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女星穿薄紗禮服 坎城紅毯倡性別平等

2018-05-13 11:49聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚名模坎達爾珍娜日前出席蕭邦（Chopard）在坎城舉辦的派對，選穿墨綠色透視小禮服，胸前兩點清楚可見引發熱議。沒隔幾天，這位當紅的話題名模再度以同概念的透視禮服現身坎城紅毯，大方自在的展示好身材。

坎達爾珍娜（Kendall Jenner）出席《太陽之女 Les Filles du soleil》坎城首映會時，以一身Schiaparelli高級訂製服現身。白色薄紗蛋糕裙搭上肩膀的蝴蝶結設計，看來頗為優雅浪漫。雖說胸前沒做任何防護措施，輕紗遮掩讓兩點若隱若現，但這對向來身體力行支持「解放乳頭」運動的坎達爾來說，絲毫不是問題，照樣從容自信展示這身夢幻禮服。

除了坎達爾珍娜之外，本次坎城影展中也有不少女星選擇透視設計禮服。在由本屆影展評審主席凱特布蘭琪的帶領下，共82位女性電影工作者攜手走上紅毯，抗議性別失衡的電影工作環境和性騷擾問題，參與者之一的法國影后瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard)特意穿上Guy LaRoche黑色薄紗走上紅毯，露出整個腰部與美腿，也像在彰顯「身體自主權」以呼應抗議主題。

英國女星雪莉寇爾(Cheryl Cole)則是以Zuhair Murad白色蕾絲亮片透膚禮服現身《江湖兒女》坎城首映會。超模Joan Smalls的Roberto Cavalli黑色薄紗羽毛禮服，也展現出神祕迷人的女人味。

坎達爾珍娜出席《太陽之女》坎城首映會，以一身Schiaparelli透膚高級訂製...
坎達爾珍娜出席《太陽之女》坎城首映會，以一身Schiaparelli透膚高級訂製服現身。圖／摘自popsugar
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英國女星雪莉寇爾以Zuhair Murad白色蕾絲亮片透膚禮服現身《江湖兒女》坎...
英國女星雪莉寇爾以Zuhair Murad白色蕾絲亮片透膚禮服現身《江湖兒女》坎城首映會。圖／摘自popsugar
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超模Joan Smalls的Roberto Cavalli黑色薄紗羽毛禮服，也展...
超模Joan Smalls的Roberto Cavalli黑色薄紗羽毛禮服，也展現出神祕迷人的女人味。圖／摘自英國每日郵報
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瑪莉詠柯蒂亞穿上Guy LaRoche黑色薄紗走上紅毯，露出整個腰部與美腿，也像...
瑪莉詠柯蒂亞穿上Guy LaRoche黑色薄紗走上紅毯，露出整個腰部與美腿，也像在彰顯「身體自主權」以呼應抗議主題。圖／摘自微博
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