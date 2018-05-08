天主教時尚大亂鬥 年度盛會女星超認真穿搭

2018-05-08 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



安海瑟薇穿Valentino指標性的紅禮服亮麗現身。圖／摘自justjared 分享 facebook

美國大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met）2018春季展覽的慈善晚宴（Met Gala）登場，這個被稱為年度時尚盛會的盛宴總是吸引眾多明星、設計師、模特兒等人齊聚一堂，熱鬧非凡。依循往年傳統，慈善晚宴的dress code都會呼應展覽主題，不過每年依照主題穿搭的明星不多。

今年「天國般美好形體：時尚與天主教意象」（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination）似乎很對眾人胃口，許多與會來賓紛紛卯足全力穿出他們心中最符合天主教風格的造型，聖母瑪利亞、教宗、十字架等天主教象徵都是穿搭靈感來源。尤其頭飾的運用，讓這場盛會格外精彩。

主辦人安娜溫圖照例穿了香奈兒訂製服出席，細膩的蕾絲作工搭配十字架飾品，優雅時尚又契合主題。每年都非常用心穿搭的Met Gala三大模範生蕾哈娜、莎拉潔西卡派克、凱蒂佩芮，今年一樣沒有例外。蕾哈娜穿了Maison Margiela的珍珠鑽飾長袍搭洋裝，靈感來自教宗造型的頭飾更添氣勢。莎拉潔西卡派克同樣也用頭飾搶戲，Dolce & Gabbana金碧輝煌的禮服非常耀眼。凱蒂佩芮則是穿Versace洋裝化身天使，媲美維多利亞的秘密大秀翅膀的造型超搶戲。穿Gucci的Lana Del Rey則是重現「七苦聖母」形象。

安海瑟薇、安柏赫德不約而同選擇大紅色系的禮服，一個穿了Valentino指標性的紅亮麗現身，一個則是選擇川普女兒愛牌Carolina Herrera的長袖禮服，兩人也都用金色頭飾展現聖母​瑪利亞形象。布蕾克萊佛利的Versace蓬裙禮服，則以金色和紅色混合隆重感，也展現出不同以往造型的華麗風格。