搶攻母親節送禮市場 腕表品牌祭特殊優惠

2018-05-09 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



為了搶攻母親節的送禮市場，腕表品牌無不祭出特殊優惠，就是希望獲得消費者的青睞。浪琴表（Longines）推出滿額則送SPA體驗；星辰表（Citizen）則有限定期間購買表款，延伸保固期。

今年母親節，浪琴表推薦了圓舞曲系列腕表，以特有的橢圓形表殼形塑優雅氣息，以許多片珍珠母貝的不同切割排列出表盤，產生自然的明暗亮度折射。玫瑰金表冠、點鑽或阿拉伯數字的時標，經典又不失現代時尚感。搭配不鏽鋼與玫瑰金的雙色夾金表鍊，也與整體風格相互輝映，襯托出女性溫柔與毅力兼備的氣質。然而最重要的是，即日起至5月底為止，品牌特別與台北Nuance Privée隱舍與台中Yogilini SPA會館攜手合作，只要購買圓舞曲雙色金系列或女表滿8萬元，即能獲得香氛精油SPA兌換券乙份。