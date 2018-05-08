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天主教時尚大亂鬥 年度盛會女星超認真穿搭

2018-05-08 09:45聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

安海瑟薇穿Valentino指標性的紅禮服亮麗現身。圖／摘自justjared
安海瑟薇穿Valentino指標性的紅禮服亮麗現身。圖／摘自justjared
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美國大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met）2018春季展覽的慈善晚宴（Met Gala）登場，這個被稱為年度時尚盛會的盛宴總是吸引眾多明星、設計師、模特兒等人齊聚一堂，熱鬧非凡。依循往年傳統，慈善晚宴的dress code都會呼應展覽主題，不過每年依照主題穿搭的明星不多。

今年「天國般美好形體：時尚與天主教意象」（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination）似乎很對眾人胃口，許多與會來賓紛紛卯足全力穿出他們心中最符合天主教風格的造型，聖母瑪利亞、教宗、十字架等天主教象徵都是穿搭靈感來源。尤其頭飾的運用，讓這場盛會格外精彩。

主辦人安娜溫圖照例穿了香奈兒訂製服出席，細膩的蕾絲作工搭配十字架飾品，優雅時尚又契合主題。每年都非常用心穿搭的Met Gala三大模範生蕾哈娜、莎拉潔西卡派克、凱蒂佩芮，今年一樣沒有例外。蕾哈娜穿了Maison Margiela的珍珠鑽飾長袍搭洋裝，靈感來自教宗造型的頭飾更添氣勢。莎拉潔西卡派克同樣也用頭飾搶戲，Dolce & Gabbana金碧輝煌的禮服非常耀眼。凱蒂佩芮則是穿Versace洋裝化身天使，媲美維多利亞的秘密大秀翅膀的造型超搶戲。穿Gucci的Lana Del Rey則是重現「七苦聖母」形象。

安海瑟薇、安柏赫德不約而同選擇大紅色系的禮服，一個穿了Valentino指標性的紅亮麗現身，一個則是選擇川普女兒愛牌Carolina Herrera的長袖禮服，兩人也都用金色頭飾展現聖母​瑪利亞形象。布蕾克萊佛利的Versace蓬裙禮服，則以金色和紅色混合隆重感，也展現出不同以往造型的華麗風格。

今年也有不少女星選擇暗黑路線裝扮，艾瑪史東穿上Louis Vuitton深V禮服，金色鍊帶裝飾帥氣與奢華。瑪丹娜攜手合作淵源頗深的好友Jean Paul Gaultier，頭戴皇冠展現女皇氣勢。穿Givenchy黑色透膚裙裝的莉莉柯林斯，在眼睛下方以紅寶石淚珠點綴，打造超強烈又吸睛的戲劇效果。貝拉哈蒂德穿了Chrome Hearts為她訂製的黑色短夾克搭貼身長裙，瑞塔歐拉則以PRADA綴有彩色細節的薄紗禮服現身。

瑪丹娜攜手合作淵源頗深的好友Jean Paul Gaultier，頭戴皇冠展現女...
瑪丹娜攜手合作淵源頗深的好友Jean Paul Gaultier，頭戴皇冠展現女皇氣勢。圖／摘自官方推特
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安娜溫圖穿香奈兒訂製禮服搭十字架項鍊。圖／摘自justjared
安娜溫圖穿香奈兒訂製禮服搭十字架項鍊。圖／摘自justjared
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貝拉哈蒂德穿了Chrome Hearts為她訂製的黑色短夾克搭貼身長裙。圖／摘自...
貝拉哈蒂德穿了Chrome Hearts為她訂製的黑色短夾克搭貼身長裙。圖／摘自英國每日郵報
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艾瑪史東穿上Louis Vuitton深V禮服，金色鍊帶裝飾帥氣與奢華。圖／摘自...
艾瑪史東穿上Louis Vuitton深V禮服，金色鍊帶裝飾帥氣與奢華。圖／摘自enews推特
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穿Gucci的Lana Del Rey則是重現「七苦聖母」形象。圖／摘自推特
穿Gucci的Lana Del Rey則是重現「七苦聖母」形象。圖／摘自推特
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莎拉潔西卡派克同樣也用頭飾搶戲，Dolce & Gabbana金碧輝煌的禮服非常...
莎拉潔西卡派克同樣也用頭飾搶戲，Dolce & Gabbana金碧輝煌的禮服非常耀眼。圖／摘自英國每日郵報
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布蕾克萊佛利的Versace蓬裙禮服，則以金色和紅色混合隆重感，也展現出不同以往...
布蕾克萊佛利的Versace蓬裙禮服，則以金色和紅色混合隆重感，也展現出不同以往造型的華麗風格。圖／摘自英國每日郵報
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珍妮佛洛佩茲穿Balmain十字架禮服。圖／摘自英國每日郵報
珍妮佛洛佩茲穿Balmain十字架禮服。圖／摘自英國每日郵報
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凱蒂佩芮則是穿Versace洋裝化身天使，媲美維多利亞的秘密大秀翅膀的造型超搶戲...
凱蒂佩芮則是穿Versace洋裝化身天使，媲美維多利亞的秘密大秀翅膀的造型超搶戲。圖／摘自英國每日郵報
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穿Givenchy黑色透膚裙裝的莉莉柯林斯，在眼睛下方以紅寶石淚珠點綴，打造超強...
穿Givenchy黑色透膚裙裝的莉莉柯林斯，在眼睛下方以紅寶石淚珠點綴，打造超強烈又吸睛的戲劇效果。圖／摘自英國每日郵報
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安柏赫德穿Carolina Herrera的長袖禮服。圖／摘自英國太陽報
安柏赫德穿Carolina Herrera的長袖禮服。圖／摘自英國太陽報
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瑞塔歐拉以PRADA綴有彩色細節的薄紗禮服現身。圖／摘自官方推特
瑞塔歐拉以PRADA綴有彩色細節的薄紗禮服現身。圖／摘自官方推特
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蕾哈娜穿了Maison Margiela的珍珠鑽飾長袍搭洋裝，靈感來自教宗造型的...
蕾哈娜穿了Maison Margiela的珍珠鑽飾長袍搭洋裝，靈感來自教宗造型的頭飾更添氣勢。圖／摘自官方推特
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教宗模特兒
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