佳士得台北預展週末登場 胡白玫秀珠寶 張淑芬娟愛

2018-05-12 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



香港佳士得（Christie’s）春季拍賣即將於5月26日起至30日止於香港舉辦，預展本週末（5月12、13日）於台北萬豪酒店3樓博覽廳登場，展出 6 大類別精選拍品，包括最受注目的趙無極與張大千畫作，估價最高者則為清乾隆鬥彩加粉彩暗八仙纏枝蓮紋天球瓶，約2億6,852萬元。京倫文教基金會董事長胡白玫首次演繹拍品，一小時之內穿戴總價值超過10億元的珠寶鐘表。現場也同時展出台積電董娘張淑芬自己的大型油畫畫作品《大地山嵐》，該幅畫作將於5月27透過「積愛成福」（Art of Giving）慈善拍賣，收入將全額捐贈香港Save the Children救助兒童會。

胡白玫相當鼓勵年輕人利用拍賣會預展的機會，欣賞「專家由全世界蒐集到最好的作品。欣賞的同時不一定要擁有，但可以提升美的鑒賞力、增加自己的視野。」她透露自己從年輕時就存錢買珠寶犒賞自己，第一次在拍賣會上購入的江詩丹頓珠寶鑽表，如今價值已漲了3倍。此次預展中她特別欣賞張大千的《觀泉圖》，但最想下標的珠寶拍品？她則笑說不能透露，以免有人跟她搶。雖然在看展的時候她都會仔細評估投資和增值可能性，但胡白玫笑說真到了拍賣現場，還是很容易激動忘情。