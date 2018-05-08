全聯會員照過來！卡哇伊日式琺瑯鍋 獨享2折起換購價
台灣人瘋鍋具換購，全聯這回首次合作日本知名琺瑯餐廚品牌Honey Ware富士琺瑯系列商品，其中可愛的牛奶鍋、雙耳琺瑯深鍋、手沖咖啡壺等馬卡龍顏色繽紛吸睛，一口氣推出11種品項，可用約市價2折起的價格加價換購。同時，全聯也推出夏季預購商品最低3折起。
全聯為讓福利卡點數發揮最大效益，自去年起針對近900萬名會員推出符合一年四季需求的預購商品，會員可用福利卡點數換購，截至目前為止，每檔預購業績皆超過千萬。2018夏季號預購於5月11日正式開跑，包括家用品、影音家電、廚房用品等祭出最低3折起優惠，推薦美國Bissell必勝直立式蒸氣拖把，原價7,900元，全聯預購價現省5,910元，等於下殺25折。
另外，全聯今年首度與日本知名琺瑯餐廚品牌Honey Ware合作，特別推出限量日本富士琺瑯鍋共11品，色彩鮮豔，能為廚房增添色彩，還可刺激食慾，8月2日前扣200點福利點，即可用約市價2折起的價格加價換購，像是1.2L木柄質感好握把的牛奶鍋，扣200點加490元可購得，方便加熱牛奶、豆漿，也是煮泡麵的好幫手；2.3L的紅色燒水壺，是單身貴族及小家庭必備，扣200點加價720元可帶回家；5.6L大容量雙耳深鍋適合燉煮台式滷味、韓式雞湯、法式燉牛肉等料理，扣200點加價920元可入手。
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