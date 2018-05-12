坎城花系列 范冰冰和凱特布蘭琪都美出新高度

2018-05-12 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



坎城紅毯每天都帶來很多驚喜，范冰冰出席賈樟柯執導的《江湖兒女》首映時，以一席高調的Alexis Mabille禮服出席，肩上的皺褶大花成了一大亮點，細數坎城影展的「花系列」，都相當引人入勝。

范冰冰身穿2018春夏高訂Alexis Mabille禮服，以不對稱的剪裁、右肩大花為特色，「立體花」系列向來都甚難駕馭，尤其是這麼碩大的一朵花長在右肩上，難得范冰冰架式、身材都撐得起來，搭襯De Beers珠寶，穿出了金碧輝煌的華麗感；相較之下何穗前幾天所穿的Ralph & Russo 2018春夏高級訂製服，同樣是以立體花的皺褶為主題，有出塵的仙氣，色澤像夏天的蘇打冰棒般清新。