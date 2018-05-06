忽冷忽熱受不了 三合一移動式空調早鳥優惠中

2018-05-06 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近期氣溫忽冷忽熱、濕度飆高，降溫型家電逐漸需求湧現，Honeywell趁勢推出新品，彙集冷氣、風扇、除濕三大功能於一機的冷專型移動式空調HL10CESWW，不需繁複安裝且具使用機動性，不論是廚房、車庫或是租屋處，插電即可直接使用。

Honeywell冷專型移動式空調，獲美國ETL安全認證，採新型R410A環保冷媒，適用4～6坪空間，除濕量每日高達37.9L，冷氣功能積水自動蒸發無需人工手動排水，運轉時音量僅52dB低噪音，滾輪設計好移動，配備LCDI安全插頭，可在漏電時自動切斷電源，防止因漏電造成的觸電、火災與傷害。

此外，HL10CESWW還附有可水洗靜電濾網，可濾除空氣中的落塵，讓空氣更清新；曲線造型機身，搭配LED數字螢幕，可精準控制溫度，還有1～24小時定時開、關機功能，再搭配專屬遙控器，使用更便利。