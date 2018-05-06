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母親節讓媽媽放鬆一下 掃地機器人、咖啡機統統送上

2018-05-06 18:06聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

母親節腳步越來越近，還沒想好要買什麼嗎？準備好讓媽媽可以放鬆一下的好禮準沒錯！

全國電子即日起於全台門市同步推出「媽媽放鬆節」系列優惠活動，以「家人輕鬆做，媽媽輕鬆坐」為主軸，除了於官方YouTube頻道推出活動影片「足感心購物台」，以幽默有趣的「全自動家事老公」及「全自動魔髮少年」母親節特惠組，邀請老公孩子們一起用行動展現心意愛媽媽之外，門市同步推出母親節相關優惠，全系列Dyson商品30期0利率再送頭期款現金（出清品除外）、Dyson V8 Fluffy Pro獨家限量優惠價18,900元（市價24,900元，限量1,000台）、指定機種IH電子鍋送繽紛富貴碗組再享30期0利率，另外，購買單品5,000元以上的按摩機、體脂計、桑拿機、血壓計、電動牙刷等健康商品加99元，還可獲得市價988元以上的健康商品4選1，禮上加禮，活動只到5月13日止。

針對每天少不了地板清潔工作，iRobot自即日起至5月13日各大百貨母親節檔期，推出iRobot Roomba 980特價35,999元、Roomba 960特價29,999元，指定通路購買還可以一元加購乙顆電池（Roomba 980電池市價4,200元）。iRobot全系列掃地機器人除了提供一年保固，官網註冊後延長保固至二年，並贈送原廠三支側刷及三片HEPA濾網。家裡交給掃拖地機器人，讓媽媽不用再為地板清潔煩惱。

除了家務工作，媽媽也想要每天用咖啡喚醒早晨精神，即日起至5月15日止，Nespresso最新推出可製作美式咖啡的Expert咖啡機，現折2,000元，指定優惠機款搭配Aeroccino 3或Aeroccino 4 奶泡機，可再享有500元折抵；任選5條咖啡膠囊，再加贈500元現金折抵優惠。另推出限量款TOUCH Travel Mug咖啡隨行杯，蜂蜜麥芽色的木質風格，讓媽媽輕鬆把美味咖啡帶著走。

iRobot Braava jet拖地機器人，具備精準噴灑系統搭配震動式清潔頭，...
iRobot Braava jet拖地機器人，具備精準噴灑系統搭配震動式清潔頭，能有效軟化地板髒汙和頑固汙垢。圖／來思比科技提供
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即日起至5月13日，於全國電子Digital City高雄民族店展出巨型禮物盒，...
即日起至5月13日，於全國電子Digital City高雄民族店展出巨型禮物盒，只要走入禮物盒並拍照打卡上傳，就能獲得精美好禮。圖／全國電子提供
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Nespresso限量推出全新蜂蜜麥芽色TOUCH Travel Mug咖啡隨行...
Nespresso限量推出全新蜂蜜麥芽色TOUCH Travel Mug咖啡隨行杯。圖／Nespresso提供
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iRobot Roomba 980掃地機器人，母親節特價35,999元。圖／來思...
iRobot Roomba 980掃地機器人，母親節特價35,999元。圖／來思比科技提供
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即日起至5月13日，於全國電子Digital City高雄民族店展出巨型禮物盒，...
即日起至5月13日，於全國電子Digital City高雄民族店展出巨型禮物盒，只要走入禮物盒並拍照打卡上傳，就能獲得精美好禮。圖／全國電子提供
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Nespresso Expert咖啡機，母親節優惠價7,800元。圖／Nespr...
Nespresso Expert咖啡機，母親節優惠價7,800元。圖／Nespresso提供
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咖啡母親節按摩
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