新包款 玩顏色 好像夏日冰淇淋

2018-05-06 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北報導



Sonia Rykiel的LE PAVÉ PARISIEN新包款靈感來自七○年代的「五月風暴」。 圖／Sonia Rykiel提供 分享 facebook

迎接春夏的活潑繽紛，頂級皮件DELVAUX和個性精品Sonia Rykiel都推出以玩顏色為旨趣的新包款，除了跳躍色系的搶眼，在設計細節也有諸多玩味之處。

DELVAUX發表2018春夏Ethiopia系列，以色塊與線條的錯置，打造抽象藝術的氛圍，從非洲地景和歐陸文化擷取靈感，將沙漠色彩、部落元素與現代藝術結合，讓Ethiopia展現大膽圖案與鮮明色彩，呼應非洲民族的身體裝飾藝術。Ethiopia包款的色彩浮雕圖案由DELVAUX工匠手工打造，製作過程為3個步驟但需耗時24小時方可完成，黃銅釦飾靈感來自於非洲部落的阿肯寶石（Arkenstone），點綴了11個球狀突起，在熱情與細膩之中展現當代風格。

MINOSHIN美之心引進的Sonia Rykiel，則推出品牌藝術總監Julie de Libran設計的LE PAVÉ PARISIEN新包款，展現摩登與叛逆並存的個性女孩風，為同步慶祝品牌創立50周年，LE PAVÉ PARISIEN包靈感來自於1968年法國學生發起的「五月風暴」運動，同時是法國女性解放運動的起點，包型象徵街道上的鵝卵石（PAVÉ），共推出8款顏色，包括罌粟紅、向日葵黃、星辰藍等，包款內部有內隔空間、皮革蓋片的鏡子以及可放置鑰匙的釦環，精緻而實用。

Brillant彩色圖騰牛皮中型肩背包，售價24萬5,100元。 圖／DELVAUX提供 分享 facebook