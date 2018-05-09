工藝浮雕與鏡面鑲嵌 獨特包款考驗媽咪駕馭功力

2018-05-09 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



獨特的工藝、別緻的選色，讓經典包款有更強烈的個性，也透過這些視覺鮮明的手袋，展現擁有者的特立獨行，近期DELVAUX推出以非洲部落為靈感的Tanzania系列，寶石切割精緻細膩，Dior則是以色澤耀眼的鏡面馬賽克，展現視覺張力，作為母親節包款極富特色也考驗媽咪駕馭功力。

Lady Dior包款有其歷史特色，1995年法國第一夫人席哈克在英國黛安娜王妃前往巴黎為塞尚畫展開幕剪綵時，以此包款作為贈禮，爾後黛妃時常拎著它出席活動，也奠定Lady Dior的經典地位，時至今日，發展出各種延伸變化，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri針對2018春夏推出迷你、多彩亮面的全新款式，鑲嵌鏡面的小牛皮包款搭配金屬鍊帶，檸檬黃、珊瑚粉、月光藍等三色都極富戲劇效果，可手提、斜背或肩背，是精緻搶眼的晚宴包款。My Lady Dior則是以可更換3顆幸運徽章的細背帶作為當季標誌，牡丹玫瑰粉、紫紅色等綺麗色彩，表現自我風格。