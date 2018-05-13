麥莉希拉回歸甜美 聯手Converse大推厚底鞋

2018-05-13 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



曾經的「崩壞女」也有洗心革面的一天，麥莉希拉（Miley Cyrus）回歸甜美路線，與Converse聯手推出限量款合作系列；而健康形象的神力女超人蓋兒加朵則分享她維持好身材的訣竅。

不再以離經叛道造型示人後，反替麥莉希拉贏得更多的商業合作，Converse本季就推出一系列以她為概念而設的限量系列。「無論年齡和性別，我希望每個人都能感受到被包容」，這正是麥莉希拉在這個合作系列要傳達的精神，於是設計出每個人都可以依照各種心情和風格自由搭配，共26款合作產品。其中包括了上衣、休閒褲和以Chuck Taylor All Star為基礎的Glitter高筒鞋，而最吸引人的則是帶有復古感的Bandana厚底鞋，不論是白、黑還是粉色，最顯眼的就是源自90年代的圖騰印花。而這個元素也自服裝到鞋款都能見到，既有個性又好搭配。