母親節紅色iPhone超熱賣 蘋果產品成媽媽最愛夢幻禮

2018-05-07 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



母親節進入最後倒數一週，各通路也紛紛推出價格更下殺的優惠活動催買氣。燦坤觀察，iPhone 8紅色特別版上市至今銷售超乎預期，光iPhone 8紅色特別版銷售量即佔整體iPhone 8逾三成，更比紅白配色的iPhone 7多五成。因此母親節主推最受歡迎的iPhone 8 Plus紅色特別版256GB，市價34,500元，母親節會員價只要33,000元，再享12期0利率。同時亦看好Apple Watch Series 3 LTE版開賣在即帶來的贈禮商機，推出購買Apple Watch Series 3送市價349元的電鍍保護殼；iPhone 7現折1,000元、iPhone 8現折1,500元、iPhone X最高現折3,000元，皆可享12期0利率；另可用4,990元加購市價5,490元的AirPods，以及可用1,990元加購總市價5,960元的Beauty手持智能穩拍器與智能美拍藍牙自拍棒。 母親節檔期購買iPhone 8、iPhone X加購S.A Care安心意外保，送FORA智能臂式血壓機及知名法雅蛋糕。圖／STUDIO A提供 分享 facebook

即日起至5月14日，燦坤更加碼祭出Dyson全系列商品包括超人氣的無線直立式吸塵器、吹風機以及氣流倍增器，獨家滿萬送千元還元金，還可累贈。Dyson 三合一涼暖空氣清淨機HP00（白）市價21,900元，會員價19,999元，APP綁卡限定送市價3,990元的Bissell手持式蒸氣清潔機。

STUDIO A今年則首度推出母親節暖心加碼iPhone買一送二活動，即日起至5月13日購買iPhone 8、iPhone X加購「S.A Care安心意外保」，送FORA智能臂式血壓機（市價2,500元），以及知名蛋糕店法雅Faya 6吋英式伯爵莓果蛋糕（市價780元）或6吋冰淇淋蛋糕（市價680元）。更精打細算的媽媽，也可趁此時入手前代機種，iPhone 7 128GB原價28,500元、特價只要20,500元；iPhone 6s Plus原價18,900元、特價13,900元，於STUDIO A攜碼台灣大哥大、遠傳電信月付999元，手機只要0元就能帶回家。