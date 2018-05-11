古銅色也能很空靈 香奈兒用閃耀、透明擁抱夏天

2018-05-11 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



香奈兒2018夏日限量彩妝以「閃耀」與「透明」為夏妝主題定調。圖／香奈兒提供 分享 facebook

夏日的陽光流轉、波光粼粼，度假時沐浴陽光的古銅肌膚，夏日讓人愉悅的感官體驗，都成為香奈兒（CHANEL）2018夏日限量彩妝的靈感主題。

香奈兒全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭皮卡以「閃耀」與「透明」為夏妝主題定調，在金色陽光下的暖熱肌膚，以金色與古銅色推疊出夏季的絢爛。相較以往夏妝普遍常見的藍色調難以駕馭，香奈兒透過裸色、古銅色、磚紅色等色彩表現的艷夏，讓使用者在運用上更輕鬆毫不費力。

全新夏日三色組合的眼彩盤，由焦糖米色與燦亮金色的修容霜，搭配覆盆莓紅腮紅。可隨性的運用指腹上妝，在眼部塗上金色，接著運用在臉頰修容綻放臉部亮澤，最後可在臉頰和唇瓣中央點上紅色，呈現自然紅潤。

香奈兒四色眼眼迷幻魅光，重新定義夏日的古銅色，以緞面象牙白、柔霧灰、磚紅與古銅棕詮釋夏日組合，質地瑩透，呈現微透明質感，低調隱約。防水眼線筆不再是千篇一律的黑色，以深綠色、棕紅色、玫瑰藕灰三色，帶來清新感。