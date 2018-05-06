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升級配備特仕車 點燃高CP值戰火

2018-05-06 20:59聯合報 記者陳威任╱即時報導

花同樣的錢，如果可以買到更好的商品，絕對是每個消費者的希望。夏季競賽前，車商頻頻推出升級配備的特仕車款，以更高CP值搶先點燃戰火。

TOYOTA總代理和泰汽車針對旗下暢銷車款SIENTA推出全新SIENTA魅力風尚版，以「高質感前視鍍鉻飾條」與「時尚曜黑進氣壩」及「曜黑車側後視鏡」。此外，「炫魅LED日行燈」及「個性化後擾流尾翼」，更是兼具安全時尚及動感風貌。在內裝方面，SIENTA魅力風尚版配備專屬開發「2-Tone皮質座椅」，由深淺皮質堆疊出層次感。即日起至5月底前訂購並完成領牌手續者，限量三百台即可免費升級價值3萬元的「SIENTA 魅力風尚版」套件。

KIA台灣總代理森那美起亞針對旗下國產MPV車款Carens推出「GO」帥特仕款，汽油版售價85.9萬、柴油版售價93.9萬，將CCD倒車顯影系統與BSD、RCTA、LCA三合一盲點偵測系統納入標配之列，更搭載GO帥特仕款專屬的17吋十輻鋁圈，以雙色內外交疊的設計，強化整體車身的動感線條。

此外，外型上更配備前保桿下擾流、雙邊車身側裙以及搭載著雙尾飾管的後擾流套件，加上鯊魚鰭造型天線，增添霸氣外型；座艙空間以紅色縫線對比出黑色真皮座椅的絕佳質感，以獨有的限量特仕銘版，鑲嵌出限量的Carens GO帥特仕款的不凡身份。

南陽實業日前也針對HYUNDAI Super ELANTRA推出全新款「安全智能版」，2.0L旗艦安全智能版只要72.9萬，2.0L菁英安全智能版79.9萬，限量僅有150台，其中2.0L菁英安全智能版新增FCW前方碰撞警示與LDWS車道偏移警示，為車內駕駛者與乘客提供更安心主動防護。

Super ELANTRA安全智能版並導入原廠開發的專屬智能手環，整合Smart Key感應鑰匙與科技手環功能，除可以感應開啟車門、啟閉車輛引擎或是自動開啟Smart Trunk尾門輕鬆置物，也兼具時間提醒、睡眠深度與運動步行的健康紀錄功能。

Super Elantra安全智能版72.9萬起全新上市。圖／南陽實業提供
Super Elantra安全智能版72.9萬起全新上市。圖／南陽實業提供
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KIA Carens GO帥特仕款。圖／森那美起亞汽車提供
KIA Carens GO帥特仕款。圖／森那美起亞汽車提供
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TOYOTA SIENTA魅力風尚版，限量免費升級配備。圖／和泰汽車提供
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鯊魚
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