親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

管中閔聲明：莫用「挺管」、「反管」標籤 反對政治介入

吳茂昆爭議衝擊國教？ 課審大會遲了1小時才開成會

忽冷忽熱受不了 三合一移動式空調早鳥優惠中

2018-05-06 16:35聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

近期氣溫忽冷忽熱、濕度飆高，降溫型家電逐漸需求湧現，Honeywell趁勢推出新品，彙集冷氣、風扇、除濕三大功能於一機的冷專型移動式空調HL10CESWW，不需繁複安裝且具使用機動性，不論是廚房、車庫或是租屋處，插電即可直接使用。

Honeywell冷專型移動式空調，獲美國ETL安全認證，採新型R410A環保冷媒，適用4～6坪空間，除濕量每日高達37.9L，冷氣功能積水自動蒸發無需人工手動排水，運轉時音量僅52dB低噪音，滾輪設計好移動，配備LCDI安全插頭，可在漏電時自動切斷電源，防止因漏電造成的觸電、火災與傷害。

此外，HL10CESWW還附有可水洗靜電濾網，可濾除空氣中的落塵，讓空氣更清新；曲線造型機身，搭配LED數字螢幕，可精準控制溫度，還有1～24小時定時開、關機功能，再搭配專屬遙控器，使用更便利。

除了冷專型移動式空調、水冷器，Honeywell另有冷暖型空調，機種相當齊全，歡慶新品上市，即日起至5月31日舉辦早鳥驚喜活動，全系列移動式商品最高現省萬元，上網登錄保固再升級（壓縮機5年、全機3年保固），還可再抽ECOVACS掃地機DR98、擦窗機G730和breo頸部按摩器INeck2S、頭皮SPA按摩器等家電大獎。

Honeywell冷專型移動式空調HL10CESWW，彙集冷氣、風扇、除濕三大功...
Honeywell冷專型移動式空調HL10CESWW，彙集冷氣、風扇、除濕三大功能於一機。圖／特力集團提供
分享
Honeywell冷專型移動式空調HL10CESWW，上市價26,900元，新品...
Honeywell冷專型移動式空調HL10CESWW，上市價26,900元，新品早鳥優惠價17,900元。圖／特力集團提供
分享
即日起至5月31日舉辦早鳥驚喜活動，全系列移動式商品最高現省萬元，上網登錄保固再...
即日起至5月31日舉辦早鳥驚喜活動，全系列移動式商品最高現省萬元，上網登錄保固再升級，還可再抽家電大獎。圖為Honeywell移動式冷暖空調MN12CHESWW。圖／特力集團提供
分享

