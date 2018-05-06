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戽斗動物實體來了! 扭蛋星球訪地球

2018-05-06 10:13聯合報 記者何定照╱即時報導

扭蛋熱席捲台灣多年，超萌設計輩出，近年「戽斗動物」系列就是一例。創造出這讓無數粉絲瘋狂的扭蛋品牌「熊貓之穴」，即將把實體化的「戽斗動物」與牠的好朋友太自由女神、休眠動物園、胖胖綠小兵、摩艾聖代、水果殭屍等帶來台灣，讓觀眾踏上神秘的「扭蛋星球」。

「熊貓之穴」品牌由日本知名玩具廠牌TAKARA TOMY ARTS公司與電通TEC廣告公司合作，這回來台展出，是這2018年全球銷量突破3千萬顆的品牌首次全球實體化展覽。現場以5大展區展出6大系列，所有場景都以大型立體造景擬真呈現，內含30座大型實體扭蛋公仔等，讓你與扭蛋主角們零距離，另有首次在台曝光的扭蛋珍貴手稿。

像扭蛋星球總部外以知名扭蛋角色打造真實的扭蛋角色牆，踏進總部，就可透過地圖了解各特色迥異的族群分布，可以參觀神秘的睡眠村、走到戽斗群島探訪戽斗新世界、跟著太自由的女神經歷自由無厘頭的一天、搭著電車到甜蜜誘惑的「巨食鎮」看壯觀的摩艾聖代們，再來到水果殭屍的不夜城。

在這扭蛋星球中堪稱最神秘的區域「戽斗群島」中，你將親見紅翻天的戽斗動物們，近距離目睹牠們為了避免滅絕，骨骼結構產生變化，演化出的強而有力的下巴。這樣的下巴可以吃骨頭、啃木頭，甚至輕鬆咬碎岩石，安然度過沒食物的末日危機。

又如表現神聖自由的自由女神，在這變成「太自由女神」，總自由自在地擺出各種奇特姿勢，觀眾不妨跟著她一起盡情表現自己。

扭蛋星球特展由聯合數位文創等主辦，6月22日至9月16日在台北華山園區、6月23日至9月16日在高雄駁二園區同步開展，第一波早鳥優惠160元（原價280元）從5月2日至5月11日限時販售，5月12日至6月21日第二波預售開賣優惠180元，在udn售票網等販售。展覽官網：https://uevent.udnfunlife.com/GachaPlanet2018/

扭蛋角色人人愛，近年台灣掀起妖怪風潮也別錯過，台南國立台灣文學館推出全台首次鬼怪文學展覽「魔幻鯤島，妖鬼奇譚」，透過梳理台灣鬼怪傳說，使觀眾得以從全新觀點認識台灣這魔幻鯤島。

特展分為兩個主題，第一部分看鬼怪如何在台灣的海洋文化、自然、社會環境中誕生並產生意義；第二部分引出文學如何運用這些傳說故事，並展現鬼怪傳說式微後，在當代復甦的軌跡。觀眾還能透過展中各種互動展，認識台灣鬼怪的特徵，理解鬼怪的故事與生活關聯。展期至2019年2月止。

扭蛋「睡眠村」系列。圖／聯合數位文創提供
扭蛋「睡眠村」系列。圖／聯合數位文創提供
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台灣鬼怪文學特展。圖／國立台灣文學館提供
台灣鬼怪文學特展。圖／國立台灣文學館提供
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扭蛋「太自由女神」系列。圖／聯合數位文創提供
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扭蛋「戽斗動物」系列。圖／聯合數位文創提供
扭蛋「戽斗動物」系列。圖／聯合數位文創提供
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文創動物園
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