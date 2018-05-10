潮穿藤原浩 MONCLER和8位設計師聯名款來了

2018-05-10 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MONCLER今年度2月份釋出「MONCLER Genius」系列，為米蘭時裝周首日發表作品，品牌找來8位當代時尚設計師發表了「一屋，眾聲（one house, different voices）」的全新8個系列，大手筆的展覽規模帶來熱烈討論。以藤原浩（Hiroshi Fujiwara）打頭陣的「MONCLER Genius」將自6月起在台灣銷售，之後採每月上市一系列的節奏，打破既有的時尚季節陳規。

率先上陣的「MONCLER FRAGMENT」系列，是在台知名度較高的潮牌Fragment Design創始人藤原浩設計，發揮結合街頭與高端時尚的強項，大玩招牌閃電標誌，將MONCLER的logo作全新變化，轉變為服裝上的隱藏小細節，相當有趣，單品以毛衣、羽絨外套為主，帶來既實穿又新穎的穿搭；7月分則是川久保玲門生二宮啟（Kei Ninomiya）系列上市，用針織手法重塑羽絨材質，羽絨的立體結構和花朵皮革打造的背心、外套有著相當奇趣的結構，在堆疊與幾何中迸發暗黑張力；8月是英國新銳設計師Craig Green作品，改寫服裝與身體、服裝與環境之間的對話，極白的系列有著生化未來感的寂靜。9月即將上市的1952系列則來自Karl Templer的設計，以超飽和的色彩向品牌65周年致敬。

參與此項計畫的設計師還包括VALENTINO創意總監 Pierpaolo Piccioli、新銳設計師Simone Rocha、Palm Angels創辦人Francesco Ragazzi，以及MONCLER Grenoble系列設計師Sandro Mandrino，之中Pierpaolo Piccioli將經典的羽絨外套層層剝開，展露其最純粹的繭圈型態，也引起高度討論。