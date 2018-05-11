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精品皮件FAURÉ LE PAGE開幕 給妳一座制霸情場彈藥庫

2018-05-11 16:03聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

法國精品FAURÉ LE PAGE在新光三越A4館開設旗艦店，創立於1717年，從槍砲製造、到置放彈匣的配備、再延伸到包袋製作，是歷史故事與產品本身都相當有趣的品牌，以帆布搭配牛皮為主要材質，台北為繼巴黎總店、拉法葉百貨、東京之後的全球第4個專門店，預計今年將再於首爾開設第5家。

FAURÉ LE PAGE奠基於法王路易十五執政初期，當時是王室御用武器鍛造師，而後於1789與1830年兩度捐出店舖內所有武器槍械給革命份子，在300多年的歷史中，品牌和槍砲、彈藥的緊密連結，轉變為女性面對職場、情場的「武器」——各式各樣的包款，而手槍、手榴彈或是彈匣等符號，也都成為每只包款的細節設計。

此外，品牌以其幸運數字7，發展為7個顏色，也是所有包款配件的組成色，包括台北旗艦店的主色戰神黃，象徵戰神的榮光，以及皇家綠、巴黎藍、醉人紅等；代表品牌經典的帆布壓紋，概念來自龍麟，經過7層人工絲網版印刷、上蠟而成，剔除耗損率20%之後的頂級帆布工藝成果。此外，每一個包款都由一位工匠獨力完成，而不是分區塊由分別不同工匠製成，亦為品牌特色。

新光三越A4 FAURÉ LE PAGE旗艦店占地20.6坪，店內規劃為三進空間包括狩獵間、迷你博物館區、兵械間，分別陳列日常用包款和小型皮件、品牌歷史文物或晚宴包款、男用或大型包款。包款裝飾以字母與9個象徵愛情的徽章為主，可自由選搭，如果不知道要選什麼，可以和店員分享妳的愛情故事，作為徽章挑選的諮詢；為慶賀開幕，限店推出台北款Deer Love徽章，以鹿角、愛心、愛神的箭為靈感，並搶先於全球展示一件今年11月即將上市的Cartouchiére包款，售價約4萬，開放預訂，而訂製的時間需要多久呢？創意總監Augustin de Buffévent呼應品牌包款與愛情的連結，表示「如果妳真的很愛它，妳不會在意要等多久」。

Cartouchiére包款背面的手槍翻蓋下有不鏽鋼鏡。圖／FAURÉ LE P...
Cartouchiére包款背面的手槍翻蓋下有不鏽鋼鏡。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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將在11月上市的Cartouchiére包款搶先全球於台北店展出，開放預定。圖／...
將在11月上市的Cartouchiére包款搶先全球於台北店展出，開放預定。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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FAURÉ LE PAGE在新光三越A4館開設全球第4個專門店。圖／FAURÉ ...
FAURÉ LE PAGE在新光三越A4館開設全球第4個專門店。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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盛情手榴彈手提包圖案像是一顆心其實是手榴彈，象徵愛情是瘋狂而猛烈的，售價49,7...
盛情手榴彈手提包圖案像是一顆心其實是手榴彈，象徵愛情是瘋狂而猛烈的，售價49,700元。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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王思偉演繹全世界第一個Cartouchiére包款。圖／FAURÉ LE PAG...
王思偉演繹全世界第一個Cartouchiére包款。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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品牌的9個徽章都呼應到不同的愛情狀態，例如左上的盔甲象徵義無反顧的愛。圖／FAU...
品牌的9個徽章都呼應到不同的愛情狀態，例如左上的盔甲象徵義無反顧的愛。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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品牌創意總監Augustin de Buffévent特地來台出席開幕活動。圖／...
品牌創意總監Augustin de Buffévent特地來台出席開幕活動。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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為慶賀台北店上市的限店Deer Love徽章，售價2,200元。圖／FAURÉ ...
為慶賀台北店上市的限店Deer Love徽章，售價2,200元。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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Daily Bottles 2瓶裝香檳或紅酒提袋，售價21,200元。圖／FAU...
Daily Bottles 2瓶裝香檳或紅酒提袋，售價21,200元。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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FAURÉ LE PAGE在新光三越A4館開設全球第4個專門店。圖／FAURÉ ...
FAURÉ LE PAGE在新光三越A4館開設全球第4個專門店。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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品牌創意總監Augustin de Buffévent特地來台出席開幕活動。圖／...
品牌創意總監Augustin de Buffévent特地來台出席開幕活動。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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