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影／縮時影像看模型車如何拍出國際獲獎照 網友狂讚

2018-05-10 12:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

崇右影藝科大學生陳允楷拿下今年東京國際攝影獎產品組銀獎，台灣囝仔在國際出頭天，在100多個國家參賽者中脫穎而出，今天他出面受訪表示，得獎攝影作品是用模型車，再布置雪地、峭壁等場景，利用光影變化，打造出有如真實的現場感。網友狂按讚，留言「不是模型車吧」。

陳允楷今天受訪表示，得獎系列作品取名「夢想放大鏡」，是表達一輛模型車承載著一個攝影師的夢，他把雪景和夢想車結合，想法很瘋狂，使用很喜歡的賓士G500模型車，運用雪景與岩石刻畫出來，畫面只靠模型車，保麗龍，紙張完成，再加上光影特效後製。

他說，以光繪技法表現汔車攝影，一張圖拍一小時，後製大概要花6、7個小時，他說，用模型車創意發想，希望夢想路上，會歷經光明和黑暗的重重考驗，只要通過便有像極光般的美麗果實，把不可能化為可能，他並提供縮時影像，讓網友知道辛苦的拍攝過程。

陳允楷去年才拿下美國IPA大獎，今年4月再榮獲TIFA東京國際攝影獎銀獎，一路走來對攝影夢堅持不懈的他，他的得獎感言「讓我更接近成為攝影師的夢想」。

陳允楷協和祐德汔修科畢業，就讀崇右科大攝影學位學程，平常以蒐集模型車為興趣，這次獲獎的是「夢想放大鏡」作品系列，以GT SPIRIT出產的賓士G500模型車，拍攝出和雪景結合的實車感，受到國際評審的青睞。

陳允楷為圓拍汔車的夢想，靠平日接案打工，存了3千多元買下賓士G500款1:18的模型車，他把系列作品分享給GT SPIRIT模型車粉絲團，有2萬多人看到，網友狂按讚。

崇右學生陳允楷拿下今年東京國際攝影獎產品組銀獎，很多網友都不相信照片裡的是模型車...
崇右學生陳允楷拿下今年東京國際攝影獎產品組銀獎，很多網友都不相信照片裡的是模型車。圖／崇右影藝科大提供
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崇右學生陳允楷拿下今年東京國際攝影獎產品組銀獎，很多網友都不相信照片裡的是模型車...
崇右學生陳允楷拿下今年東京國際攝影獎產品組銀獎，很多網友都不相信照片裡的是模型車。圖／崇右影藝科大提供
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崇右學生陳允楷拿下今年東京國際攝影獎產品組銀獎，很多網友都不相信照片裡的是模型車。圖／崇右影藝科大提供
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崇右學生陳允楷拿下今年東京國際攝影獎產品組銀獎，很多網友都不相信照片裡的是模型車。圖／崇右影藝科大提供
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