媽媽值得最好的！ 鑲鑽珠寶表征服她的心

2018-05-06 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



「鑽石是女人最好的朋友」，這句話同樣適用於媽媽的身上，但多了時計的功能，更能襯托出配戴者的好氣質。母親節將到，不知道送什麼禮物，帶有鑽石裝飾的腕表，最能呈現心意。

日內瓦高級腕表品牌Franck Muller在這個充滿濃厚孝心的節日，推出Cintrée Curvex Lady腕表，具品牌代表性的Cintrée Curvex玫瑰金表殼設計，極具收藏價值。表盤中央飾有的「FM」鑲鑽標記，加上表圈更飾有鑽石，能吸引配戴者的目光，亦滿足喜愛高級鐘表工藝的女性。歐米茄（Omega）則呈現星座系列大師天文台小秒針腕表，透過表身18K玫瑰金與不鏽鋼組合，襯托的白色珍珠母貝表盤。鋪鑲鑽石的表圈，則和鑽石時標呼應，也帶出這系列的名稱的由來。