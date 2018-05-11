又奪金！台灣精神格蘭菲迪威士忌 ISC大賽摘金

2018-05-11 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



有業界規模最大之稱的英國倫敦國際烈酒競賽ISC-International Spirits Challenge，剛剛公布第23屆獲獎名單，格蘭菲迪「台灣精神」埔桃酒風味桶單一麥芽威士忌一鳴驚人，首度參賽一舉拿下金牌大獎。

ISC國際烈酒競賽是國際烈酒的年度盛事，每年吸引來自近70個國家、約1300款的烈酒參賽。格蘭菲迪為全世界獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌，本屆ISC更是旗開得勝，一舉拿下7面金牌、13面銀牌的傲人佳績。

格蘭菲迪台灣區品牌大使James Chan詹昌憲興奮地表示，「這是一面屬於全台灣人的金牌。很榮幸能夠以這款格蘭菲迪埔桃酒風味桶威士忌，向世界展現我們的台灣精神！」釀酒師陳千浩博士指出，「做酒在台灣是失傳的行業，此次奪金的好消息，不僅是對釀酒人肯定和榮耀，也是給台灣努力耕耘的農民最振奮的鼓勵。」

由格蘭菲迪台灣區品牌大使James Chan詹昌憲，和釀酒師陳千浩博士共同合作，蘇格蘭首次使用陳釀台灣葡萄酒的橡木桶來過桶熟成威士忌，台灣限定、全球限量301瓶，酒精濃度55.6%，每瓶建議售價新台幣35,000元，今年4月下旬首賣於推出即秒殺售罄。

之所以稱為「台灣精神」，是因此酒陳釀於陳千浩的「埔桃酒」酒桶，注入已經熟成24年的美國橡木桶威士忌，經過2年時間的醞釀與等待，埔桃酒桶成就了這款有著飽滿的熱帶水果與花香調性、酒體甜美圓潤的「台灣精神」威士忌。

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