精品皮件FAURÉ LE PAGE開幕 給妳一座制霸情場彈藥庫

2018-05-11 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



法國精品FAURÉ LE PAGE在新光三越A4館開設旗艦店，創立於1717年，從槍砲製造、到置放彈匣的配備、再延伸到包袋製作，是歷史故事與產品本身都相當有趣的品牌，以帆布搭配牛皮為主要材質，台北為繼巴黎總店、拉法葉百貨、東京之後的全球第4個專門店，預計今年將再於首爾開設第5家。

FAURÉ LE PAGE奠基於法王路易十五執政初期，當時是王室御用武器鍛造師，而後於1789與1830年兩度捐出店舖內所有武器槍械給革命份子，在300多年的歷史中，品牌和槍砲、彈藥的緊密連結，轉變為女性面對職場、情場的「武器」——各式各樣的包款，而手槍、手榴彈或是彈匣等符號，也都成為每只包款的細節設計。

此外，品牌以其幸運數字7，發展為7個顏色，也是所有包款配件的組成色，包括台北旗艦店的主色戰神黃，象徵戰神的榮光，以及皇家綠、巴黎藍、醉人紅等；代表品牌經典的帆布壓紋，概念來自龍麟，經過7層人工絲網版印刷、上蠟而成，剔除耗損率20%之後的頂級帆布工藝成果。此外，每一個包款都由一位工匠獨力完成，而不是分區塊由分別不同工匠製成，亦為品牌特色。