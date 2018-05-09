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暑假機票就要這樣買 飛歐洲最高可以省下近7千元

2018-05-09 13:45聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

每年暑假是旅遊旺季，但若想出國自由行，光是機票就要花上一筆錢。不過，根據售票網票務趨勢，如果提前買90天買，像是歐洲航點倫敦、巴黎最為划算，價差將近7,000元，其次是美國舊金山，也可省下6,500元左右。其他短天數的東南亞航線，則是提早60天買，票價至少省3,000元，又以曼谷最多可省下5,100元，相當於一般票價的一半價格。

根據易遊網票價趨勢系統顯示，今年暑假早鳥票價較一般票價最多可便宜近7,000元，提早買票時間大約得提前至45到90天，因此如果有要趁暑假出國的民眾，建議及早規畫，才能搶到便宜機票省荷包。

早鳥便宜最多的機票落在歐美航點，若是提早90天購買長榮或華航機票，票價大約與一般票價價差至少可達4,000元以上，其中又以倫敦、巴黎最為划算，原本一般未稅票價大概是26,000元到28,000元不等，早鳥票可到19,700元智20,200元，價差達到6,800元。美國舊金山早鳥價格可省下6,500元。東南亞航點早鳥60天，票價至少可省下3,000元，曼谷未稅原價9,600元，提前60天買4,500元，最多可達到5,100元價差。

此外，東北亞部分如東京、大阪、札幌、首爾等，提前約45天買即可省荷包，像是東京未稅9,800元，早鳥未稅7,100元，最多省下2,700元。首爾未稅6,600元，早鳥價未稅4,000元，可省下2,600元。其他如大阪、札幌則是早鳥省下2,500元。

若是提早90天購買倫敦或是巴黎早鳥機票，最多可省下6,800元。圖／易遊網提供
若是提早90天購買倫敦或是巴黎早鳥機票，最多可省下6,800元。圖／易遊網提供
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