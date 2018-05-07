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許瑋甯好威 受封香奈兒首位台灣彩妝形象大使

2018-05-07 20:17聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

香奈兒日前在巴黎大皇宮發表2018/19 Cruise度假系列，台灣女星許瑋甯也受邀前往看秀。秀後品牌正式宣布，許瑋甯成為第一位香奈兒台灣彩妝形象大使。她也是繼桂綸鎂之後，第二位受到香奈兒官方欽點擔任品牌形象代表的台灣女星。

模特兒出身的許瑋甯近年來投身戲劇演出，精湛的演技讓她多次入圍、獲獎。包含2015年憑著《16個夏天》獲得金鐘獎最佳女配角獎、2016年以《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳女主角獎，更以創紀錄的《紅衣小女孩》、《失控謊言》、《世紀末的華麗》三片拿下台北電影節最佳女主角獎。而她與香奈兒的淵源也頗深，除了飛往巴黎欣賞時裝秀之外，品牌在世界各地的活動她也沒有缺席。像是Mademoiselle Privé展覽香港站開展活動、香奈兒與初衣食午合作的期間限定店鋪派對等等。品牌表示，許瑋甯體現了這個世代所追求的自由、活力與創意。

日前在巴黎大皇宮的2018/19 Cruise度假系列秀場上，穿戴香奈兒系列服裝與珠寶的許瑋甯，也以香奈兒彩妝展現清新俐落妝容。以香奈兒時尚裸光保濕美肌乳、時尚裸光水慕絲粉底、時尚裸光果凍粉餅打底，再用香奈兒時尚裸光立體眼彩盤勾勒出電眼魅力，香奈兒COCO柔霧唇頰露#414溫柔玫瑰點綴柔美頰彩，再以香奈兒COCO柔霧唇頰露#410 珊瑚幻夢、香奈兒COCO唇膏#480活力莓果堆疊出水嫩唇。

許瑋甯日前在香奈兒秀上穿戴香奈兒系列服裝與珠寶，更以香奈兒彩妝呈現清新俐落妝容。...
許瑋甯日前在香奈兒秀上穿戴香奈兒系列服裝與珠寶，更以香奈兒彩妝呈現清新俐落妝容。圖／香奈兒提供
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COCO柔霧唇頰露 #414 溫柔玫瑰。圖／香奈兒提供
COCO柔霧唇頰露 #414 溫柔玫瑰。圖／香奈兒提供
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COCO柔霧唇頰露 #410 珊瑚幻夢。圖／香奈兒提供
COCO柔霧唇頰露 #410 珊瑚幻夢。圖／香奈兒提供
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全新時尚裸光水慕絲粉底 SPF25 PA++ 30ml，2,200元。圖／香奈兒...
全新時尚裸光水慕絲粉底 SPF25 PA++ 30ml，2,200元。圖／香奈兒提供
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香奈兒宣布許瑋甯成為品牌台灣彩妝形象大使。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布許瑋甯成為品牌台灣彩妝形象大使。圖／香奈兒提供
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時尚裸光果凍粉餅(全六色)，2,200元。圖／香奈兒提供
時尚裸光果凍粉餅(全六色)，2,200元。圖／香奈兒提供
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COCO唇膏 #480活力莓果，1,250元。圖／香奈兒提供
COCO唇膏 #480活力莓果，1,250元。圖／香奈兒提供
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時尚裸光保濕美肌乳，共三色(明亮自然健康)，2,000元。圖／香奈兒提供
時尚裸光保濕美肌乳，共三色(明亮自然健康)，2,000元。圖／香奈兒提供
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香奈兒巴黎
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