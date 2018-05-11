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連3週可以看！紫色愛情花5月迎盛開　還有粉色小天使

2018-05-11 23:04聯合報 記者陳睿中╱即時報導

粉紫相間、宛若小天使的粉紫天使花，目前正於台北內雙溪自然中心盛開，浪漫的「愛情花」，也將於近期進入盛開花期。台北內雙溪自然中心自5月12日起，連續三個週末開放民眾參觀，讓民眾能夠欣賞綻放的花團錦簇美景。

愛情花又名「百子蓮」，屬石蒜科，為多年生草本植物。由於百子蓮花開之時，有如蓮花般舒展開來，而且結果之種子數量非常多，故名百子蓮。又其屬名是由希臘文的愛情（agapa）和花朵（anthos）二字所組成，因此擁有「愛情花」之名。目前愛情花將進入花季，花莖可生長至約1公尺高；呈現藍色漏斗形狀的花朵，就盛開於花莖頂端，宛若夏夜的煙火向外炸開，非常美麗。

每株高約30～70公分的天使花，則是以春、夏、秋季最為盛開，柔美可愛的花朵由葉腋間由下往上開放，色彩清雅，隨風搖曳時更顯柔媚。朵朵小花也宛若在空中跳躍的小小天使，帶給觀眾愉悅的好心情。

北市大地工程處表示，內雙溪自然中心的愛情花即將盛開，自107年5月12日起連續三個周末全面開放，星期六、日的上午9時至下午4時，不須申請即可自由入園參觀，現場還有志工夥伴們提供導覽解說服務，民眾可趁著周末假期，來內雙溪走走，還能見到生活中常見的藥草及香草植物本尊。

粉紫色的天使花海，相當可愛。圖／取自台北市政府大地工程處官網
粉紫色的天使花海，相當可愛。圖／取自台北市政府大地工程處官網
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擁有紫色花朵的愛情花，即將進入盛開花季。圖／取自台北市政府大地工程處官網
擁有紫色花朵的愛情花，即將進入盛開花季。圖／取自台北市政府大地工程處官網
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台北內雙溪自然中心也可見到虎耳草等花卉植物。圖／取自台北市政府大地工程處官網
台北內雙溪自然中心也可見到虎耳草等花卉植物。圖／取自台北市政府大地工程處官網
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愛情希臘
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