法式餐廳推母親節饗宴 媽媽名字有「蘭」享5折

2018-05-07 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



母親節帶媽媽吃頓高檔法式料理，Orchid Restaurant蘭母親節期間推出優惠，媽媽名字中若有「蘭」字，媽媽本人可以享有5折優惠。台中紅點文旅L’ARÔME 法式餐廳推出母親節限定套餐，從開胃小品、前菜、主菜、甜點皆有，整套吃下來2,280元起。

位於大安區的法式料理Orchid Restaurant蘭，整間店皆是以老闆Frank的母親名字中的「蘭」字為靈感設計，包含店內的裝潢，甚至到店名都是如此。因此，今年Orchid Restaurant蘭特別在5月12日、13日推出母親節活動，包含午餐、晚餐，價格分別是每人2,000元、3,000元。

此外，Orchid Restaurant蘭同步祭出優惠活動，若是消費者帶媽媽一起前來用餐，而媽媽的名字中有個「蘭」字，媽媽本人就可以享有折優惠。

台中紅點文旅L’ARÔME法式餐廳即日起到5月13日間，推出母親節限定饗宴，除了開胃小品外，前菜有經典的法式冷肉凍派、生干貝韃靼等，主菜則有嫩煎羊排佐摩洛哥茄子、煎烤和牛橫膈膜、市場鮮魚3選1，以及飯後少不了的甜點檸檬蘿勒冰沙、伯爵洋梨巧克力蛋糕，搭配咖啡或茶，畫下完美的句點。