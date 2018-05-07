三度攜手Paul&Joe 「星巴克」推限量聯名商品

2018-05-07 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



自2016年起台灣星巴克獨家聯名Paul & Joe，聯名商品一上市當日中午即賣出8成，2017年起與Paul & Joe聯名拓展至亞太區，同樣造成熱潮，今天雙品牌再度連袂合作，以經典「西洋菊花卉」、「法式優雅淡粉」及「創辦人愛貓Gipsy」等元素組成，5月14日於門市、網路同步上市。

星巴克宣布再與法國Paul & Joe攜手於亞太區推出聯名獨賣商品，此次不只將收攏貓奴，更大量揮灑法式浪漫元素，有馬克杯、隨身瓶、提袋、隨行卡等共8款限量商品，藍、白、粉色系營造夏日清新質感。

星巴克表示，5月14日起於全台門市販售，當日依各門市開店時間為開始販售時間，上市當日每位顧客、每次結帳每款商品各限購1個，5月15日起不受此限。ibon-mart及博客來星巴克線上門市則於5月14日凌晨24點起販售。