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坎城花系列 范冰冰和凱特布蘭琪都美出新高度

2018-05-12 19:23聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

坎城紅毯每天都帶來很多驚喜，范冰冰出席賈樟柯執導的《江湖兒女》首映時，以一席高調的Alexis Mabille禮服出席，肩上的皺褶大花成了一大亮點，細數坎城影展的「花系列」，都相當引人入勝。

范冰冰身穿2018春夏高訂Alexis Mabille禮服，以不對稱的剪裁、右肩大花為特色，「立體花」系列向來都甚難駕馭，尤其是這麼碩大的一朵花長在右肩上，難得范冰冰架式、身材都撐得起來，搭襯De Beers珠寶，穿出了金碧輝煌的華麗感；相較之下何穗前幾天所穿的Ralph & Russo 2018春夏高級訂製服，同樣是以立體花的皺褶為主題，有出塵的仙氣，色澤像夏天的蘇打冰棒般清新。

而「繽紛印花」系列中大獲全勝的就是凱特布蘭琪（Cate Blanchett），她出席《沒有煙硝的愛情（Cold War）》首映時，身穿Mary Katrantzou訂製禮服，超級鮮豔盛放的印花，搭配繭型的立體裙擺，讓她整個人美得就像要飛起來，而法國演員伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）則是穿上Dior禮服，滿園的花鳥蝴蝶輕盈點綴，讓她變成花園中的精靈。還有一位自行開出一朵花的水原希子，她身穿Dior 2018春夏高訂，在不斷轉圈圈的狀況下，傘狀裙襬硬是開出了朵花，她在紅毯定點轉個不停、轉了將近9分鐘，也算自成一派旋轉「花」木馬的穿搭趣味。

水原希子身穿Dior 2018春夏高訂，自動轉出裙擺一朵花。圖／取自微博
水原希子身穿Dior 2018春夏高訂，自動轉出裙擺一朵花。圖／取自微博
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水原希子身穿Dior 2018春夏高訂，自動轉出裙擺一朵花。圖／Dior提供
水原希子身穿Dior 2018春夏高訂，自動轉出裙擺一朵花。圖／Dior提供
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范冰冰身穿2018春夏高訂Alexis Mabille禮服，右肩花朵加持她的貴氣...
范冰冰身穿2018春夏高訂Alexis Mabille禮服，右肩花朵加持她的貴氣。圖／De Beers提供
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伊莎貝艾珍妮穿上Dior禮服，一身花園般的刺繡帶來春夏繽紛氣息。圖／Dior提供
伊莎貝艾珍妮穿上Dior禮服，一身花園般的刺繡帶來春夏繽紛氣息。圖／Dior提供
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凱特布蘭琪身穿Mary Katrantzou訂製禮服，是這些天來花系列的冠軍。（...
凱特布蘭琪身穿Mary Katrantzou訂製禮服，是這些天來花系列的冠軍。（美聯社）
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范冰冰身穿2018春夏高訂Alexis Mabille禮服，右肩花朵加持她的貴氣...
范冰冰身穿2018春夏高訂Alexis Mabille禮服，右肩花朵加持她的貴氣。圖／De Beers提供
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何穗將Ralph & Russo 2018春夏高級訂製服穿得仙氣飄飄。圖／取自I...
何穗將Ralph & Russo 2018春夏高級訂製服穿得仙氣飄飄。圖／取自IG
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