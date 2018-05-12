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佳士得台北預展週末登場 胡白玫秀珠寶 張淑芬娟愛

2018-05-12 15:56聯合報 記者孫曼╱即時報導

香港佳士得（Christie’s）春季拍賣即將於5月26日起至30日止於香港舉辦，預展本週末（5月12、13日）於台北萬豪酒店3樓博覽廳登場，展出 6 大類別精選拍品，包括最受注目的趙無極與張大千畫作，估價最高者則為清乾隆鬥彩加粉彩暗八仙纏枝蓮紋天球瓶，約2億6,852萬元。京倫文教基金會董事長胡白玫首次演繹拍品，一小時之內穿戴總價值超過10億元的珠寶鐘表。現場也同時展出台積電董娘張淑芬自己的大型油畫畫作品《大地山嵐》，該幅畫作將於5月27透過「積愛成福」（Art of Giving）慈善拍賣，收入將全額捐贈香港Save the Children救助兒童會。

胡白玫相當鼓勵年輕人利用拍賣會預展的機會，欣賞「專家由全世界蒐集到最好的作品。欣賞的同時不一定要擁有，但可以提升美的鑒賞力、增加自己的視野。」她透露自己從年輕時就存錢買珠寶犒賞自己，第一次在拍賣會上購入的江詩丹頓珠寶鑽表，如今價值已漲了3倍。此次預展中她特別欣賞張大千的《觀泉圖》，但最想下標的珠寶拍品？她則笑說不能透露，以免有人跟她搶。雖然在看展的時候她都會仔細評估投資和增值可能性，但胡白玫笑說真到了拍賣現場，還是很容易激動忘情。

佳士得拍賣預展今次首度移師萬豪酒店舉辦，共展出421件拍品、總價值逾38億3,600萬元。佳士得表示，亞洲藏家去（2017）年的表現就佔了全球銷售的31%，已經超越歐洲藏家，與美洲並駕齊驅。去年在亞洲的拍賣也有超過40%的成長，他們對今年亞拍賣的表現也相當看好。而昨日於紐約落幕的「佩吉及大衛洛克菲勒夫婦珍藏」慈善拍賣，也以100%完售、約249億台幣的破紀錄總成交額落槌，並締造了7件新的拍賣紀錄。

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