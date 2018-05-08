觸碰敏感議題 為何The Met特展能順利舉行？

2018-05-08 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



宗教、總族向來是極其複雜的議題，稍有不慎就會觸碰到某些族群的敏感神經，引發喧然大波。今年紐約大都會博物館（簡稱The Met）春季特展的主題是「天國般美好形體：時尚與天主教意象」（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination），探討天主教與時尚的關係，等於直接挑戰這個敏感的宗教議題。在多年來宗教與時尚產業的各種矛盾問題的背景下，更面對來自世界各地的抗議聲浪，今年的春季特展為何能夠順利舉行？

事實上，「天國般美好形體：時尚與天主教意象」（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination）這個主題在去年搶先公布之後，就引發不少抗議聲浪。而英國聖公會坎特伯雷大主教賈斯汀韋爾比多年前更曾在他的書中抨擊時尚界使用十字架作為設計元素的行為：「在時尚界的濫用之下，十字架失去了它的時代意義和歷史深度，如此一來它變得沒有重量與力量，這樣的東西就再也不值得配戴。」在這樣艱難的情形下，The Met策展人Andrew Bolton多次走訪羅馬教廷討論這個展覽主題，更曾在西斯汀禮拜堂聖物收藏室待上10天，最終完成任務，成就這個The Met有史以來佔地最大的展覽。