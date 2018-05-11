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古銅色也能很空靈 香奈兒用閃耀、透明擁抱夏天

2018-05-11 11:30聯合報 記者江佩君╱即時報導

香奈兒2018夏日限量彩妝以「閃耀」與「透明」為夏妝主題定調。圖／香奈兒提供
香奈兒2018夏日限量彩妝以「閃耀」與「透明」為夏妝主題定調。圖／香奈兒提供
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夏日的陽光流轉、波光粼粼，度假時沐浴陽光的古銅肌膚，夏日讓人愉悅的感官體驗，都成為香奈兒（CHANEL）2018夏日限量彩妝的靈感主題。

香奈兒全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭皮卡以「閃耀」與「透明」為夏妝主題定調，在金色陽光下的暖熱肌膚，以金色與古銅色推疊出夏季的絢爛。相較以往夏妝普遍常見的藍色調難以駕馭，香奈兒透過裸色、古銅色、磚紅色等色彩表現的艷夏，讓使用者在運用上更輕鬆毫不費力。

全新夏日三色組合的眼彩盤，由焦糖米色與燦亮金色的修容霜，搭配覆盆莓紅腮紅。可隨性的運用指腹上妝，在眼部塗上金色，接著運用在臉頰修容綻放臉部亮澤，最後可在臉頰和唇瓣中央點上紅色，呈現自然紅潤。

香奈兒四色眼眼迷幻魅光，重新定義夏日的古銅色，以緞面象牙白、柔霧灰、磚紅與古銅棕詮釋夏日組合，質地瑩透，呈現微透明質感，低調隱約。防水眼線筆不再是千篇一律的黑色，以深綠色、棕紅色、玫瑰藕灰三色，帶來清新感。

絲緞光潤唇筆也推出四款夏日新色，淡粉色、焦糖米色、珊瑚覆盆莓色以及鮮豔橘紅色。夏日重點少不了呈現手、腳重點的指彩，今夏香奈兒的指彩推出三色以嫩粉色、卡其綠、淡紫結合深酒紅的慵懶，帶灰的中性色調，曖昧中有更多的可能性。

香奈兒時尚恆彩指甲油#612悠然慵懶，850元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚恆彩指甲油#612悠然慵懶，850元。圖／香奈兒提供
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香奈兒絲緞光潤唇筆#19透明裸肌，1,200元。圖／香奈兒提供
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香奈兒時尚恆彩指甲油#608夏日輕擁，850元。圖／香奈兒提供
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香奈兒時尚玩色顏彩盤#190燦夏，2,230元。圖／香奈兒提供
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香奈兒四色眼影迷幻魅光，2,200元。圖／香奈兒提供
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香奈兒
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