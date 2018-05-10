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清酒界的夢幻逸品 「獺祭早田二割三分」台灣首賣

2018-05-10 15:45聯合報 記者羅建怡╱即時報導

據統計，台灣是日本清酒前五大輸出國之一，看好日本酒商機，開元食品代理、清酒頂級品牌─獺祭將於6月30日第三度登台，在君悅飯店重現日本傳統「獺祭之會」。開元食品是「獺祭之會」亞洲唯一授權合作夥伴，除了帶來多款定番酒款，也首度引進「獺祭早田二割三分」，並以獺祭新品「粕取燒酎」為基底調酒，做為Opening Cocktail。

「獺祭．旭酒造」發跡於日本山口縣，以製作出「幸福的酒」風靡全球。首次在台亮相的「獺祭早田二割三分」，在釀造過程中，僅使用一顆山田錦中心最精華的23%，且不同於一般日本酒常見的加熱消菌法，「獺祭早田二割三分」與明治大學早田保義教授共同研究，使用「二氧化碳奈米微氣泡注入殺菌法」，完美保留山田錦的細緻口感及新鮮風味，因此成為酒迷心中的夢幻逸品。

2018「獺祭之會」將呈現全系列8款酒款，其中包括擁有酒粕香及深層口感的稀世珍款「獺祭粕取燒酎」；大受日本首相安倍晉三推崇，並被評為最能代表日本的頂級酒款「磨之先驅」；讓酒迷暢飲的「純米大吟釀50」、「三割九分純米大吟釀」、「二割三分純米大吟釀」、「發泡濁酒50」、「純米大吟釀二割三分遠心分離」等5種定番酒款。提供的稀有酒款數量更勝以往，並請來君悅飯店主廚設計搭配獺祭的在地餐食，以獺祭純米大吟釀酒粕料理入菜。

「獺祭之會」即日起開始售票，購票並當日抵達現場參與者，將贈送獺祭原廠精緻小禮─貴人杯。單張銷售 2,800元，線上團購滿11人每人2,520元。

***未成年請勿飲酒，酒後勿開車***

在台首賣的獺祭早田二割三分，價格尚未公開。圖／開元食品提供 ***未成年請勿飲...
在台首賣的獺祭早田二割三分，價格尚未公開。圖／開元食品提供 ***未成年請勿飲酒，酒後勿開車***
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2018「獺祭之會」將呈現全系列酒款讓酒迷暢飲。圖／開元食品提供 ***未成年...
2018「獺祭之會」將呈現全系列酒款讓酒迷暢飲。圖／開元食品提供 ***未成年請勿飲酒，酒後勿開車***
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