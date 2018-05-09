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中華電信母親節499專案殺紅眼 老客戶痛批：變白痴

搶攻母親節送禮市場 腕表品牌祭特殊優惠

2018-05-09 18:24聯合報 記者曾智緯╱即時報導

為了搶攻母親節的送禮市場，腕表品牌無不祭出特殊優惠，就是希望獲得消費者的青睞。浪琴表（Longines）推出滿額則送SPA體驗；星辰表（Citizen）則有限定期間購買表款，延伸保固期。

今年母親節，浪琴表推薦了圓舞曲系列腕表，以特有的橢圓形表殼形塑優雅氣息，以許多片珍珠母貝的不同切割排列出表盤，產生自然的明暗亮度折射。玫瑰金表冠、點鑽或阿拉伯數字的時標，經典又不失現代時尚感。搭配不鏽鋼與玫瑰金的雙色夾金表鍊，也與整體風格相互輝映，襯托出女性溫柔與毅力兼備的氣質。然而最重要的是，即日起至5月底為止，品牌特別與台北Nuance Privée隱舍與台中Yogilini SPA會館攜手合作，只要購買圓舞曲雙色金系列或女表滿8萬元，即能獲得香氛精油SPA兌換券乙份。

另外，Citizen不打折扣戰，而是在這一波的母親節檔期，推出只要購買旗下光動能表款，立刻就能享有長達5年的保固期。Citizen宣布從即日起至6月30日，只要入手光動能系列表款，並在7月底前到指定的網站登入註冊，即能讓保固從2年延長到5年。而且保固範圍不限台灣，包括了中國、香港、印度和泰國等亞洲地區，不過特價品及暢貨中心的表款不在此限。雖然不是直接以價格優惠取勝，但超長的保固期，對於精打細算一族，仍具吸引力。

Citizen EC1144-00W腕表，鈦金屬表殼、珍珠母貝表盤，約33,80...
Citizen EC1144-00W腕表，鈦金屬表殼、珍珠母貝表盤，約33,800元。圖／Citizen提供
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浪琴表代言人凱特溫斯蕾配戴圓舞曲系列雙色金腕表。圖／Longines提供
浪琴表代言人凱特溫斯蕾配戴圓舞曲系列雙色金腕表。圖／Longines提供
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浪琴圓舞曲系列腕表，不鏽鋼表圈鑲嵌鑽石，珍珠母貝表盤，約14萬8,700元。圖／...
浪琴圓舞曲系列腕表，不鏽鋼表圈鑲嵌鑽石，珍珠母貝表盤，約14萬8,700元。圖／Longines提供
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