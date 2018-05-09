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評／非得要推行陪審制才是真司法改革？

寵她像個公主 珠寶穩「鑽」媽媽心

2018-05-09 19:34Upaper 記者陳若齡╱即時報導

消費市場的兩極化現象也在珠寶精品中可見，隨母親節將至，珠寶品牌也以高低價位策略推出單品來取悅媽媽，除了象徵母親溫柔光輝的珍珠、討喜的彩寶，仍舊以最保值耀眼的鑽石為主。其中高級訂製珠寶設計師品牌ANNA HU和日本高級珠寶TASAKI，不約而都把媽媽當作皇室的公主或皇后來尊寵。De Beers及Dior則用鑽石手鍊套住媽媽心。

ANNA HU母親節送上寓意富貴美好的經典款「貴芙蓉系列」，栩栩如生的立體芙蓉花瓣環繞主石，就像母親般綻放溫柔光芒，款式包括鍊墜、耳環，以及代表性的貴芙蓉雙指戒，這款戒指採雙指配戴，也可將戒圈旋轉反折變成單指配戴，包括葛妮絲派特洛、Angelababy等當媽一樣美的女星都曾配戴。母親節特別推出「貴芙蓉黃鑽雙指戒-皇后版」、「貴芙蓉紅寶雙指戒-公主版」與「貴芙蓉粉剛雙指戒-公主版」三款運用不同顏色與切工寶石，搭配白金、玫瑰金、烏金等不同色彩金屬的全新配色，主石配色也可隨媽媽喜愛另訂製設計。

TASAKI by MHT系列設計師Marie-Hélène de Taillac，出身法國名著《三劍客》中主人公「波爾托斯」家族後裔的貴族世家，因此深受中世紀歐洲皇室華麗風格啟發，今年母親節便以古典皇室美學為靈感推出TASAKI by MHT Flamboyant Pearls系列新作，重現當時皇室、貴族和高級祭司所配戴的珠寶，包括royal、tudor、Queen Elizabeth’s等七個子系列，華麗的造型加上繽紛瑰麗的寶石和珍珠，充分滿足媽媽的浪漫公主夢。

De Beers主打經典Aura系列的新款手鍊，18K白金鑲嵌圓形明亮式、公主方形或梨形單鑽，四周環繞一圈密釘鑲鑽石，具視覺放大效果也放大對媽媽的愛；另有全新18K玫瑰金Dewdrop耳環和手環。Dior也主打新推出的Rose Des Vents羅盤玫瑰K金與瓷漆組合手鍊，亮眼色調並點綴小鑽，適合喜愛混搭、年輕氣息的媽媽。

TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍...
TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍珠黃K金戒指，14萬4,000元。(珍珠面)。圖／TASAKI提供
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De Beers Dewdrop 玫瑰金單鑽鍊墜32,000元。圖／De Bee...
De Beers Dewdrop 玫瑰金單鑽鍊墜32,000元。圖／De Beers提供
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為母親節全新推出的ANNA HU貴芙蓉粉剛雙指戒公主版，主石為1.8克拉天然粉色...
為母親節全新推出的ANNA HU貴芙蓉粉剛雙指戒公主版，主石為1.8克拉天然粉色剛玉，搭配粉色剛玉、玫瑰式切工白鑽與圓形明亮式切工白鑽，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約88萬元。圖／ANNA HU提供
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TASAKI by MHT Ziggy Stardust 珍珠項鍊11萬2,00...
TASAKI by MHT Ziggy Stardust 珍珠項鍊11萬2,000元、TASAKI by MHT royal 綠水晶項鍊墜飾62,100元。圖提供／TASAKI提供
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TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍...
TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍珠黃K金戒指，14萬4,000元。(珍珠面)。圖／TASAKI提供
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TASAKI by MHT lucky clover彩寶珍珠黃K金耳環，13萬1...
TASAKI by MHT lucky clover彩寶珍珠黃K金耳環，13萬1,000元。圖／TASAKI提供
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De Beers Dewdrop玫瑰金單鑽手鍊28,000元。圖／De Beer...
De Beers Dewdrop玫瑰金單鑽手鍊28,000元。圖／De Beers提供
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De Beers Aura鑽石鍊墜主鑽0.20克拉起，87,000起、Diamo...
De Beers Aura鑽石鍊墜主鑽0.20克拉起，87,000起、Diamond Line鑽石項鍊134萬5,000元。圖／De Beers提供
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主石為一顆1.56克拉橢圓形切工紅寶石，搭配沙弗萊石、粉色剛玉、玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽打造而成，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約118萬元。圖／ANNA HU提供
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TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍...
TASAKI by MHT far side of the moon 海水藍寶珍珠黃K金戒指，戒面可翻轉，另一面為珍珠，14萬4,000元。圖／TASAKI提供
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De Beers Dewdrop 玫瑰金五鑽手鍊57,000元。圖／De Bee...
De Beers Dewdrop 玫瑰金五鑽手鍊57,000元。圖／De Beers提供
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De Beers Dewdrop玫瑰金單鑽手鍊28,000元。圖／De Beer...
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ANNA HU貴芙蓉白鑽耳環-公主版，鑲嵌玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽，共...
ANNA HU貴芙蓉白鑽耳環-公主版，鑲嵌玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽，共3.52克拉，約72萬元。圖／ANNA HU提供
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Dior ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰瑩光橘瓷漆鑽石手鍊56,070元...
Dior ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰瑩光橘瓷漆鑽石手鍊56,070元。圖／Dior提供
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主石為一顆1.56克拉橢圓形切工紅寶石，搭配沙弗萊石、粉色剛玉、玫瑰式切工白鑽、...
主石為一顆1.56克拉橢圓形切工紅寶石，搭配沙弗萊石、粉色剛玉、玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽打造而成，雙指配戴，亦可轉換為單指配戴，約118萬元。圖／ANNA HU提供
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TASAKI by MHT tudor 海水藍寶珍珠黃K金耳環90,700元。圖...
TASAKI by MHT tudor 海水藍寶珍珠黃K金耳環90,700元。圖／TASAKI提供
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De Beers Dewdrop 玫瑰金五鑽手鍊57,000元。圖／De Bee...
De Beers Dewdrop 玫瑰金五鑽手鍊57,000元。圖／De Beers提供
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珠寶皇室母親節
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