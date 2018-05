寵她像個公主 珠寶穩「鑽」媽媽心

2018-05-09 19:34 Upaper 記者 Upaper 記者 陳若齡 ╱即時報導



消費市場的兩極化現象也在珠寶精品中可見,隨母親節將至,珠寶品牌也以高低價位策略推出單品來取悅媽媽,除了象徵母親溫柔光輝的珍珠、討喜的彩寶,仍舊以最保值耀眼的鑽石為主。其中高級訂製珠寶設計師品牌ANNA HU和日本高級珠寶TASAKI,不約而都把媽媽當作皇室的公主或皇后來尊寵。De Beers及Dior則用鑽石手鍊套住媽媽心。

ANNA HU母親節送上寓意富貴美好的經典款「貴芙蓉系列」,栩栩如生的立體芙蓉花瓣環繞主石,就像母親般綻放溫柔光芒,款式包括鍊墜、耳環,以及代表性的貴芙蓉雙指戒,這款戒指採雙指配戴,也可將戒圈旋轉反折變成單指配戴,包括葛妮絲派特洛、Angelababy等當媽一樣美的女星都曾配戴。母親節特別推出「貴芙蓉黃鑽雙指戒-皇后版」、「貴芙蓉紅寶雙指戒-公主版」與「貴芙蓉粉剛雙指戒-公主版」三款運用不同顏色與切工寶石,搭配白金、玫瑰金、烏金等不同色彩金屬的全新配色,主石配色也可隨媽媽喜愛另訂製設計。

TASAKI by MHT系列設計師Marie-Hélène de Taillac,出身法國名著《三劍客》中主人公「波爾托斯」家族後裔的貴族世家,因此深受中世紀歐洲皇室華麗風格啟發,今年母親節便以古典皇室美學為靈感推出TASAKI by MHT Flamboyant Pearls系列新作,重現當時皇室、貴族和高級祭司所配戴的珠寶,包括royal、tudor、Queen Elizabeth’s等七個子系列,華麗的造型加上繽紛瑰麗的寶石和珍珠,充分滿足媽媽的浪漫公主夢。