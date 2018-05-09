寵她像個公主 珠寶穩「鑽」媽媽心 2018-05-09 19:34
Upaper 記者
陳若齡
╱即時報導
消費市場的兩極化現象也在
精品中可見，隨 珠寶 將至，珠寶品牌也以高低價位策略推出單品來取悅媽媽，除了象徵母親溫柔光輝的珍珠、討喜的彩寶，仍舊以最保值耀眼的鑽石為主。其中高級訂製珠寶設計師品牌ANNA HU和日本高級珠寶TASAKI，不約而都把媽媽當作 母親節 的公主或皇后來尊寵。De Beers及Dior則用鑽石手鍊套住媽媽心。 皇室
ANNA HU母親節送上寓意富貴美好的經典款「貴芙蓉系列」，栩栩如生的立體芙蓉花瓣環繞主石，就像母親般綻放溫柔光芒，款式包括鍊墜、耳環，以及代表性的貴芙蓉雙指戒，這款戒指採雙指配戴，也可將戒圈旋轉反折變成單指配戴，包括葛妮絲派特洛、Angelababy等當媽一樣美的女星都曾配戴。母親節特別推出「貴芙蓉黃鑽雙指戒-皇后版」、「貴芙蓉紅寶雙指戒-公主版」與「貴芙蓉粉剛雙指戒-公主版」三款運用不同顏色與切工寶石，搭配白金、玫瑰金、烏金等不同色彩金屬的全新配色，主石配色也可隨媽媽喜愛另訂製設計。
TASAKI by MHT系列設計師Marie-Hélène de Taillac，出身法國名著《三劍客》中主人公「波爾托斯」家族後裔的貴族世家，因此深受中世紀歐洲皇室華麗風格啟發，今年母親節便以古典皇室美學為靈感推出TASAKI by MHT Flamboyant Pearls系列新作，重現當時皇室、貴族和高級祭司所配戴的珠寶，包括royal、tudor、Queen Elizabeth’s等七個子系列，華麗的造型加上繽紛瑰麗的寶石和珍珠，充分滿足媽媽的浪漫公主夢。
De Beers主打經典Aura系列的新款手鍊，18K白金鑲嵌圓形明亮式、公主方形或梨形單鑽，四周環繞一圈密釘鑲鑽石，具視覺放大效果也放大對媽媽的愛；另有全新18K玫瑰金Dewdrop耳環和手環。Dior也主打新推出的Rose Des Vents羅盤玫瑰K金與瓷漆組合手鍊，亮眼色調並點綴小鑽，適合喜愛混搭、年輕氣息的媽媽。
TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍珠黃K金戒指，14萬4,000元。(珍珠面)。圖／TASAKI提供 分享 De Beers Dewdrop 玫瑰金單鑽鍊墜32,000元。圖／De Beers提供 分享 為母親節全新推出的ANNA HU貴芙蓉粉剛雙指戒公主版，主石為1.8克拉天然粉色剛玉，搭配粉色剛玉、玫瑰式切工白鑽與圓形明亮式切工白鑽，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約88萬元。圖／ANNA HU提供 分享 TASAKI by MHT Ziggy Stardust 珍珠項鍊11萬2,000元、TASAKI by MHT royal 綠水晶項鍊墜飾62,100元。圖提供／TASAKI提供 分享 TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍珠黃K金戒指，14萬4,000元。(珍珠面)。圖／TASAKI提供 分享 TASAKI by MHT lucky clover彩寶珍珠黃K金耳環，13萬1,000元。圖／TASAKI提供 分享 De Beers Dewdrop玫瑰金單鑽手鍊28,000元。圖／De Beers提供 分享 De Beers Aura鑽石鍊墜主鑽0.20克拉起，87,000起、Diamond Line鑽石項鍊134萬5,000元。圖／De Beers提供 分享 TASAKI by MHT Ziggy Stardust 珍珠項鍊11萬2,000元、TASAKI by MHT royal 綠水晶項鍊墜飾62,100元。圖提供／TASAKI提供 分享 主石為一顆1.56克拉橢圓形切工紅寶石，搭配沙弗萊石、粉色剛玉、玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽打造而成，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約118萬元。圖／ANNA HU提供 分享 為母親節全新推出的ANNA HU貴芙蓉粉剛雙指戒公主版，主石為1.8克拉天然粉色剛玉，搭配粉色剛玉、玫瑰式切工白鑽與圓形明亮式切工白鑽，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約88萬元。