全聯會員照過來！卡哇伊日式琺瑯鍋 獨享2折起換購價

2018-05-08 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



台灣人瘋鍋具換購，全聯這回首次合作日本知名琺瑯餐廚品牌Honey Ware富士琺瑯系列商品，其中可愛的牛奶鍋、雙耳琺瑯深鍋、手沖咖啡壺等馬卡龍顏色繽紛吸睛，一口氣推出11種品項，可用約市價2折起的價格加價換購。同時，全聯也推出夏季預購商品最低3折起。

全聯為讓福利卡點數發揮最大效益，自去年起針對近900萬名會員推出符合一年四季需求的預購商品，會員可用福利卡點數換購，截至目前為止，每檔預購業績皆超過千萬。2018夏季號預購於5月11日正式開跑，包括家用品、影音家電、廚房用品等祭出最低3折起優惠，推薦美國Bissell必勝直立式蒸氣拖把，原價7,900元，全聯預購價現省5,910元，等於下殺25折。