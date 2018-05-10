全球熱夯復刻家飾佈置品 連LV都買它的復古熱氣球

2018-05-10 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



歐瑟蒂克為LV櫥窗量身訂製熱氣球及飛機模型。 K’space/提供 分享 facebook 連國際精品LOUIS VUITTON 都曾訂製它最暢銷復古熱氣球，大量佈置在全球旗艦店櫥窗的荷蘭古董復刻品牌AM歐瑟蒂克，今年歡慶50周年。台灣市場，也早在13年前K'space進駐台北信義區，就以歐瑟蒂克色彩鮮明的熱氣球和復古飛機，大膽混搭歐式幽默風格吸引潮人駐足，也培養出一群品味獨到的收藏家。

從老海軍文物、愛斯基摩人的獨木舟、飛機的螺旋槳到成千上萬本十餘國不同語言的文獻書籍…，50年前荷蘭古物商Haring Piebenga將興趣與事業結合，至今該品牌的收藏迷遍佈全球五大洲。

K'space指出，AM歐瑟蒂克成功背後除了對古典工藝的真摯熱情外，對於細節考究也是關鍵，除了等比例縮小外，連材質、做工…等細節都講究。

從舊貨收藏家到自創古董復刻品牌的Haring Piebenga，年輕時即顯露出獨特的商業眼光，原本是上班族的他，閒暇時就坐渡輪到英國，租車到處收購古董，帶回阿姆斯特丹銷售，廣受好評。累積收藏愛好者精確品味的Haring於1968年創立品牌AM歐瑟蒂克，致力忠實並完美再現17~20世紀的經典生活器物。

歐瑟蒂克經典商品系列從航空、航海、陸上交通、旅行用品到建築等範疇，有些甚至仍保有實用功能。為了精準復刻重現原物精髓，從外觀、質量、材料、承受力等進行精密設計，Haring甚至還會邀集專家參與，用現代的科學模擬過去的技術，要求印刷過程必須能產生最清晰的線條，文字和符號；甚至對全球最小尺寸的飛機、汽車模型也以手工完成當時機身上圖案等所有細節。