連3週可以看！紫色愛情花5月迎盛開 還有粉色小天使

2018-05-11 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



粉紫相間、宛若小天使的粉紫天使花，目前正於台北內雙溪自然中心盛開，浪漫的「愛情花」，也將於近期進入盛開花期。台北內雙溪自然中心自5月12日起，連續三個週末開放民眾參觀，讓民眾能夠欣賞綻放的花團錦簇美景。

愛情花又名「百子蓮」，屬石蒜科，為多年生草本植物。由於百子蓮花開之時，有如蓮花般舒展開來，而且結果之種子數量非常多，故名百子蓮。又其屬名是由希臘文的愛情（agapa）和花朵（anthos）二字所組成，因此擁有「愛情花」之名。目前愛情花將進入花季，花莖可生長至約1公尺高；呈現藍色漏斗形狀的花朵，就盛開於花莖頂端，宛若夏夜的煙火向外炸開，非常美麗。

每株高約30～70公分的天使花，則是以春、夏、秋季最為盛開，柔美可愛的花朵由葉腋間由下往上開放，色彩清雅，隨風搖曳時更顯柔媚。朵朵小花也宛若在空中跳躍的小小天使，帶給觀眾愉悅的好心情。