輕鬆噴幾下 美肌不怕洩油光

2018-05-06 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／台北報導



BeautyMaker零油光完美持妝噴霧，售價380元。 圖／BeautyMaker提供 分享 facebook

容易出汗、冒油的夏季，經常讓精心雕琢的妝容變成一場災難，選擇清爽又保濕的底妝是維持完美形象的第一步。BeautyMaker新推出零油光完美持妝噴霧，可做妝前保濕打底、妝後控油定妝，1028則以一系列底妝，為夏日美肌拉起油光封鎖線。

韓劇中經常可見女主角們拿起保濕噴霧對著臉蛋狂噴，Kevin老師表示，一瓶好的定妝噴霧，不僅噴霧要細緻綿密，還要兼具控油保濕力、質地不黏不悶，最好還能防護灰塵和空汙。

BeautyMaker零油光完美持妝噴霧打造獨家雙膜力持妝技術，妝前妝後都能使用，細緻霧化的噴霧在接觸肌膚時猶如微風般輕盈，上妝前可先利用噴霧做保濕打底，底妝完成後再均勻噴灑全臉、額頭、下巴和臉頰兩側，用手輕拍或自然待乾即可。

1028超控油透亮飾底乳EX版針對亞洲肌膚易出現的狀況特別調製出粉、紫、綠3色，水狀質地易延展、更服貼，修飾膚色同時提升底妝續航力，除了全臉均勻塗抹之外，也可做局部校正，減少後續底妝用量、讓妝感更自然薄透。

INTEGRATE將於6月推出的透潤柔光粉底凍，是全新型態的底妝，水感果凍質地由零油分的水凝膠基底製成，滑順好推更服貼，特殊彈力網格設計方便自由調整粉底沾取量，不僅夏季使用沁涼舒適，也適合偏好輕透妝感者。

1028超吸油蜜粉餅，售價199元，共2色。 圖／1028提供 分享 facebook