圖／ANNA HU提供 分享 TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍珠黃K金戒指，戒面可翻轉，另一面為珍珠，14萬4,000元。圖／TASAKI提供 分享 De Beers Dewdrop 玫瑰金五鑽手鍊57,000元。圖／De Beers提供 分享 De Beers Dewdrop玫瑰金單鑽手鍊28,000元。圖／De Beers提供 分享 ANNA HU貴芙蓉白鑽耳環-公主版，鑲嵌玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽，共3.52克拉，約72萬元。圖／ANNA HU提供 分享 Dior ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰瑩光橘瓷漆鑽石手鍊56,070元。圖／Dior提供 分享 主石為一顆1.56克拉橢圓形切工紅寶石，搭配沙弗萊石、粉色剛玉、玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽打造而成，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約118萬元。圖／ANNA HU提供 分享 De Beers Aura系列手鍊，Aura公主方形車工鑽石手鍊77,000元、Aura圓形明亮式車工鑽石手鍊84,000元、Aura 梨形車工鑽石手鍊81,000元。圖De Beers提供 分享 De Beers Aura鑽石鍊墜主鑽0.20克拉起，87,000起、Diamond Line鑽石項鍊134萬5,000元。圖／De Beers提供 分享 TASAKI by MHT tudor 海水藍寶珍珠黃K金耳環90,700元。圖／TASAKI提供 分享 De Beers Dewdrop 玫瑰金五鑽手鍊57,000元。圖／De Beers提供 分享 TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍珠黃K金戒指，戒面可翻轉，另一面為珍珠，14萬4,000元。圖／TASAKI提供 分享 De Beers Dewdrop 玫瑰金單鑽鍊墜32,000元。圖／De Beers提供 分享 Dior ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰瑩光橘瓷漆鑽石手鍊，52,500元。圖／Dior提供 分享 De Beers Aura系列手鍊，Aura公主方形車工鑽石手鍊77,000元、Aura圓形明亮式車工鑽石手鍊84,000元、Aura 梨形車工鑽石手鍊81,000元。圖De Beers提供 分享 為母親節新推出的ANNA HU 貴芙蓉黃鑽雙指戒皇后版，主石為2.01克拉Fancy Intense黃鑽，搭配黃鑽、圓形明亮式切工白鑽打造而成，金屬部分採用黃金，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約380萬元。圖／ANNA HU提供 分享 TASAKI by MHT tudor 海水藍寶珍珠黃K金耳環90,700元。圖／TASAKI提供 分享 已經當媽的Angelababy配戴ANNA HU貴芙蓉雙指，仍舊如公主般美麗。圖／ANNA HU提供 分享 ANNA HU貴芙蓉白鑽耳環-公主版，鑲嵌玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽，共3.52克拉，約72萬元。圖／ANNA HU提供 分享 為母親節新推出的ANNA HU 貴芙蓉黃鑽雙指戒皇后版，主石為2.01克拉Fancy Intense黃鑽，搭配黃鑽、圓形明亮式切工白鑽打造而成，金屬部分採用黃金，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約380萬元。圖／ANNA HU提供 分享 De Beers 18K白金密釘微鑲鑽石手環17萬5,000元、Dewdrop 玫瑰金耳環11萬3,000元。圖／De Beers提供 分享 De Beers 18K白金密釘微鑲鑽石手環17萬5,000元、Dewdrop 玫瑰金耳環11萬3,000元。圖／De Beers提供 分享 TASAKI by MHT lucky clover彩寶珍珠黃K金耳環，13萬1,000元。圖／TASAKI提供 分享 已經當媽的Angelababy配戴ANNA HU貴芙蓉雙指，仍舊如公主般美麗。圖／ANNA HU提供 分享
留言