按摩噪音
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

飯店周年慶開跑！用餐滿額送刮刮卡 最低一餐10元

2018-05-06 15:33

康乃馨切花要保鮮 水裡可加沙拉脫、漂白水

2018-05-06 15:32

品味也會遺傳 超搶鏡的時尚母女檔

2018-05-06 14:11

TOYOTA涼夏健診開跑 回廠享免費檢查及優惠

2018-05-06 12:44

台南虱目魚第三代 賣魚同時賣蛋糕

2018-05-06 12:34

戽斗動物實體來了! 扭蛋星球訪地球

2018-05-06 10:13

輕鬆噴幾下 美肌不怕洩油光

2018-05-06 00:53

夏天到 亮色涼鞋 高調放閃

2018-05-06 00:53

新包款 玩顏色 好像夏日冰淇淋

2018-05-06 00:53

RTD即飲無負擔 HEBE微醺了

2018-05-06 00:53

面膜也搞怪 保養找樂子

2018-05-06 00:53

Melody戴卡地亞：母親像鑽石 隨時間發光

2018-05-06 00:45

秀智撞衫志玲姐姐和舒淇 黑美人下凡仙氣飄飄

2018-05-05 20:55

今夏不能錯過的潔顏新品 滿足每一天

2018-05-05 20:23

香水也瘋紫外光！3款紫色調香氛從內到外都令人陶醉

2018-05-05 19:13

夏日底妝甩油大作戰！維持清爽的祕訣就靠它

2018-05-05 16:59

不是男神是暖爸 修杰楷在鎮金店一站購足妻女禮物

2018-05-05 16:58

美國社企先驅茱蒂威克斯：商業是我表達愛的方式

2018-05-05 16:31

烈日Out！6款防曬小物推薦 今夏不當黑美人！

2018-05-05 15:37

只送不賣! 乾杯邀壽星一同慶生大口吃肉

2018-05-05 14:37

入住星級旅館 有機會抽中東京來回機票

2018-05-05 10:18

影／總獎金130萬！ 全球華文永續報導獎在找你

2018-05-05 09:47

網友激推全家「鐵觀音」霜淇淋回歸 這7天只要29元

2018-05-05 08:17

CHANEL大船出航 早春海洋風情

2018-05-04 23:57

PIAGET極簡到奢華 珠寶腕表時尚混搭

2018-05-04 23:30

靠吃療癒身心！上班族最愛團購的零食就是它

2018-05-04 20:05

影帝視后都鍾情 MIKIMOTO貼近古天樂的心

2018-05-04 20:04

旅展首日！饗食天堂賣破5000萬 有人一次買2000萬餐券

2018-05-04 19:41

韓妝新貨搶奪視線！正韓窗簾圖騰躍上彩妝盒

2018-05-04 19:12

徐若瑄寧願有細紋也不要鬆垮！勤保養打造逆齡小V臉

2018-05-04 18:13

母親節大餐吃比薩！ 外盒還可傳情表心意

2018-05-04 18:02

上半年最大旅展開跑！現場才有的好康 擠爆世貿

2018-05-04 17:25

賀！亞洲50大酒吧第2名，獎落台灣

2018-05-04 17:16

傳奇花瓶抵台！麥森「世紀之嬌」，全球等待15年

2018-05-04 17:09

歐陽娜娜四連拍超美 和李冰冰都穿得像櫻花燦爛

2018-05-04 16:56

「方便麵」不只在家煮！變身時尚麵吧 混搭香辣冰淇淋

2018-05-04 16:55

高雄美食版圖洗牌 新光三越左營店倍增食力稱霸南台灣

2018-05-04 16:48

范冰冰和舒淇都愛桶狀小包 范爺款喊價4萬還不一定買到

2018-05-04 16:35

小王子展覽超童趣 溫貞菱、傅孟柏巧扮狐狸、小王子

2018-05-04 16:22
看更多

熱門文章

台大學代會要求校方 「放棄訴訟、重啟遴選」

2018-05-05 17:29

殺破狼周運勢／白羊與暗戀對象接觸 雙子職場處於混亂期

2018-05-06 00:00

膀胱不正常？ 10個讓你頻尿的原因

2018-05-06 04:24

7個後戲 讓性愛完美Ending

2018-05-06 04:24

秀智撞衫志玲姐姐和舒淇 黑美人下凡仙氣飄飄

2018-05-05 20:55

「板橋天降檸檬汁」 去年最猛酸雨好驚人

2018-05-06 00:29

老媽就愛宅在家？醫師說這件事要注意

2018-05-05 19:59

今明更熱！高溫飆34度 周二鋒面到有雷雨

2018-05-06 05:06

台大學生會：校長遴選會應排除教部代表

2018-05-05 17:07

蘇花改何時全線通車？至少明年底以後

2018-05-06 11:45

日客「黃金周」狂湧九份 「塞到走不動」

2018-05-06 00:29

今日星座運勢／獅子 要自在享受 避免忙於細節中

2018-05-06 00:00

公路總局：未來會有台北-花蓮直達客運

2018-05-06 11:54

林心如推著胖娃娃當一日店長　嬰兒車變身時尚單品

2018-05-05 17:32

一個人旅行也不要害怕！5大獨自旅行優點

2018-05-05 08:00

到理髮店治療高血壓 效果更好？

2018-05-06 04:24

宅宅媽的無力腿／不愛外出不愛動 肌力迅速流失中

2018-05-06 04:24

影／托盟8月推公共保母平台 秀出好保母

2018-05-06 11:06

夏天到 亮色涼鞋 高調放閃

2018-05-06 00:53

福氣媽的小肚子／養大孩子養大腰 剩菜剩飯斷捨離

2018-05-06 04:24

老媽很文青？提醒她護眼應該這麼做

2018-05-05 19:56

蘇花改大型車明早放行 一周內免費搭乘

2018-05-06 10:55

台南虱目魚第三代 賣魚同時賣蛋糕

2018-05-06 12:34

品味也會遺傳 超搶鏡的時尚母女檔

2018-05-06 14:11

兒女接力捐肝 肝衰竭父獲新生

2018-05-06 04:24

擴散條件不佳 北部空品區今空汙「橘色提醒」

2018-05-06 05:08

蘇花改明7時30分開放大客車通行

2018-05-06 10:42

拔管 是一門大學問

2018-05-06 13:43

雙贏彩第107012期 頭獎槓龜

2018-05-05 22:33

勵馨30周年　台灣男性協會成立

2018-05-05 20:32

戽斗動物實體來了! 扭蛋星球訪地球

2018-05-06 10:13

對抗剩食 Google請雲端及數據分析幫忙

2018-05-05 20:18

忽冷忽熱受不了 三合一移動式空調早鳥優惠中

2018-05-06 16:35

舉右臂會痛 男子肌腱炎誤當五十肩

2018-05-06 12:22

今夏不能錯過的潔顏新品 滿足每一天

2018-05-05 20:23

高溫悶熱如夏 周二變天

2018-05-06 14:08

飯店周年慶開跑！用餐滿額送刮刮卡 最低一餐10元

2018-05-06 15:33

蘇花改蘇澳東澳段開放大客車通行 無縫提供客運服務

2018-05-06 11:51

香水也瘋紫外光！3款紫色調香氛從內到外都令人陶醉

2018-05-05 19:13

花博預售優惠票開賣 票價現省150元

2018-05-06 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top