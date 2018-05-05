香水也瘋紫外光！3款紫色調香氛從內到外都令人陶醉

2018-05-05 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



自從Pantone公布2018年度代表色「紫外光Ultra Violet」之後，紫色就成了今年最熱門的色調之一，除了服裝配件、彩妝、髮色、美甲都可見這股紫色風潮，就連香水也開始搶搭紫外光話題，像是Jo Malone豔夏花蕾限量系列中的嘉德麗雅蘭香氛身體噴霧、 伊麗莎白雅頓年度限量的綠茶無花果香水、GIVENCHY紀梵希Live花漾淡香水等，除了香味各有特色，迷人優雅的紫色調瓶身更引人注目。

Jo Malone豔夏花蕾限量系列中的嘉德麗雅蘭香氛身體噴霧，是Jo Malone第一款身體專用香氛噴霧，清甜柑橘香調添加茉莉花，襯托有「森林女王」之稱的嘉德麗雅蘭細緻粉嫩香氣；糖果紫清透瓶身搭配孔雀藍色瓶蓋的撞色設計，營造神秘華麗的視覺感。

伊麗莎白雅頓的綠茶香水是品牌經典，自1999年發售第一瓶綠茶香水至今，全盛時期一年可賣出超過100萬瓶，每年夏季推出的限量版更是許多香水控、年輕女性、社會新鮮人的入門用香首選。今年5月中旬伊麗莎白雅頓推出綠茶香氛家族的第18款香水－綠茶無花果香水，將日本茶道精神極致發揮，象徵鎮靜和平的無花果融入清新的綠茶香，如同品茶時的甘甜滋味爬上了舌尖般令人愉悅，清新甜美的氣息很適合夏季；瓶身則採用最潮的紫外光色調，凸顯無花果的香甜多汁與芬芳茶香交融。