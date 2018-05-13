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麥莉希拉回歸甜美 聯手Converse大推厚底鞋

2018-05-13 16:51聯合報 記者曾智緯╱即時報導

曾經的「崩壞女」也有洗心革面的一天，麥莉希拉（Miley Cyrus）回歸甜美路線，與Converse聯手推出限量款合作系列；而健康形象的神力女超人蓋兒加朵則分享她維持好身材的訣竅。

不再以離經叛道造型示人後，反替麥莉希拉贏得更多的商業合作，Converse本季就推出一系列以她為概念而設的限量系列。「無論年齡和性別，我希望每個人都能感受到被包容」，這正是麥莉希拉在這個合作系列要傳達的精神，於是設計出每個人都可以依照各種心情和風格自由搭配，共26款合作產品。其中包括了上衣、休閒褲和以Chuck Taylor All Star為基礎的Glitter高筒鞋，而最吸引人的則是帶有復古感的Bandana厚底鞋，不論是白、黑還是粉色，最顯眼的就是源自90年代的圖騰印花。而這個元素也自服裝到鞋款都能見到，既有個性又好搭配。

另外，擔任Reebok代言人的蓋兒加朵其健美形象深植人心，因此與品牌共同打造全系列健身服飾，結合專業運動機能，讓女性消費者能輕鬆擁抱健身運動。對蓋兒加朵而言，健身已成為一種習慣，藉由每天持之以恆地運動，身材緊實，因此她深知健身所需裝備的機能。例如專為有氧運動設計的GURESU訓練鞋，鞋身輕能提供舒適的腳感，讓運動時步履更顯輕盈；側邊的彈性帶結構，能提供足夠的支撐力，在有氧訓練中擁有穩定性能。

Reebok聯名Gal Gadot系列專業GURESU訓練鞋，約2,850元。圖...
Reebok聯名Gal Gadot系列專業GURESU訓練鞋，約2,850元。圖／Reebok提供
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麥莉希拉回歸甜美路線，聯手Converse推出聯名限量系列。圖／Converse...
麥莉希拉回歸甜美路線，聯手Converse推出聯名限量系列。圖／Converse提供
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麥莉希拉聯手Converse推出聯名限量系列，把90年代的復古圖騰印花，自服裝延...
麥莉希拉聯手Converse推出聯名限量系列，把90年代的復古圖騰印花，自服裝延伸到鞋款。圖／Converse提供
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蓋兒加朵穿著Reebok聯名Gal Gadot系列專業的運動服飾與訓練鞋，搭載最...
蓋兒加朵穿著Reebok聯名Gal Gadot系列專業的運動服飾與訓練鞋，搭載最新科技與絕佳舒適感。圖／Reebok提供
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Converse x Miley Cyrus系列白色厚底高筒鞋，約2,980元。...
Converse x Miley Cyrus系列白色厚底高筒鞋，約2,980元。圖／Converse提供
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