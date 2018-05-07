許瑋甯好威 受封香奈兒首位台灣彩妝形象大使

2018-05-07 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



香奈兒日前在巴黎大皇宮發表2018/19 Cruise度假系列，台灣女星許瑋甯也受邀前往看秀。秀後品牌正式宣布，許瑋甯成為第一位香奈兒台灣彩妝形象大使。她也是繼桂綸鎂之後，第二位受到香奈兒官方欽點擔任品牌形象代表的台灣女星。

模特兒出身的許瑋甯近年來投身戲劇演出，精湛的演技讓她多次入圍、獲獎。包含2015年憑著《16個夏天》獲得金鐘獎最佳女配角獎、2016年以《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳女主角獎，更以創紀錄的《紅衣小女孩》、《失控謊言》、《世紀末的華麗》三片拿下台北電影節最佳女主角獎。而她與香奈兒的淵源也頗深，除了飛往巴黎欣賞時裝秀之外，品牌在世界各地的活動她也沒有缺席。像是Mademoiselle Privé展覽香港站開展活動、香奈兒與初衣食午合作的期間限定店鋪派對等等。品牌表示，許瑋甯體現了這個世代所追求的自由、活力與創意。