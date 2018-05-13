女星穿薄紗禮服 坎城紅毯倡性別平等

2018-05-13 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚名模坎達爾珍娜日前出席蕭邦（Chopard）在坎城舉辦的派對，選穿墨綠色透視小禮服，胸前兩點清楚可見引發熱議。沒隔幾天，這位當紅的話題名模再度以同概念的透視禮服現身坎城紅毯，大方自在的展示好身材。

坎達爾珍娜（Kendall Jenner）出席《太陽之女 Les Filles du soleil》坎城首映會時，以一身Schiaparelli高級訂製服現身。白色薄紗蛋糕裙搭上肩膀的蝴蝶結設計，看來頗為優雅浪漫。雖說胸前沒做任何防護措施，輕紗遮掩讓兩點若隱若現，但這對向來身體力行支持「解放乳頭」運動的坎達爾來說，絲毫不是問題，照樣從容自信展示這身夢幻禮服。

除了坎達爾珍娜之外，本次坎城影展中也有不少女星選擇透視設計禮服。在由本屆影展評審主席凱特布蘭琪的帶領下，共82位女性電影工作者攜手走上紅毯，抗議性別失衡的電影工作環境和性騷擾問題，參與者之一的法國影后瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard)特意穿上Guy LaRoche黑色薄紗走上紅毯，露出整個腰部與美腿，也像在彰顯「身體自主權」以呼應抗議主題。