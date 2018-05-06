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媽媽值得最好的！ 鑲鑽珠寶表征服她的心

2018-05-06 21:11聯合報 記者曾智緯╱即時報導

「鑽石是女人最好的朋友」，這句話同樣適用於媽媽的身上，但多了時計的功能，更能襯托出配戴者的好氣質。母親節將到，不知道送什麼禮物，帶有鑽石裝飾的腕表，最能呈現心意。

日內瓦高級腕表品牌Franck Muller在這個充滿濃厚孝心的節日，推出Cintrée Curvex Lady腕表，具品牌代表性的Cintrée Curvex玫瑰金表殼設計，極具收藏價值。表盤中央飾有的「FM」鑲鑽標記，加上表圈更飾有鑽石，能吸引配戴者的目光，亦滿足喜愛高級鐘表工藝的女性。歐米茄（Omega）則呈現星座系列大師天文台小秒針腕表，透過表身18K玫瑰金與不鏽鋼組合，襯托的白色珍珠母貝表盤。鋪鑲鑽石的表圈，則和鑽石時標呼應，也帶出這系列的名稱的由來。

真力時（Zenith）在這個節日也透過Elite菁英系列女裝月相腕表，其典雅又雋永的設計傳遞對於母親的愛。外觀呈現出獨特的女性格調，銀色太陽紋表面、環繞鑲鑽表圈加上深藍色月相盤、柳葉形指針，別具風格的立體雕刻小時刻度，和細長的羅馬數字時標，都具有細膩的格調。低調的外觀下，搭載著自行製造的超薄Elite 692自動上鍊機芯，擁有超過 50 小時的動力儲存，可防水深度達50公尺，堅固實用，但纖薄合手好配戴。

真力時Elite菁英系列女裝月相腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石表圈，棕色鱷魚皮表帶， 約3...
真力時Elite菁英系列女裝月相腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石表圈，棕色鱷魚皮表帶， 約39萬9,300元。圖／Zenith提供
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歐米茄星座系列大師天文台小秒針女仕腕表，搭載8704大師天文台機芯，約36萬5,...
歐米茄星座系列大師天文台小秒針女仕腕表，搭載8704大師天文台機芯，約36萬5,700元。圖／Omega提供
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Franck Muller Cintrée Curvex Lady腕表，18K玫...
Franck Muller Cintrée Curvex Lady腕表，18K玫瑰金表殼，約 115萬5,000元。圖／Franck Muller提供
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歐米茄品牌代言人辛蒂克勞馥以及女兒凱亞共同詮釋星座系列大師天文台小秒針女仕腕表。...
歐米茄品牌代言人辛蒂克勞馥以及女兒凱亞共同詮釋星座系列大師天文台小秒針女仕腕表。圖／Omega提供
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