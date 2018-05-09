熱血老爸別錯過 BMW性能旅行車登台

2018-05-09 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



BMW M公司在2012年大刀闊斧開創全新M Performance車系，並將其定位於M車款與一般市售車型之間，目前M Performance家族成員包含M140i、M240i、M550i xDrive、M760Li xDrive、X3 M40i、X4 M40i、X5 M50d、X6 M50d及今日在台上市的全新BMW M550d xDrive Touring等車款，而下半年更將引進全新改款的X4 M40i與X5 M50d。也是繼BMW M550i xDrive上市後的第二款大5系列M Performance車型，且是一部採四渦輪柴油動力配置的性能旅行車，建議售價489萬元。

全新BMW M550d xDrive Touring因標準配備的進階LED主動式轉向頭燈與遠光燈輔助系統，目光顯得格外銳利。而為了彰顯深藏不露的驃悍性能，更搭載M款空力套件、20吋M款雙輻式輪圈、M款煞車套件，並以M Performance專屬鍍灰(Cerium Grey)塗裝強調進氣壩、雙腎型水箱護罩外框、後視鏡蓋、車側導流氣孔等部位。黑色高光澤矩形排氣尾管與窗框強化全車運動氣息，M車側銘牌則是最不容錯認的身份識別，強調全新BMW M550d xDrive Touring傲視競爭對手的運動性能。

全新BMW M550d xDrive Touring車身尺碼為長4,962mm、寬1,868mm、高1,488mm、軸距2,975mm，擁有寬敞的車室空間與舒適的乘坐品質。不僅外型亮眼，實用機能更是令人驚艷，後廂具有570公升的充足置物空間，若將可電動釋放之40/20/40分離可傾倒後座椅背完全擺平，最大容積可達1,700公升之多。專屬的獨立開啟式後擋玻璃與Comfort Access免鑰匙系統含尾門感應式啟閉功能，除了便於取放物品至後車廂內，即使車主雙手提重物，也能輕易用腳感應開啟尾門。

全新BMW M550d xDrive Touring搭載M PerformanceTwinPower Turbo 3.0升直列六缸柴油引擎，身懷強悍的400匹德制馬力、驚人的760牛頓米扭力峰值，不僅起步時貼背感十足，動能更是一觸即發，只需4.6秒即可完成0-100 km/h加速，極速可達250 km/h (電子限速)。

全新BMW M550d xDrive Touring採用四渦輪配置與多段式渦輪增壓(Multi-Stage Turbocharging)科技，減少渦輪遲滯並造就低轉速高扭力的引擎特性，動力隨傳隨到，甚至在1,000 rpm時即可輸出450牛頓米的充沛扭力，展現BMW於動力傳動系統科技上的深厚造詣。

較前代車型相比，全新BMW M550d xDrive Touring整體動力表現獲得提升，分別增加19匹德制馬力與20牛頓米的扭力。然而，平均油耗值與CO2排放量卻減少11%之多，使這具M Performance TwinPower Turbo 3.0升直列六缸柴油引擎不僅擁有同級最渾厚的動力，整體效能表現也是同級之最。

全新BMW M550d xDrive Touring標準配備如凌波微步般的整合式主動轉向系統(Integral Active Steering)，因採用可變齒比設定，當前輪進行轉向時，後輪可同步微幅轉向(與前輪相同或相反方向)，不僅在市區行駛感覺更加靈巧，在賽道激烈操駕時更能有效幫助高速行駛的車輛輕鬆通過彎道，展現穩定的車身動態反應。

全新BMW M550d xDrive Touring標準配備M Performamce專屬調校的Steptronic運動化八速手自排變速箱，透過精密的換檔齒比使檔位銜接更加流暢並減少燃油消耗，與BMW M Performance TwinPower Turbo四渦輪增壓直列六缸柴油引擎完美結合。駕駛者也可藉由M款多功能真皮方向盤的換擋撥片手動升降檔位，更直接掌控車輛整體動態反應。而BMW xDrive智慧型可變四輪傳動系統可依據當下需求將動力分配至四個車輪，協助車輛順利通過各種路況，提供絕佳牽引力，平時狀態仍保有後輪驅動特性。