同，所以利用時間會體驗沒試過的事情，因為我本來興趣就很廣泛」，也正是這樣的特質，與泰格豪雅（TAG Heuer）的「無懼挑戰、成就自我」的精神不謀而合，因此請黃遠來詮釋新款智能表和Carrera Heuer-01計時碼表。

泰格豪雅Connected Modular 41智能腕表，精鋼表圈搭配紅色橡膠表...
泰格豪雅Connected Modular 41智能腕表，精鋼表圈搭配紅色橡膠表帶款，約37,500元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Heuer 01計時碼表，不鏽鋼表殼搭配藍色皮革表帶，約...
泰格豪雅Carrera Heuer 01計時碼表，不鏽鋼表殼搭配藍色皮革表帶，約17萬8,400元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Heuer 01紅牛車隊特別版計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊...
泰格豪雅Carrera Heuer 01紅牛車隊特別版計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，19萬8,500元。圖／TAG Heuer提供
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黃遠以adidas Originals T恤、鞋搭配Armani Exchang...
黃遠以adidas Originals T恤、鞋搭配Armani Exchange運動長褲，配戴泰格豪雅Connected Modular 41智能腕表。記者陳立凱／攝影
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