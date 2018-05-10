台灣首推！唐寧茶大師茗作系列 誠品行旅跨界英倫午茶

2018-05-10 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



來自英國逾300年歷史的TWININGS唐寧茶首度在台推出頂級「大師茗作系列」，由逾20年資歷調茶大師將傳統基底與新穎元素拚接出新滋味，全台僅於兩處限量販售，其一就在elite hotel誠品行旅The Chapter Café，同時雙方也跨界合作「巴洛克花園」雙人午茶，將唐寧茶、花果香入料，每套1,300元+10%起，每日限量10組。

TWININGS唐寧茶今夏首度在台灣推出大師茗作系列茶品「爵品天藝伯爵茶」及「絕艷甜莓花果茶」，資深調茶大師傳承數百年調茶工藝，調茶師PHILIPPA THACKER將上選紅茶、佛手柑、橙皮及葡萄柚香料，柑橘香混搭煙燻香，豐富伯爵茶茶韻層次，調出「爵品天藝伯爵茶」；「絕艷甜莓花果茶」則由調茶師JEREMYSTURGES設計，洛神花茶為基底，搭上些許焦糖、草莓、藍莓、蘋果、橙皮、接骨木，圓潤順口。大師茗作禮盒組每組1,680元，並加贈皇家伯爵茶氛精油擴香組，限量200組。

若想直接品飲唐寧茶午茶或大師茗作茶品，也可以選擇「巴洛克花園雙人午茶」、「大師茗茶系列雙人午茶」，依不同午茶，可搭配唐寧茶或唐寧茶大師茗茶系列茶品。三層午茶架由下而上、由鹹而甜品嘗。主廚馬良翰規畫出伊比利洋蔥火腿蛋塔、干貝天使冷麵、焗烤甜椒鑲肉醬、奶油鮭魚捲襯鮭魚卵及焗烤甜椒鑲肉醬。其中，「伊比利洋蔥火腿蛋塔」以甜菜根製成粉紅塔皮，疊上以胭脂莓果茶一同炒製的煙燻伊比利火腿餡，飄出淡淡玫瑰茶香。

甜點則由點心房主廚陳松輝接棒，推出胭脂茶巧克力慕斯、薰衣草藍莓起司蛋糕、焦糖菊花慕斯蛋糕、蘭姆葡萄蛋糕、桂花地瓜燒、伯爵茶斯康、伯爵茶斯康。其中，「胭脂茶巧克力慕斯」一次結合兩款唐寧鉑金系列「胭脂莓果花茶」及「琥珀焦糖博士茶」，首先將胭脂莓果花茶製成蛋糕主體，搭配融入琥珀焦糖博士茶香的巧克力慕斯，打造出完美茶點。